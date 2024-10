Tổng thống Putin đưa ra loạt thông điệp cứng rắn trước phương Tây

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết an ninh của đất nước là ưu tiên tuyệt đối, đồng thời đưa ra nhiều thông điệp cứng rắn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng bất kỳ lời đe dọa nào chống lại Nga sẽ chỉ khiến đất nước này thêm dũng khí. Ông đã phát biểu tại cuộc họp báo khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan hôm 24/10.

“Bạn có thể đe dọa bất cứ ai. Nhưng đe dọa Nga là vô nghĩa, vì điều này chỉ khiến chúng tôi thêm dũng cảm”, ông Putin nói, đáp lại những thông tin mà nhiều người cho là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa đánh bom Moscow.

Tổng thống Nga nói thêm rằng những bình luận của ông Trump chỉ là tuyên bố mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử và không nên coi điều đó “quá nghiêm túc”. Ông tiếp tục nói rằng ông không nhớ có cuộc trò chuyện như vậy với ông Trump.

Cựu tổng thống Mỹ kiêm ứng cử viên hiện tại của đảng Cộng hòa đã đưa ra tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, khẳng định ông đã nói với nhà lãnh đạo Nga rằng “nếu ông tấn công Ukraine, tôi sẽ tấn công ông rất nặng, ông thậm chí sẽ không tin nổi. Tôi sẽ tấn công ngay giữa Moscow…Chúng ta là bạn. Tôi không muốn làm điều đó, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác”.

Đồng thời, ông Putin khen ngợi những lời hứa lặp đi lặp lại của ông Trump nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông nói, Moscow hoan nghênh mọi sáng kiến ​​hòa bình bất kể ai đưa ra chúng, đồng thời nhắc lại sự sẵn sàng của đất nước tham gia các cuộc đàm phán hòa bình.

“Những gì ông Trump nói gần đây, những gì tôi nghe được – ông ấy nói về mong muốn làm mọi thứ để chấm dứt xung đột ở Ukraine – đối với tôi, dường như ông ấy đã nói một cách chân thành. Tất nhiên, chúng tôi hoan nghênh những tuyên bố như vậy, bất kể chúng đến từ ai”, ông Putin nói.

“Đạo đức giả” của phương Tây

Tổng thống Putin cũng lên án sự dối trá của phương Tây trong các thỏa thuận với Moscow cũng như “sự đạo đức giả” của họ, đồng thời cho biết Nga sẽ không chấp nhận những lời hứa như vậy của NATO và các đồng minh. Ông Putin nhấn mạnh sự bất bình của ông trước việc phương Tây coi thường các thỏa thuận quốc tế và sự công bằng.

“Có công bằng không khi nói dối trước mặt chúng tôi rằng NATO không mở rộng và sau đó vẫn tiếp tục mở rộng?” ông Putin hỏi, đề cập đến những đảm bảo dành cho Nga vào những năm 1990. Ông cũng chỉ trích cuộc đảo chính Maidan do Mỹ hậu thuẫn năm 2014 ở Ukraine – vốn đã lật đổ Tổng thống được bầu cử dân chủ của đất nước này, Victor Yanukovich – nói rằng đó là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Ông nói thêm rằng nó đã trực tiếp dẫn đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa Kiev và Moscow.

“Không có công lý ở đây”, ông Putin nói. “Chúng tôi muốn thay đổi tình trạng này. Và chúng tôi sẽ đạt được nó”.

Tổng thống Nga cũng bác bỏ những tuyên bố gần đây của tình báo Anh rằng Moscow phải chịu trách nhiệm về tình trạng bất ổn ở Anh, coi chúng là “vô nghĩa”. Putin lập luận rằng bất kỳ vấn đề nào ở Anh đều là do chính sách đối nội của nước này chứ không phải do sự can thiệp của Nga.

Ông Putin nói thêm, Nga không quan tâm đến việc kéo dài xung đột nhưng muốn có sự công bằng trong chính trị toàn cầu. Ông khẳng định: “Chúng tôi muốn thay đổi tình trạng này và chúng tôi sẽ đạt được điều đó”. Ông chỉ trích phương Tây thúc đẩy các chính sách gây tổn hại đến cả luật pháp quốc tế và ngoại giao, ám chỉ Nga sẽ không đứng yên.

Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và NATO, trong đó ông Putin nhấn mạnh điều mà ông coi là sự đạo đức giả liên tục của phương Tây trong các vấn đề an ninh.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Anh (MI5), Ken McCallum, hồi đầu tháng tuyên bố rằng sự hỗ trợ của Anh dành cho Ukraine đã khiến London trở thành mục tiêu tuyên truyền của Nga, buộc họ tìm thêm quyền lực và nguồn tài trợ của chính phủ để đối phó với mối đe dọa.