Tomato chia sẻ yêu thương qua sự hợp tác giữa Global Care và Golf 1 Studio

Global Care và Golf 1 Studio đã bắt tay ký kết hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị, hứa hẹn nhiều sự phát triển tốt đẹp trong tương lai. Để đánh dấu cột mốc này, Global Care vinh dự dành tặng chương trình bảo hiểm Tomato cho thành viên tham dự tại Golf 1 Studio.

Với lợi thế sở hữu nền tảng phân phối và bồi thường bảo hiểm hoàn toàn bằng công nghệ, Global Care vinh dự có sự hợp tác chiến lược từ Golf 1 Studio – sở hữu nền tảng công nghệ Golf mô phỏng (Golf Simulation) số 1 từ Hàn quốc và Mỹ, từ đó phát triển, hợp tác các dòng sản phẩm phù hợp cho Golf1 Studio và cả người chơi tại Golf1 Studio. Sự kiện hợp tác này được bảo trợ bởi Hội truyền thông số Việt Nam (VDCA).

Ông Vũ Kiêm Văn - Phó Tổng thư ký VDCA - chia sẻ: “Hai hội viên ngày hôm nay ký kết hợp tác toàn diện là một sự kết hợp mang lại giá trị cho cộng đồng, mang lại giá trị cho người dùng cuối, với Golf1 tạo được thêm giá trị cho khách hàng và hỗ trợ cho Golfer khi tham gia tập luyện, tham gia giải tại Golf1. Đối với Global Care có lẽ đây cũng là một hình thức bảo hiểm mới và tích cực hiện nay. Đứng trên vai trò Hiệp hội chúng tôi thấy tự hào vì Hiệp hội đã làm tròn việc hỗ trợ các hội viên ngồi lại, hơn thế nữa là cùng hợp tác, chia sẻ, đồng hành trong kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.”

Global Care – Tiên phong chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm

Global Care là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực insurtech (bảo hiểm công nghệ) tại Việt Nam, được thành lập vào năm 2017 bởi nhà sáng lập Đinh Thị Ngọc Niềm. Global Care đang sở hữu các nền tảng bán hàng có lượng người dùng trên 56,000 cộng tác viên và từng bước giúp các kênh bán chinh phục được cột mốc bán hàng lên đến 6,000 đơn hàng/ngày. Theo đánh giá từ Quỹ đầu tư VinaCapital Ventures (cổ đông chiến lược của Global Care), Global Care đã giải quyết được điểm nghẽn quan trọng trong dịch vụ bảo hiểm, với kế hoạch kinh doanh rất rõ ràng và thực tế, rút ngắn các công đoạn trong quy trình khai thác – giúp cho người bán tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa nguồn lực lao động và thông qua đó tối ưu được phí bảo hiểm cho người mua. Tinh gọn quy trình bồi thường để người dùng có thể tự thao tác và nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm online dễ dàng.

Golf 1 studio - Mô hình khu liên hợp thể thao và giải trí golf 3D cao cấp

Golf 1 studio được ra đời với nền tảng công nghệ Golf mô phỏng (Golf Simulation), kết hợp 15 khu luyện tập và chơi Golf 3D với công nghệ hiện đại nhất, khu huấn luyện Golf Fitness với các bài tập và thiết bị giúp Golfers phát huy tối đa tiềm năng chơi golf vốn có của mình, khu bể bơi, sauna và Jacuzzi giúp Golfers thư giãn thoải mái sau giờ luyện tập, đặc biệt khu Bar & Lounge sang trọng là nơi các Golfers có thể giải trí, thư giãn và thưởng thức các món ăn tiêu chuẩn 5 sao cùng bạn bè và đối tác.

Tomato chia sẻ giá trị yêu thương qua chương trình “Swing to the moon”

Theo Bà Đinh Thị Ngọc Niềm – CEO và Founder của Global Care: “Qua sự kiện hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị, Globalcare mong muốn mang đến sự an tâm của các gia đình khi tham gia tại Golf1”. Bảo hiểm Tomato là dòng sản phẩm do Global Care phát triển ra và đã được cấp Bản quyền sở hữu trí tuệ, với sự bảo hộ của Nhà Bảo hiểm Dầu khí (PVI), đây là sản phẩm bảo hiểm tích lũy một cách linh động với phí Bảo hiểm chỉ vài ngàn đồng – quyền lợi tích lũy có thể lên đến 1.000.000.000 đồng. Cho phép người mua tích lũy nhiều lần/năm, nhiều mệnh giá khác nhau bất cứ khi nào họ muốn.

Qua Sự kiện “Swing to the Moon”, ban tổ chức cũng như tất cả mọi người sẽ có thêm cơ hội gắn kết gia đình thông qua trận Golf thú vị, bố mẹ và con cái sẽ cùng tranh tài với đội bạn, đồng thời đây cũng là cơ hội giao lưu, nhân rộng kết nối cho các Golfer member đến cộng đồng Golfer Việt Nam nhân dịp Rằm Tháng Tám. Dưới hình thức thi đấu 3D công nghệ cao, sân thi đấu mô phỏng SIÊU ĐẸP MẮT thu hút các bạn nhỏ, gia đình bạn sẽ được tham gia thi đấu vui vẻ và tạo nên những khoảnh khắc khó quên cũng như an tâm bảo vệ gia đình mình trong cả quá trình tham gia tại Golf1 nói riêng và những rủi ro trong sống hiện đại nói chung.