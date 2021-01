Trung Quốc không công nhận hộ chiếu Anh cấp cho người Hong Kong

"Kể từ ngày 31/1, Trung Quốc sẽ không còn công nhận cái gọi là hộ chiếu BN(O) như một loại giấy thông hành, giấy tờ tùy thân nữa. Chúng tôi cũng có quyền thực hiện thêm các hành động khác", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo hôm nay.

Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra vài giờ sau khi giới chức Anh công bố chi tiết về quy trình nộp đơn xin thị thực BN(O) Hong Kong mới. Cổng đăng ký sẽ mở cửa lúc 17h ngày 31/1.

Bộ Ngoại giao Anh hồi tháng 10/2020 cho biết "thị thực BN(O) Hong Kong" là bước đầu tiên trong lộ trình mới để người dân đặc khu có quyền được cư trú ở Anh và trở thành công dân nước này. Chương trình thị thực mới sẽ không hạn chế số người sở hữu hộ chiếu BN(O) được phép tham gia.

Người có thị thực BN(O) Hong Kong sẽ được phép nhập cảnh và ở lại Anh trong khoảng thời gian ban đầu là 30 tháng, sau đó có thể gia hạn tiếp 30 tháng hoặc 5 năm. Người đăng ký visa 5 năm sẽ nộp mức phí khoảng 326 USD, trong khi visa 30 tháng là khoảng 235 USD.

Theo Bộ Ngoại giao Anh, người sở hữu thị thực BN(O) Hong Kong đã sống ở Anh 5 năm có thể nộp đơn xin định cư và một năm sau đó có thể xin nhập tịch. Để đủ điều kiện xin loại thị thực này, người nộp đơn ban đầu cần có hộ chiếu hải ngoại Anh BN(O) và sống ở Hong Kong hoặc Anh, cũng như có khả năng thích nghi và năng lực tài chính sống ở Anh trong ít nhất 6 tháng.

Trung Quốc đã nhiều lần ra tuyên bố kêu gọi Anh "ngay lập tức sửa sai" sau khi chính phủ nước này công bố chính sách thị thực mới cho người Hong Kong. Bắc Kinh cũng cảnh báo chính phủ Anh không nên can thiệp vào "vấn đề nội bộ".

Hộ chiếu hải ngoại Anh BN(O) là trạng thái được luật Anh quy định từ năm 1987, cấp cho cư dân Hong Kong sinh trước thời điểm Anh bàn giao thành phố cho Bắc Kinh ngày 1/7/1997. Từ tháng 1/2021, ước tính 2,9 triệu người Hong Kong đủ điều kiện sở hữu hộ chiếu hải ngoại Anh có thể nộp đơn xin tái định cư ở Anh, cùng với những người phụ thuộc.

Anh "mở cửa" với hàng triệu người Hong Kong sau khi Trung Quốc ban hành luật an ninh ở thành phố, trong đó hình sự hóa bốn loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh.

