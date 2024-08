Từ vụ người đàn ông suýt bị thang máy "nuốt chửng": Chuyên gia khuyến cáo gì?

Hút chết ở thang máy số 13

Ngày 26/8, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ clip ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc áo trắng suýt bị kẹp lại khi di chuyển vào trong thang máy. Sự việc xảy ra ở chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Rất may người này kịp phản ứng, rút chân và lui người lại mới tránh được một vụ tai nạn kinh hoàng.

Clip chia sẻ đã thu hút bình luận từ người dùng Facebook. Đa số đều hốt hoảng trước tình huống trên.

Theo tìm hiểu của VietTimes, người đàn ông may mắn trong clip là anh Nguyễn Mạnh Cường (36 tuổi), cư dân chung cư HH2C Linh Đàm.

Chia sẻ với VietTimes, anh Cường cho biết vào sáng cùng ngày, khi anh bước vào thang máy số 13 để lên nhà. Lúc này, thang máy không hoạt động, anh cùng một số người dân vội bước ra ngoài.

Anh Cường bước vào được nửa người, thì thang máy đột ngột đóng cửa cabin, kéo lên khi chưa đóng hết cửa. Lúc này, anh vội vàng rút chân, luồn người ra bên ngoài, may mắn thoát chết.

Theo anh Cường, chỉ chốc lát, thang máy có dấu hiệu hoạt động trở lại, bên trong có khoảng 10 người.

Người đàn ông cho hay trong khoảnh khắc đó không kịp suy nghĩ, cố gắng phản xạ thoát nạn.

Tòa nhà anh Cường ở có 6 thang máy, cư dân từ tầng 20 trở lên được sử dụng 3 thang, nhưng hai trong số đó đã bị hư hỏng trong sáng 26/8. Anh Cường và cư dân bắt buộc đi thang máy số 13.

"Xem lại clip tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Trong trường hợp đó, nếu là trẻ em hoặc người già, thì rất nguy hiểm", anh Cường.

Người đàn ông gặp sự cố tại thang máy chung cư HH Linh Đàm.

Người đàn ông 36 tuổi cho hay, anh chuyển đến chung cư này sinh sống được 8 năm nay và nhiều lần trải qua sự cố hỏng thang máy.

"Đại diện các tầng từng nhiều lần tập hợp ý kiến cư dân, làm đơn gửi Ban quản lý tòa nhà phản ánh sự cố thang máy, song không được giải quyết dứt điểm", anh nói.

Đoạn clip anh Cường thoát nạn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người thân, bạn bè liên tục gọi điện hỏi thăm.

Ngày 26/8, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết chính quyền đã nắm được sự việc. Hiện công an và cán bộ phường đang làm việc.

Lời khuyên từ chuyên gia

Ông Nguyễn Hải Đức, Chủ tịch Hiệp hội thang máy Việt Nam, cho biết ông đã xem clip thang máy chung cư suýt "nuốt chửng" cư dân. Ông nhận định đây là tình huống vô cùng nguy hiểm, đe dọa tính mạng con người.

Theo ông Đức, qua quan sát khi người dân bước vào nhưng cửa thang máy vẫn đóng cho thấy mạch hồng ngoại của thang máy bị hỏng. Thứ 2 cửa chưa đóng hẳn nhưng cabin vẫn di chuyển như vậy nguyên nhân rất nghiêm trọng, có thể mạch an toàn cửa thang máy bị vô hiệu.

Ông cho rằng, trong trường hợp này, chưa hiểu lý do gì đó mà mạch này bị vô hiệu. Có thể do kỹ thuật viên "đấu tắt" để thang máy khỏi trục trặc, khiến thang máy vẫn chạy khi cửa tầng vẫn mở. Nguyên tắc mạch an toàn là thang máy sẽ không chạy nếu cửa chưa đóng hoàn toàn để bảo vệ người sử dụng.

Chủ tịch Hiệp hội thang máy Việt Nam cho hay, trường hợp thang máy bị đấu tắt rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn.

Qua sự việc trên, ông Đức khuyến cáo, sau khi kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng phải rà soát kiểm tra tất cả các mạch an toàn. Các kỹ thuật viên phải có chứng chỉ đào tạo, hiểu về pháp luật; Quản lý tòa nhà phải được đào tạo, có chứng chỉ vận hành thang máy. Người dân không chen lấn, xô đẩy, không cố tình bước vào cabin khi cửa thang máy bắt đầu đóng lại.

Trong trường hợp muốn mở/giữ cửa thang máy, người dân chỉ nhấn nút mở thang trên bảng điều khiển một lần, không nhấn giữ quá lâu hoặc sử dụng tay/chân/vật dụng khác ở giữa cửa thang khi đang đóng lại. Ngoài ra, người dân có thể gọi điện thoại cho Ban quản lý tòa nhà.