Tổng thống Trump thúc đẩy sản xuất dầu mỏ ở Texas trước thềm bầu cử

Ngày 26/10, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã gần như làm tê liệt bầu trời Riyadh trong tháng này với việc hủy bỏ gần 9/10 chuyến bay theo lịch trình tại sân bay thủ đô của Ả Rập Xê Út.