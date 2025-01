Truyền thông Trung Quốc tiết lộ về chiến đấu cơ thế hệ 6 J-50 và đánh giá của phương Tây

Trang tin Trung Quốc Guancha ngày 3/1 tiết lộ thêm thông tin: Đây là máy bay thế hệ 6 của Công ty máy bay Thẩm Dương (Shenyang Aircraft Corporation, SAC) có thể sử dụng cho cả cất hạ cánh trên đất liền và tàu sân bay, với cánh mũi có thể thu vào ở phía trước và cánh chính cấu trúc Lambda có thể cụp, xòe.

Máy bay chiến đấu này có tính kết nối, khả năng tàng hình cao và có thể điều khiển máy bay không người lái có tính cơ động cao để chiến đấu trên không. Tên gọi của nó được cho là “J-50 Trident”, tuy nhiên, tính chính xác của những thông tin này phải chờ nhà sản xuất SAC chính thức xác nhận.

Chiếc J-50 (trước) và chiếc J-16 bay phía sau xuất hiện ở Thẩm Dương hôm 26/12.

Ảnh: QQnews.



Máy bay chiến đấu tàng hình

Máy bay chiến đấu tàng hình được thiết kế tập trung vào khoang vũ khí tàng hình, bởi nếu muốn không chiến, chúng phải mang tên lửa không đối không, có tải trọng càng lớn thì càng mạnh.

J-35 có kích thước khoang vũ khí trong thân đạt hơn 4 mét, có thể mang theo 4 quả PL15 tiêu chuẩn và 6 quả PL15 có cánh gập nhưng mật độ hỏa lực vẫn chưa đủ cho các cuộc không chiến trong tương lai. SAC từ ​​lâu đã thiết kế một loại máy bay tàng hình 3 cánh cất hạ cánh trên tàu sân bay, có kích thước tương đương với J-15, nhưng dự án không được tiếp tục. Đặc điểm lớn nhất của dự án này là máy bay có khoang vũ khí lớn tới 9 mét.

Tuy nhiên, thiết kế khoang vũ khí tích hợp lớn như vậy chắc chắn sẽ chiếm không gian của thùng xăng bên trong nên phải di chuyển thùng xăng sang cánh, vì vậy giải pháp cánh Lambda ra đời cũng là giải pháp được thế hệ máy bay thứ 6 khắp nơi trên thế giới ưa chuộng.

Một số thông số cơ bản của J-50 theo truyền thông phương Tây. Ảnh: LTN.



Chiếc máy bay với cánh kiểu Lambda

Cánh Lambda là kiểu cánh máy bay thường được sử dụng trong thiết kế máy bay chiến đấu tàng hình. Nó có đặc điểm là một đường răng cưa lõm ở mép sau của cánh, có hình dạng giống chữ cái Hy Lạp "λ", do đó có tên là cánh Lambda.

Cánh Lambda có góc quét lớn hơn, giúp giảm lực cản của sóng xung kích khi bay tốc độ cao và tỷ lệ khung hình lớn hơn có thể tăng lực nâng và lực cản ở tốc độ cận âm, từ đó cải thiện hiệu quả hành trình và khả năng cơ động.

Về tính năng tàng hình: Thiết kế hình răng cưa ở mép sau của cánh Lambda giúp căn chỉnh với các cạnh khác của thân máy bay dễ dàng hơn, đáp ứng các yêu cầu về thiết kế tàng hình. Thiết kế này làm giảm bề mặt phản xạ của radar và tăng cường khả năng tàng hình của máy bay.

Độ bền và trọng lượng kết cấu: Mặc dù các răng cưa ở mép sau của cánh Lambda làm giảm hiệu quả kết cấu và tăng trọng lượng, nhưng độ bền kết cấu tổng thể của nó cao và phù hợp với nhu cầu thiết kế của máy bay chiến đấu tàng hình.

Máy bay kiểu cánh Lambda điển hình. Ảnh: Guancha.

Không gian bên trong cánh: Cánh Lambda có tỷ lệ khung hình lớn hơn, giúp diện tích cánh lớn hơn và có thể chứa được nhiều nhiên liệu hơn. Đồng thời, tỷ lệ khung hình lớn hơn cũng làm tăng tỷ lệ nâng và kéo, cải thiện khả năng cơ động và tăng không gian bên trong.

Hiệu suất siêu âm: Mặc dù cánh Lambda không tốt bằng cánh tam giác được thiết kế đặc biệt cho tính năng siêu âm, nhưng góc quét lớn hơn của nó vẫn có thể làm giảm khả năng chống phản xạ một cách hiệu quả, giúp nó hoạt động tốt hơn so với cánh hình thang truyền thống trong chuyến bay siêu âm.

Cánh Lambda kết hợp những ưu điểm của cánh tam giác và cánh xuôi, đồng thời là một thiết kế khí động học có tính thỏa hiệp. Nó có thể duy trì hiệu suất tốt trong chuyến bay siêu âm và mang lại lực nâng cao và lực cản thấp khi bay với tốc độ cận âm.

Dùng cho tàu sân bay trong tương lai?

Nói chung, J-50 sẽ không “cấp tiến” như J-36 của CAC. Nó chủ yếu tập trung vào không chiến, nhưng cũng bổ sung thêm các máy bay không người lái có tính cơ động cao hiệp đồng như máy bay chiến đấu không người lái "Dark Arrow" (Ám Tiễn).

Vì vậy, nó cần có thêm Radar trên không cỡ lớn, cấu hình hai chỗ ngồi, trọng lượng cất cánh tối đa không thấp hơn tiêm kích J-20B, hai động cơ WS15, có khả năng bay siêu xa, cơ động siêu thanh, với sự hiệp đồng của các máy bay không người lái, cấu hình này hoàn toàn có thể săn được F22 và F35.

J-50 được cho là được chế tạo thiên về cất hạ cánh trên tàu sân bay. Ảnh: Sina.



Theo một nguồn tin. J-50 có hai phiên bản trên đất liền và trên tàu sân bay, nhưng dường như phiên bản cất cánh trên hạm được chú trọng hơn.

Giới quân sự phương Tây đánh giá về J-50

Theo phân tích, thiết kế của J-50 tập trung vào khả năng sống sót trên chiến trường và được trang bị cặp "Động cơ chiến đấu tiên tiến (ACE)" (Advanced Combat Engines, ACE), cánh xuôi và đuôi chuyển động hoàn toàn. Những thiết kế này giúp nâng cao khả năng cơ động, tốc độ và phạm vi chiến đấu.

Máy bay tích hợp công nghệ tàng hình tiên tiến, thiết bị điện tử hàng không và hệ thống vũ khí đa năng, cho phép nó thực hiện các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và tấn công trong không phận tranh chấp, đồng thời sử dụng hiệu suất tàng hình để giảm diện tích phản xạ radar (RCS) tránh bị phát hiện.

Chiều dài thân và sải cánh của máy bay chiến đấu J-50 đều là 22 mét. Nó sử dụng cấu hình hai động cơ ACE cung cấp lực đẩy cao và đảm bảo khả năng chiến đấu. Tốc độ bay tối đa có thể đạt Mach 2 (khoảng 2.469 km/h) và bán kính chiến đấu đạt tới 2.200 km. Thiết kế đuôi chuyển động hoàn toàn giúp tăng cường độ ổn định và khả năng điều khiển của máy bay khi bay ở tốc độ cao và thực hiện các thao tác cơ động cao.

Các góc nhìn về J-50 theo các họa sỹ. Ảnh: Sina.



Về vũ khí, tiêm kích J-50 được trang bị 4 tên lửa không đối không tầm xa PL-15, 4 tên lửa không đối không tiên tiến PL-17 và 1 tên lửa siêu âm chống hạm YJ-12. PL-15 được trang bị radar quét mảng điện tử chủ động (AESA) và liên kết dữ liệu hai chiều, với tầm bắn lên tới 300 km.

Tên lửa PL-17 được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao, sử dụng động cơ tên lửa xung kép và công nghệ tránh radar tiên tiến; tên lửa chống hạm siêu âm YJ-12 được thiết kế để tấn công tàu sân bay đối phương và các phương tiện mặt nước khác, tốc độ tối đa có thể đạt Mach 3, với tầm bắn khoảng 400 km.

Army Registration cho rằng sự ra đời của máy bay chiến đấu J-50 chắc chắn sẽ dẫn đến sự so sánh với chương trình "Ưu thế trên không thế hệ tiếp theo (Next Generation Air Dominance, NGAD)" của Mỹ và so sánh với máy bay chiến đấu F-35 Lightning II. NGAD là kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của quân đội Mỹ.

Không giống như máy bay chiến đấu J-50, NGAD là một hệ thống tích hợp máy bay chiến đấu tàng hình có người lái với máy bay không người lái "Loyal Wingman" trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến và động cơ tự thích ứng. Mặc dù cấu hình động cơ đôi, cánh cụp và đuôi di chuyển hoàn toàn của J-50 giúp nâng cao khả năng cơ động, nhưng hiệu suất tàng hình của nó có thể kém hơn so với thiết kế cánh chính hình tam giác và không đuôi dự kiến ​​sẽ được NGAD áp dụng.

Tiêm kích J-35 đã chính thức ra mắt tại Triểm lãm Hàng không Chu Hải 2024.

Ảnh: NetEasy.



So với tiêm kích F-35, J-50 có thân máy bay lớn hơn, sải cánh dài hơn, đồng thời tập trung nhiều hơn vào các nhiệm vụ tầm xa (2.200 km) lớn hơn đáng kể so với F-35 (khoảng 1.200 km). Mặc dù F-35 tiên tiến hơn về khả năng kết hợp cảm biến và chiến đấu tập trung vào mạng, nhưng tầm hoạt động xa hơn và khả năng tải trọng lớn hơn của máy bay chiến đấu J-50 khiến nó phù hợp hơn khi hoạt động ở các khu vực rộng lớn và phức tạp như Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng sự xuất hiện của tiêm kích J-50 cho thấy Trung Quốc đang tích cực mở rộng ảnh hưởng trong khu vực và thách thức ưu thế trên không của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. J-50 dự kiến ​​sẽ phối hợp với máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm J-20 Mighty Dragon và các máy bay không người lái tiên tiến như CH-7 nhằm hình thành khả năng tác chiến trên không đa cấp độ.

Tuy nhiên, giới quan sát quân sự cho rằng, mặc dù Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể về vật liệu tàng hình và hệ thống điện tử hàng không nhưng còn vẫn tụt hậu so với Mỹ trong các lĩnh vực như công nghệ động cơ và tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Theo Guancha, LTN