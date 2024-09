Tình báo Mỹ lo sợ sự đòn trả đũa "nguy hiểm" từ Nga

Các cơ quan tình báo Mỹ cảnh báo Nga có khả năng sẽ trả đũa mạnh mẽ hơn nhằm vào Mỹ và các nước đồng minh, có thể bằng các cuộc tấn công gây chết người.

Tình báo Mỹ cũng đánh giá thấp ảnh hưởng mà tên lửa tầm xa sẽ tác động tới cục diện xung đột vì hiện nay Ukraine chỉ có số lượng hạn chế vũ khí này và không rõ họ sẽ nhận thêm bao nhiêu từ các đồng minh phương Tây.

Các chuyên gia phân tích ngay cả khi Ukraine được phép sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp một cách tự do, nó sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến cuộc xung đột do số lượng hạn chế của họ. Hơn nữa, sau các cuộc tấn công ban đầu, Nga có khả năng sẽ di dời các căn cứ quan trọng ra khỏi tầm bắn, khiến Kiev khó đạt được bất kỳ mục tiêu quân sự nào.

Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine 3 loại hệ thống tên lửa tầm xa, bao gồm: ATACMS do Mỹ sản xuất, Storm Shadows của Anh và tên lửa SCALP của Pháp. Phía Nga đã nhiều lần cáo buộc Kiev sử dụng các tên lửa này để tấn công cơ sở hạ tầng và dân thường ở Crimea, cũng như các khu vực đã trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga.

Hơn nữa, một quyết định như vậy sẽ là một canh bạc lớn, vì điều này có thể dẫn đến các cuộc tấn công có thương vong vào các tài sản quân sự của Mỹ trên toàn thế giới.

Chuyên gia quân sự nhận định phản ứng của Nga có thể bao gồm từ các hành động phá hoại nhằm vào các cơ sở quân sự ở châu Âu đến các cuộc tấn công có khả năng gây thương vong vào các căn cứ quân sự của Mỹ và châu Âu. Các quan chức tình báo Mỹ tin rằng nếu Moscow quyết định tấn công trả đũa, họ có thể âm thầm phá hoại thay vì thực hiện các cuộc tấn công công khai nhằm giảm nguy cơ xung đột leo thang hơn nữa.

Kiev đã kêu gọi Mỹ và các đồng minh gỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu hơn vào Nga. Tuy nhiên, các đồng minh phương Tây của Ukraine cho rằng những hạn chế này là nhằm giúp họ tránh bị cuốn vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga trong khi duy trì viện trợ cho Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lập luận rằng, cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công nước này sẽ trực tiếp kéo Mỹ và NATO vào cuộc chiến chính thức với Nga, vì Kiev phụ thuộc vào quân đội Mỹ trong việc cung cấp tọa độ tấn công.. Trước đó, ông cũng khuyên các quốc gia thành viên NATO nên nhận thức được rằng "họ đang đùa giỡn với điều gì", cảnh báo rằng Nga có thể đáp trả bằng cách trang bị vũ khí chính xác tầm xa cho các đối thủ của phương Tây.

Ngoài ra, theo yêu cầu cập nhật được đề xuất cho học thuyết hạt nhân của Nga được công bố hôm 25/9, Moscow sẽ coi hành động gây hấn nhắm vào Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào với sự tham gia hoặc hỗ trợ từ một quốc gia hạt nhân là một cuộc tấn công chung, có thể dẫn đến một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày cái gọi là "kế hoạch chiến thắng" của mình với Mỹ trong tuần này, với hy vọng thuyết phục Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Trước đó, Anh và Pháp cho biết họ đã sẵn sàng cho phép Ukraine tự do sử dụng tên lửa hành trình tầm xa của họ, nhưng phải sự cho phép của Washington trước.