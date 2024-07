Tổng thống Biden muốn ngừng tham gia các sự kiện sau 8 giờ tối để "ngủ nhiều hơn"

Bình luận này, được The New York Times đưa tin đầu tiên, được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Joe Biden, 81 tuổi, tìm cách trấn an một nhóm gồm hơn 20 lãnh đạo bang về khả năng đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 và điều hành đất nước hiệu quả trong 4 năm nữa.

CNN dẫn một số nguồn tin nói rằng, bình luận của Biden khiến một số Thống đốc trong phòng thất vọng .

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về điều mà Tổng thống Biden đã nói. Một cố vấn chiến dịch tranh cử của ông nói rằng, ngoài việc phải chuẩn bị cho cuộc tranh luận với ông Trump ngay sau khi thực hiện 2 chuyến công du châu Âu, ông Biden tiếp tục làm việc nhiều giờ trong văn phòng và phải lo thêm cả chiến dịch tranh cử.

“Tổng thống (George W.) Bush đi ngủ lúc 9h00 tối, và Tổng thống (Barack) Obama làm bữa tối từ lúc 6h30 chiều”, Kevin Munoz, phát ngôn viên chiến dịch của ông Biden giải thích. “Các vị Tổng thống thường muốn sự cân bằng, ông Biden cũng vậy. Hầu như chả có ai như Donald Trump, người dành nửa ngày để ca ngợi những kế hoạch có thể gây suy thoái kinh tế trên mạng xã hội Truth và nửa ngày còn lại đi chơi golf”.

Ông Biden cũng đưa ra một nói đùa với các Thống đốc, nhưng dường như phản tác dụng: “Tôi ổn - Tuy nhiên, tôi không biết về bộ não của mình”.

Jen O'Malley Dillon, chủ tịch chiến dịch tranh cử của Biden, cho biết Tổng thống "rõ ràng đang đùa và sau đó nói, ‘hãy gạt mọi câu nói đùa sang một bên.'"

Sau màn thể hiện đáng thất vọng của ông Biden trong cuộc tranh luận tổng thống trên CNN vào tuần trước, một số đảng viên Dân chủ đã bắt đầu kêu gọi Tổng thống rút lui khỏi cuộc đua, khiến Nhà Trắng phải chật vật thuyết phục những người hoài nghi trong đảng và cử tri.

Trong những ngày sau đó, các quan chức chính quyền đã đưa ra những lời giải thích khó hiểu và mâu thuẫn khi họ cố gắng tạo ra một màn trình diễn khiến cử tri càng lo ngại về tuổi tác của ông Biden.

Bản thân ông Biden hôm thứ Năm vừa qua đã ra tín hiệu rằng ông có ý định tiếp tục tham gia tranh cử, đồng thời nói với các quân nhân và gia đình họ rằng ông sẽ tiếp tục.

Một người tham dự bữa tiệc nướng ngày 4/7 tại Nhà Trắng đã nói với tổng thống: “Chúng tôi cần ông”.

“Bạn hiểu ý tôi”, Tổng thống Biden trả lời. “Tôi sẽ không đi đâu cả”.

Sau cuộc họp hôm thứ Tư, Thống đốc Maryland Wes Moore, Thống đốc New York Kathy Hochul và Thống đốc Minnesota Tim Walz đã vẽ nên một bức tranh tích cực về cuộc gặp trong một cuộc họp báo, đồng thời nói thêm rằng ông Biden vẫn “hết mình” và “tham gia để giành chiến thắng”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Walz bác bỏ mọi lo ngại về tuổi tác và sức khỏe của ông Biden, nói rằng Tổng thống “phù hợp với chức vụ”.

Ông Biden, Tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ, đã phải đối mặt với những câu hỏi xung quanh tuổi tác và sức khỏe của mình trong nhiều năm qua. Những câu hỏi này một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ sau cuộc tranh luận giữa ông và ông Donald Trump.

Tại sự kiện này, ông Biden bị khàn giọng và đôi khi nói rất khó hiểu, điều giúp cho ông Trump - người chỉ kém ông Biden 3 tuổi – có nhiều lợi thế. Theo một cuộc thăm dò của CNN, phần lớn những người theo dõi cuộc tranh luận đều coi ông Trump là người chiến thắng.

Màn trình diễn tranh luận của Biden cũng mở ra làn sóng kêu gọi sự giám sát chặt chẽ hơn vấn đề sức khỏe của Tổng thống, với các nguồn tin mô tả sự suy giảm thể lực tinh thần của ông Biden.

Theo CNN