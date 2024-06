Tổng giám đốc VEAM bị khởi tố: Khối ngoại bán tháo, cổ phiếu giảm mạnh

Trong phiên giao dịch sáng 12/6, cổ phiếu VEA của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM bị khối ngoại ồ ạt bán ra. Tới 10h30, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán gần 390.000 cổ phiếu VEA, trong khi mua vào chỉ 9.500 cổ phiếu.

Với áp lực bán rất mạnh đến từ cả nhóm các nhà đầu tư trong nước, vào lúc 10h30 cổ phiếu VEA giảm 2.000 đồng xuống 45.400 đồng/cp. Trong phiên sáng, có lúc VEA giảm 2.800 đồng xuống còn 44.600 đồng/cp.

Tuy nhiên sức cầu bắt đáy cũng khá mạnh. Tổng cộng có hơn 3,8 triệu cổ phần VEA đã được chuyển nhượng trong một tiếng rưỡi đầu buổi sáng 12/6, tương đương tổng giao dịch trung bình cả ngày trong khoảng 10 phiên qua.

Cổ phiếu VEA bị bán mạnh sau khi giới đầu tư đón nhận thông tin Tổng giám đốc Phan Phạm Hà bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, cơ quan công an cũng đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thanh Giang (SN 1949), cựu Tổng giám đốc VEAM; Hồ Mạnh Tuấn (SN 1963), Phó tổng giám đốc VEAM về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo điều tra ban đầu, trong các năm 2005 và 2011, ông Nguyễn Thanh Giang khi đó là tổng giám đốc VEAM đã chỉ đạo ông Hồ Mạnh Tuấn, lúc đó là Trưởng Phòng Kỹ thuật VEAM, Chủ tịch HĐQT VEAM Korea giai đoạn 2003-2009 lập các báo cáo, tờ trình mua 305 bộ khuôn dập cabin xe ô tô SV 110 không đúng các quy định của pháp luật về việc đầu tư mua tài sản cố định của doanh nghiệp Nhà nước. Toàn bộ số tài sản trên sau khi được mua về không có giá trị sử dụng, gây lãng phí số tiền của Nhà nước là hơn 26 tỷ đồng.

Gần đây, VEAM liên tục tục đấu giá và hạ giá gần nửa với lô hàng hơn 2.100 chiếc ô tô để phơi mưa nắng ở Thanh Hóa nhưng vẫn không bán được. Tồn kho của lô ô tô có giá vốn là 878 tỷ đồng, hiện rao bán giá khởi điểm chỉ 500 tỷ đồng.

Tháng 4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can là cán bộ của nhà máy ô tô VEAM ở Thanh Hóa, gồm Phó Giám đốc Nguyễn Đức Toàn cùng với Trần Thị Thanh Tâm để điều tra về tội tham ô tài sản theo quy định Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, năm 2020, ông Trần Ngọc Hà, nguyên Tổng giám đốc VEAM, cùng một loạt cựu lãnh đạo đã bị khởi tố, bắt giam.

Trên thị trường chứng khoán, sáng 12/6 áp lực bán tiếp tục diễn ra đối với đa số các cổ phiếu trụ cột, qua đó khiến chỉ số VN-Index giảm thêm khoảng 2 điểm, xuống 1.282 điểm. Thanh khoản khá yếu.

Sáng 12/6 khối ngoại tiếp tục bán mạnh nhiều cổ phiếu trụ cột như Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), Vincom Retail (VRE), VPBank (VPB), FPT, Vinamilk (VNM)…

Trong phiên 11/6, khối ngoại bán ròng 1.900 tỷ đồng - một kỷ lục cao nhất trong 18 tháng qua. Tuy nhiên, sức cầu từ các nhà đầu tư trong nước đã giúp VN-Index không giảm sâu. Dòng tiền nội vẫn khá mạnh trong bối cảnh lãi suất ngân hàng ở mức thấp, bất động sản ít giao dịch và kênh vàng khá thất thường, khó mua bán.

Khối ngoại bán ròng nhiều năm nay và gần đây không còn tác động mạnh tới tâm lý chung trên thị trường. Dù vậy, một lượng tiền hàng chục nghìn tỷ đồng bị rút ra cũng đã ảnh hưởng tới thanh khoản cũng như khả năng hồi phục của VN-Index.