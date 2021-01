Tổng thống Trump tiếp tục ra đòn trừng phạt nhiều công ty Trung Quốc do liên quan PLA

Theo trang tin Hồng Kông Dongfang ngày 15/1, Bộ Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố: Trung Quốc sử dụng chiến lược kết hợp quân sự-dân sự của mình để sử dụng các doanh nghiệp, trường đại học và các dự án nghiên cứu bị nghi là dân sự làm vỏ bọc để có được công nghệ tiên tiến và nhân tài chuyên nghiệp cho Quân đội giải phóng nhân dân (PLA), nhằm đạt được mục tiêu hiện đại hóa PLA. Ngoài hãng chế tạo điện thoại di động Xiaomi và Tập đoàn chế tạo COMAC, 7 công ty còn lại là Công ty thiết bị bán dẫn Trung Quốc (China Micro Semiconductor Equipment), Công ty công nghệ Luokung Technology, Trung tâm Đầu tư phát triển Trung Quan Thôn Bắc Kinh (Beijing Zhongguancun Development and Investment Centre), Công ty bán dẫn Cao Vân Quảng Đông (Gowin Semiconductor), Công ty Hàng không Đại Tân Hoa (Grand China Airlines), Công ty TNHH Công nghệ Trung Dịch (GTCOM) và Tập đoàn Hàng không Trung Quốc (China Aviation Group).

Các công ty trong danh sách này sẽ bị hạn chế do một lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hồi tháng 11 năm ngoái. Theo lệnh hành pháp liên quan, các công ty và cá nhân Mỹ sẽ bị cấm sở hữu hoặc đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có liên quan thông qua các quỹ. Các công ty và cá nhân nhà đầu tư đã nắm giữ cổ phiếu của các công ty này cũng phải hoàn tất việc bán ra trước ngày 11/11/2021. Sau khi thêm 9 công ty Trung Quốc vào ngày 14/1, danh sách các công ty Trung Quốc bị cấm giao dịch do liên quan đến PLA này đã mở rộng lên tới 44.

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố rằng hành động này dựa trên các quy định tại Điều 1237 của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng của năm tài chính 1999, liệt kê các công ty do PLA sở hữu hoặc kiểm soát. Bộ Quốc phòng Mỹ đã niêm yết danh sách các công ty lần đầu vào tháng 6/2020, và các công ty Trung Quốc như Hikvision, China Telecom, China Mobile và SMIC đều đã được đưa vào danh sách trước đó.

Theo sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Mỹ Trump sửa đổi ký ngày 14/1, các nhà đầu tư Mỹ phải bán hoàn toàn chứng khoán doanh nghiệp niêm yết do họ nắm giữ vào trước ngày 11/11 năm nay.

Theo trang tin Hoa ngữ Đa Chiều, cùng ngày 14/1, Bộ Thương mại Mỹ đã tuyên bố: vì Tập đoàn Dầu mỏ Hải dương Trung Quốc (CNOOC) và Công ty Hàng không Thiên Kiêu Bắc Kinh (Beijing Tianjiao) đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ, họ đã quyết định đưa thêm CNOOC vào Danh sách thực thể (Entity List) và liệt kê Beijing Tianjiao vào Danh sách người dùng cuối quân sự (Military End-User List).

Bộ Thương mại Mỹ cáo buộc CNOOC đã hỗ trợ Trung Quốc đe dọa các nước láng giềng ở Biển Đông, đồng thời cáo buộc Beijing Tianjiao có quan hệ với quân đội Trung Quốc và có khả năng phát triển, sản xuất hoặc bảo trì các dự án quân sự, chẳng hạn như động cơ máy bay quân sự. Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó vào ngày 3/12/2020 đã đưa 4 công ty Trung Quốc bao gồm CNOOC và SMIC...vào danh sách đen, cáo buộc các công ty này bị quân đội Trung Quốc kiểm soát và hạn chế đầu tư của nhà đầu tư Mỹ vào các công ty này.

Đây là bước đi mới nhất của Tổng thống Donald Trump trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với Trung Quốc vào cuối nhiệm kỳ sắp kết thúc của ông.

Có ý kiến đề cập rằng các công ty công nghệ Trung Quốc Alibaba, Tencent và Baidu có mối quan hệ chiến lược "mức độ cao" với quân đội Trung Quốc có thể là các mục tiêu tiếp theo của Tổng thống Trump.