Tổng thống Trump thúc đẩy sản xuất dầu mỏ ở Texas trước thềm bầu cử
Tổng thống Donald Trump đến Texas lần thứ ba trong vòng một tháng nhằm tiếp sức cho ứng viên Thượng viện Ken Paxton trước đối thủ Dân chủ
Tổng thống Donald Trump đến Texas lần thứ ba trong vòng một tháng nhằm tiếp sức cho ứng viên Thượng viện Ken Paxton trước đối thủ Dân chủ
Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura, cơ sở lớn nhất của Ả Rập Xê Út, đồng thời tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng nước này.
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere ngày 27/10 đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, kêu gọi chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Ngày 26/10, một thẩm phán Mỹ quyết định gia hạn lệnh cấm đối với dự án cải tạo sân golf lịch sử tại Washington của Tổng thống Donald Trump, đồng thời đưa ra nhận định rằng việc chặt hạ cây xanh trong khuôn viên dự án là không thể chấp nhận được
Các công đoàn giáo viên Pháp cho rằng những cải cách giáo dục mới được chính phủ công bố chưa đủ sức xoa dịu làn sóng phẫn nộ của học sinh, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối tình trạng thiếu nhân lực
Ngày 27/10, cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran thông báo tất cả các tàu thuộc hãng vận tải Sinokor (Hàn Quốc) sẽ đối mặt với các biện pháp pháp lý kể từ ngày 1/11 tới khi đi qua khu vực này.
Ngày 27/10, Chủ tịch Hội đồng An ninh Iran Mohsen Rezaei đã có cuộc gặp trực tiếp với Lãnh tụ tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei.
Ngày 27/10, giá dầu giảm nhẹ khoảng 1% khi triển vọng giải quyết cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran giúp xoa dịu nỗi lo ngại về nguồn cung nhờ các cuộc đàm phán ở Tehran, bất chấp các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi vào Ả Rập Xê Út.
Ngày 26/10, theo các nguồn tin từ Canada cho biết Mỹ và Canada đang nỗ lực đạt được thỏa thuận nới lỏng thuế quan của Mỹ đối với thép và ô tô của Canada
Theo ghi nhận ngày 27/10, nhiều du khách có mặt tại đài quan sát biên giới Hàn Quốc hướng về Triều Tiên tỏ ra hết sức lo ngại khi phát hiện các khẩu pháo chĩa nòng trực diện về phía Nam
Ngày 26/10, giá dầu Brent kỳ hạn giảm khi kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt gây sức ép lên thị trường.
Các ngân hàng Phố Wall đang tìm kiếm sự ủng hộ của đảng Dân chủ đối với kế hoạch nới lỏng quy định vốn ngân hàng của Fed, nhằm bảo đảm những thay đổi có thể duy trì lâu dài ngay cả khi cán cân quyền lực chính trị tại Mỹ thay đổi.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche bác bỏ cáo buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách kiểm soát bầu cử cấp bang
Ngày 26/10, hình ảnh vệ tinh cho thấy sự cố tràn dầu từ một tàu chở dầu bị hư hại ngoài khơi bờ biển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã lan rộng
Ngày 26/10, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã gần như làm tê liệt bầu trời Riyadh trong tháng này với việc hủy bỏ gần 9/10 chuyến bay theo lịch trình tại sân bay thủ đô của Ả Rập Xê Út.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 26/10 thông báo đã ngăn chặn âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào một thành phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa Moscow và một cơ sở điện lực
Các cuộc tấn công của Nga nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine trong đêm 25/10 khiến ít nhất 6 người bị thương. Moscow tuyên bố đã tập kích các cơ sở điện lực
Ngày 26/10, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine liên tục pháo kích và dùng drone tập kích thị trấn Oleshky (miền Nam Ukraine) trước thời điểm lệnh ngừng bắn cục bộ có hiệu lực.
Các quan chức cấp cao của Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan dự kiến gặp giới lãnh đạo Iran tại Tehran ngày 26/10 trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng khu vực.
Ngày 26/10, tờ Nikkei đưa tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda đã qua đời ở tuổi 90. Trong thời gian ngắn giữ cương vị người đứng đầu chính phủ
Harry Kane đã hoàn thành hành trình dài chinh phục danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá, khi tiền đạo của Bayern Munich và đội tuyển Anh giành Quả bóng vàng sau một mùa giải phá kỷ lục