Trung Quốc dẫn đầu làn sóng mua vàng của các ngân hàng trung ương

Báo cáo của WGC cho thấy trong quý 3, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua ròng 337 tấn vàng, là mức mua vàng trong một quý cao thứ 3 trong lịch sử. Mặc dù không thể phá kỷ lục của quý 3 năm 2022 nhưng nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương kể từ đầu năm 2023 đã lên tới 800 tấn, lập kỷ lục mới kể từ khi WGC bắt đầu thống kê dữ liệu.

Ngoài ra, dữ liệu mới cho thấy nhu cầu vàng trong quý 3, không bao gồm giao dịch OTC, là 1.147 tấn, cao hơn 8% so với mức trung bình 5 năm qua. Nhu cầu đầu tư vàng trong quý 3 là 157 tấn, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn còn yếu so với mức trung bình 5 năm.

“Từ đầu năm đến nay nhu cầu vàng vẫn ổn định và biểu hiện tốt bất chấp những trở ngại về lãi suất cao và đồng USD mạnh. Trong thời gian tới, trước xu thế căng thẳng địa chính trị gia tăng và việc các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua vàng mạnh mẽ, nhu cầu vàng có thể đạt mức tăng trưởng ngoài dự tính", Louise Street, nhà phân tích thị trường cấp cao tại WGC, cho biết.

Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương liên tục tăng

Báo cáo cho thấy trong 3 quý đầu năm 2023, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 800 tấn. Trong quý 3, lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương là 337 tấn.

Nhu cầu của châu Âu suy giảm đã ảnh hưởng đến tổng nhu cầu đầu tư toàn cầu đối với vàng miếng và tiền vàng trong quý 3. Trong số đó, đầu tư vào vàng miếng và tiền vàng là 296 tấn, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước; dòng vốn ETF vàng toàn cầu chảy ra là 139 tấn, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng của nhà đầu tư rằng lãi suất sẽ tiếp tục ở mức cao; giảm đáng kể so với lượng vàng xuất ra cùng kỳ năm ngoái (244 tấn).

Tích trữ vàng đang là sự lựa chọn của nhiều ngân hàng quốc gia (Ảnh: Sohu).



State Street Global Advisors, công ty quản lý tài sản lớn thứ 4 thế giới, mới đây tuyên bố rằng các ngân hàng trung ương dự kiến ​​sẽ tiếp tục mua vàng. Công ty cho biết xu hướng mua vàng sẽ tiếp tục khi các quốc gia tìm cách thoát khỏi "sự tập trung quá mức" dự trữ đồng USD. Hơn nữa, ngoài việc đa dạng hóa dự trữ, xu hướng này còn được thúc đẩy bởi mong muốn của các ngân hàng trung ương trong việc củng cố bảng cân đối kế toán và tăng tính thanh khoản mà không làm tăng rủi ro tín dụng.

Maxwell Gold, người đứng đầu bộ phận chiến lược vàng của hãng này, cho biết: “Trước những rủi ro kinh tế và chính trị ngày càng gia tăng hiện nay, nguyên nhân thúc đẩy việc ngân hàng trung ương mua vàng là để đa dạng hóa dự trữ, cải thiện bảng cân đối kế toán và đạt được thanh khoản từ các tài sản không có rủi ro tín dụng để trên thị trường”.

Nhu cầu vàng ở Trung Quốc tăng mạnh

Trung Quốc trong 11 tháng liên tiếp đã tăng lượng vàng mua vào và trở thành nước mua vàng lớn nhất. Trong 9 tháng đầu năm, Trung Quốc đã mua tổng cộng 181 tấn vàng dự trữ, lập mức cao kỷ lục, vượt xa Ba Lan (57 tấn) và Thổ Nhĩ Kỳ (39 tấn) là nước mua lớn thứ 2 và thứ 3.

Tại Trung Quốc, tổng nhu cầu bán lẻ vàng (vàng trang sức, vàng miếng và tiền vàng) trong quý quý 3 là 235 tấn, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm, nhu cầu bán lẻ vàng trong nước tổng cộng 678 tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cuối năm và dịp Tết là thời điểm nhu cầu vàng trang sức tăng mạnh ở Trung Quốc

(Ảnh: Sohu)



Cụ thể, tổng nhu cầu vàng trang sức nội địa của Trung Quốc trong quý 3 là 154 tấn, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại tăng 16% so với quý 2. Tính từ đầu năm 2023, tổng nhu cầu vàng trang sức trong nước của Trung Quốc đã đạt 481 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu vàng miếng và tiền vàng tăng mạnh trong quý 3, đạt 82 tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 66% so với quý trước. Sự phổ biến ngày càng tăng của vàng và nhu cầu trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư đã đóng một vai trò quan trọng. Tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, tổng nhu cầu vàng miếng và tiền vàng trong nước đạt 197 tấn, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2022 và cao hơn mức trung bình 10 năm.

Nhìn về tương lai, ông Vương Lập Tân, Giám đốc điều hành của WGC khu vực Trung Quốc, cho biết nhu cầu vàng trang sức sẽ vẫn tương đối ổn định trong quý 4. Nhu cầu trang sức vàng lễ cưới trong nước, các lễ hội mua sắm và ngày lễ tết có thể thúc đẩy tiêu thụ vàng trang sức, nhưng Tết âm lịch muộn có thể đẩy lùi mùa cao điểm tiêu thụ vàng truyền thống đến đầu năm 2024, do đó hạn chế tiêu thụ vàng trang sức vàng trong quý 4.

Theo Sohu