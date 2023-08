Trung Quốc loay hoay đưa du khách nước ngoài trở lại sau đại dịch

Theo dữ liệu từ Tổng cục thống kê Trung Quốc, từ tháng 1 đến tháng 6/2023, số khách du lịch nhập cảnh Bắc Kinh chỉ là 407.900 lượt, không bằng 11% so với cả năm 2019. Trong cùng thời gian, số du khách nhập cảnh Thượng Hải là 1.241.500 lượt, chỉ chiếm 13,8% tổng lượng khách năm 2019.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, trong quý I năm nay, lượng khách du lịch nước ngoài được các hãng lữ hành quốc gia đón vào chỉ 52.000 lượt người, trong khi cùng kỳ năm 2019 trước dịch là 3,7 triệu.

Du lịch nhập cảnh nguội lạnh

Chuyến bay quá ít, giá quá đắt, thủ tục visa quá rườm rà, khách sạn không nhận khách nước ngoài, thanh toán di động không dùng được...là những vấn đề đã làm chậm tốc độ khách du lịch nhập cảnh thích di chuyển.

Nhưng việc giải quyết vấn đề là một quá trình dần dần. Với sự hoàn thiện không ngừng của hệ thống du lịch Trung Quốc thời kỳ hậu đại dịch và khả năng kết nối dữ liệu do toàn cầu hóa thông tin mang lại, vẫn còn nhiều hy vọng về sự hồi sinh của ngành du lịch nhập cảnh của Trung Quốc.

Biểu đồ số lượt du khách nước ngoài nhập cảnh Bắc Kinh (đơn vị tính: vạn người)

Ảnh: Sohu



Đà phục hồi chậm

Sau khi tối ưu hóa và điều chỉnh chính sách phòng chống dịch, tưởng như năm 2023 sẽ mở ra đợt bùng phát “trả đũa” của ngành du lịch: Các tuyến du lịch nội địa đình đám như ăn thịt nướng ở Truy Bác và chụp ảnh ở Diên Cát, tuyến du lịch nước ngoài như chợ đêm Thái Lan "nóng" lên trên các nền tảng mạng xã hội.

Viện Nghiên cứu Du lịch Trung Quốc dự đoán kỳ nghỉ Hè năm nay sẽ "nóng" nhất trong 5 năm qua, ước tính lượng khách du lịch nội địa trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 sẽ đạt 1,854 tỉ lượt, doanh thu du lịch nội địa sẽ đạt 1,2 nghìn tỉ NDT (164,7 tỉ USD). Đi du lịch nước ngoài cũng tăng trưởng mạnh mẽ, trong nửa đầu năm, các nước ngoài đã đón tổng cộng 40,37 triệu khách du lịch đến từ Trung Quốc đại lục.

Thế nhưng, so với nóng bỏng ở mặt “đi ra”, “đón vào” của ngành du lịch Trung Quốc vẫn đang trong "mùa đông giá lạnh".

Sau khi dịch bệnh bùng phát, lượng khách du lịch nhập cảnh Trung Quốc giảm mạnh. Điều này không chỉ liên quan đến cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch toàn cầu gây ra mà còn phần lớn bị ảnh hưởng bởi việc kiểm tra nhập cảnh rất nghiêm ngặt của Trung Quốc.

Số lượng chuyến bay ít và giá vé đắt cũng là nguyên nhân khiến du khách nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc giảm (Ảnh: Sohu).



Trong nửa đầu năm 2023, sau khi dỡ bỏ lệnh cấm, du lịch nhập cảnh của Trung Quốc đã không đạt được mức phục hồi đột phá như mong đợi. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê thành phố Bắc Kinh, từ tháng 1 đến tháng 6, lượng khách du lịch nhập cảnh ở Bắc Kinh chỉ là 407.900, mặc dù gấp đôi năm 2022 nhưng vẫn chưa bằng 11% tổng lượng khách năm 2019.

Theo thống kê, mục đích chính của khách du lịch đến Bắc Kinh là tham quan, nghỉ dưỡng, thăm người thân, bạn bè, chăm sóc sức khỏe, mua sắm và giải trí, trao đổi học tập, hội nghị tập huấn hoặc thực hiện các hoạt động kinh tế, văn hóa, thể thao, tôn giáo và các hoạt động khác. .

Trong số khách du lịch nhập cảnh, người Hong Kong, Macau và Đài Loan chiếm tỷ trọng lớn, 21,4%. Các quốc gia nguồn khách du lịch còn lại là Mỹ, Nga, Đức, Anh, Mông Cổ, Nhật Bản...

Tình trạng này cũng đã xuất hiện ở Thượng Hải, nơi du lịch nhập cảnh phát triển hơn. Trong nửa đầu năm nay, lượng khách du lịch nội địa tại Thượng Hải là 1,2415 triệu lượt, chỉ chiếm 13,8% tổng lượng khách du lịch năm 2019.

Trên cả nước, báo cáo của Bộ Văn hóa và Du lịch cho thấy, trong quý 1 năm nay, lượng khách du lịch nhập cảnh được các hãng lữ hành quốc gia đón nhận chỉ là 52.000 lượt, so với 3,7 triệu lượt cùng kỳ năm 2019.

Theo dữ liệu do cơ quan quản lý bay cung cấp cho Caijing, người từ 5 quốc gia (khu vực) hàng đầu nhập cảnh Trung Quốc đại lục vào tháng 7/2023 là Hong Kong, Macau, Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chỉ có 72% số khách sạn ở Trung Quốc được phép đón khách nước ngoài (Ảnh: Sohu).



Du lịch nhập cảnh có nhiều điểm cần giải quyết

Rào cản đầu tiên đối với khách du lịch nước ngoài là việc nhập cảnh. Có hai ngưỡng chính để nhập cảnh, một là chuyến bay, hai là thị thực.

Willie Walsh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, từng nói với Caijing rằng việc đóng cửa không phận của Nga và sự chậm trễ trong việc giao máy bay chở khách thân rộng đường dài đã ảnh hưởng đến việc khôi phục các tuyến bay Trung Quốc-Mỹ, do đó các tuyến bay giữa châu Á và Mỹ phải chuyển máy bay khi qua Trung Đông.

Ngoài ra, nhiều đường bay quốc tế bị ảnh hưởng bởi việc kiểm soát không phận nên chỉ có thể thay đổi đường bay hoặc chọn bay đường vòng, thời gian và tiêu hao nhiên liệu tăng gần gấp đôi khiến các hãng hàng không không muốn khai thác thêm nhiều chuyến bay và tăng thêm rất nhiều chi phí của du khách nước ngoài nếu đến Trung Quốc.

Nếu một du khách đến từ một quốc gia phát triển như Đức muốn mất nhiều thời gian và tiền bạc hơn để đi du lịch ở Trung Quốc, anh ta có thể bị nản lòng trước mẫu đơn xin thị thực trực tuyến dài tới 16 trang.

Lấy Mỹ làm ví dụ, để có được thị thực đến Trung Quốc, một công dân Mỹ cần phải có vé máy bay khứ hồi và bằng chứng đã thu xếp chỗ ở trong ít nhất 3 đêm hoặc thư mời của công dân hoặc tổ chức Trung Quốc gửi tới. Trong khi đó du khách đến Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc đều được miễn thị thực; những người đến Lào, Campuchia và Indonesia có thể xin thị thực tại cửa khẩu.

Sau khi vào Trung Quốc, sự khác biệt về ngôn ngữ, thanh toán và các chi tiết khác cũng trở thành vấn đề của khách du lịch nhập cảnh.

Đầu tiên là chỗ ở. Theo một người trong ngành du lịch tiết lộ, do thua lỗ nghiêm trọng trong thời gian dịch bệnh, các khách sạn du lịch trong nước nhìn chung có biến động giá ngẫu nhiên, linh hoạt nên không thể cung cấp giá lưu trú ổn định cho các hãng du lịch đón du khách nước ngoài. Tuy nhiên, du lịch nhập cảnh thường có chu kỳ lập kế hoạch khá dài, điều này khiến cho báo giá khách sạn dành cho du khách nước ngoài có nguy cơ thay đổi rất lớn.

Ngoài ra, các khách sạn Trung Quốc cần phải có những tiêu chuẩn nhất định mới được đón khách nước ngoài. Để đảm bảo an toàn cho du khách nước ngoài cũng như đảm bảo an ninh quốc gia, Trung Quốc đã xây dựng các quy định về yêu cầu chỗ ở đối với khách du lịch nước ngoài: chỉ những khách sạn đáp ứng yêu cầu an ninh quốc gia mới đủ điều kiện tiếp nhận khách nước ngoài. Theo dữ liệu từ nền tảng Ctrip, 72% khách sạn trong nước không được đón tiếp người nước ngoài.

Thứ hai là mua sắm. Ở Trung Quốc, hầu hết việc mua sắm tại siêu thị, ăn uống, lưu trú tại khách sạn và vận chuyển đều sử dụng thanh toán di động để thu tiền, thiếu dự trữ tiền mặt và một số nơi thậm chí còn ghi rõ "không chấp nhận tiền mặt". Tuy nhiên, mức độ phổ biến của thanh toán di động ở nước ngoài không giống nhau, đòi hỏi nhiều tài liệu để xác minh thông tin danh tính ở nước ngoài và việc xem xét tương đối nghiêm ngặt, điều này đặt ra ngưỡng quá cao đối với khách du lịch nước ngoài, điều này cũng trở thành điểm yếu lớn đối với khách du lịch nhập cảnh.

Cuối cùng là giải trí. Nhiều điểm tham quan nổi tiếng như Bảo tàng Hồ Nam, Đền Hàn Sơn Tô Châu, v.v. đều phải được đặt trước qua nhỏ WeChat. Tuy nhiên, rất nhiều du khách nước ngoài không sử dụng WeChat và thậm chí sau khi tải WeChat xuống, họ thấy rằng thủ tục đặt lịch hẹn không phù hợp với hộ chiếu và tên của khách du lịch nước ngoài. Điều này tạo ra trải nghiệm không tốt cho họ.

Các công ty thanh toán di động đang thay đổi chính sách, hỗ trợ du khách thanh toán khi nhập cảnh Trung Quốc du lịch (Ảnh: Sohu).



Đột phá từ bên trong

Vào ngày 20/7 năm nay, WeChat Pay thông báo rằng họ đã mở cửa cho đại đa số người bán hàng Trung Quốc để hỗ trợ tiêu dùng thẻ ở nước ngoài, bao gồm các lĩnh vực tiêu dùng hàng ngày như ăn uống, vận chuyển và siêu thị. Họ cũng hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán như quét mã, nhận quét, ứng dụng WeChat và miễn lưu mật khẩu. WeChat Pay hiện hỗ trợ các tổ chức thẻ ngân hàng nước ngoài bao gồm Visa, Discover Global Network (bao gồm Diners Club), JCB, Mastercard...

Alipay ngày 21/7 cũng tuyên bố rằng sau khi kết nối thẻ nước ngoài, thẻ này có thể được sử dụng trên toàn quốc. Các tổ chức thẻ ngân hàng nước ngoài hiện được hỗ trợ về cơ bản giống như WeChat Pay và sự tiện lợi khi sử dụng đã được đồng bộ hóa với người dùng trong nước và có thể sử dụng ở bất cứ nơi nào có Alipay.

Các chuyên gia trong ngành đang kêu gọi chính phủ đóng vai trò quan trọng hơn trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và thậm chí chất lượng cao của du lịch nhập cảnh bằng cách bắt đầu từ bốn khía cạnh: cải thiện môi trường tổng thể, tái cơ cấu các quy tắc vận hành ngành nghề, đưa ra các chính sách khuyến khích, lưu trú và đào tạo nhân lực.

