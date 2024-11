Tổng thống Bulgaria đề nghị VinFast đầu tư, sản xuất ô tô điện

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng lý do chính khiến nhà ở vừa túi tiền không nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà phát triển bất động sản là do biên lợi nhuận từ phân khúc này thấp hơn so với các phân khúc cao cấp.