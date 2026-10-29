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Tổng thống Trump thúc đẩy sản xuất dầu mỏ ở Texas trước thềm bầu cử

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Tổng thống Donald Trump đến Texas lần thứ ba trong vòng một tháng nhằm tiếp sức cho ứng viên Thượng viện Ken Paxton trước đối thủ Dân chủ

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