Top 10 quốc gia hoà bình nhất thế giới vừa được công bố, Việt Nam nằm ở vị trí nào?

Chỉ số hoà bình toàn cầu (Global Peace Index) đã công bố bảng xếp hạng những quốc gia hoà bình nhất thế giới.

Nghiên cứu mới nhất mà Viện Kinh tế và Hoà bình công bố đã đo lường mức độ hoà bình của một quốc gia dựa trên 3 tiêu chí: xung đột quốc tế hoặc trong nước đang diễn ra, an ninh và an toàn xã hội, quân sự hoá. Trong nghiên cứu mới, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia cải thiện thứ hạng, tăng từ 44 lên 41.

Thứ hạng của Việt Nam có sự cải thiện

Xét về tình hình chung, chỉ số GPI trong năm nay cho thấy thế giới ít an toàn hơn đôi chút nếu so với năm ngoái, do tác động của đại dịch COVID-19 – không thay đổi so với kết quả thăm dò năm 2022.

Trong khi Mỹ đứng ở vị trí 131 trên bảng xếp hạng, 7 trong số 10 quốc gia hoà bình nhất thế giới trong năm nay đều nằm ở khu vực châu Âu.

Iceland nắm giữ vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng. Quốc gia này tiếp tục giữ vững vị trí là quốc gia hoà bình nhất trên thế giới từ khi nghiên cứu đầu tiên được công bố vào năm 2008. Ngoài ra, Iceland cũng đứng thứ ba trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, sau Phần Lan và Đan Mạch.

Theo National Geographic, hơn 60% dân số của quốc gia sống tại thủ đô Reykjavik. Tại Iceland, hệ thống giáo dục miễn phí cho tất cả công dân, bao gồm cả các khóa học đại học. Ngoài ra, tất cả sinh viên cũng được giảng dạy tiếng Đan Mạch và tiếng Anh.

Sau đây là top 10 quốc gia hoà bình nhất trên thế giới:

Iceland

Đan Mạch

Ireland

New Zealand

Áo

Singapore

Bồ Đào Nha

Slovenia

Nhật Bản

Thuỵ Sĩ

Đan Mạch nằm ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng (Ảnh: CNBC)

Đan Mạch đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng. Thủ đô của quốc gia này, Copenhagen, là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quan trọng như Sàn giao dịch chứng khoán Copenhagen và được xem là trung tâm kết nối khu vực Bắc Âu với phần còn lại của thế giới, theo báo cáo của U.S. News và World Report.

Mặc dù người dân sống ở Đan Mạch phải đóng thuế thuộc hàng cao nhất thế giới, chiếm đến một nửa thu nhập của họ, nhưng điều này là có lý do.

Do tiền thuế cao nên Đan Mạch cung cấp cho công dân của họ nhiều lựa chọn chăm sóc sức khoẻ miễn phí, sinh viên đại học không những không phải đóng học phí mà còn nhận được tiền để trang trải chi phí khi theo học, chăm sóc trẻ em được chính phủ hỗ trợ, người già có lương hưu và có người đến tận nhà chăm sóc.

Đứng ở vị trí thứ 3 là Ireland (Ảnh: CNBC)

Ireland đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng. Nằm ngay sau Vương quốc Anh, đây là hòn đảo lớn thứ hai của châu Âu. Quốc gia này nổi tiếng với những cánh đồng xanh mướt và được biết đến với tên gọi "đảo Ngọc lục bảo", National Geographic thông tin.

Dân số của Ireland đã tăng thêm 10% trong thập kỷ qua, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Trung ương. Đà tăng trưởng dân số của quốc gia này xếp trong hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU)./.

Theo CNBC