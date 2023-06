Tỉ phú Mark Cuban chỉ ra phẩm chất cần thiết để thành công mà "hầu hết mọi người đều không có"

Theo Mark Cuban, có một phẩm chất mà mọi người nên rèn luyện nhiều hơn bất kể điều gì nếu muốn đạt được thành công trong sự nghiệp.

“Có một thứ trong cuộc sống mà bạn hoàn toàn có thể kiểm soát, đó là nỗ lực của bản thân”, tỷ phú 64 tuổi, phát biểu trong một đoạn video mới đăng tải trên LinkedIn. “Và việc sẵn sàng nỗ lực chính là một lợi thế cạnh tranh to lớn, bởi hầu hết mọi người không làm như vậy”.

Nỗ lực có nghĩa là vượt xa những gì cần thiết để giải quyết vấn đề, ngay cả khi bạn không được yêu cầu phải làm vậy – ngoài những trách nhiệm thông thường trong công việc của bạn, Cuban nói. Bạn cần chủ động và vận dụng mọi khả năng sẵn có để tìm ra câu trả lời.

Ông nói thêm rằng phẩm chất này rất hiếm.

“Có một số người, hay nhân viên, mà khi bạn bảo họ làm điều A, B và C, họ sẽ làm đúng điều A, B và C mà không biết rằng điều D, E và F có tồn tại”, Cuban nói. “Có nhiều người khác không hề để tâm tới chi tiết: Nếu bạn bảo họ làm điều A, B và C, tất cả những gì họ muốn làm là nói về điều D, E và F”.

Lời khuyên mà ông đưa ra với những người không muốn nỗ lực là: “Đừng đến xin việc ở chỗ tôi”.

Bình luận của vị tỉ phú được đưa ra giữa lúc phong trào “quiet quitting” (âm thầm nghỉ việc) đang diễn ra, khi rất nhiều nhân viên trên khắp nước Mỹ phản đối làm thêm giờ, bị trả lương thấp và hạn chế cơ hội thăng tiến. Cụm từ này đề cập tới ý tưởng cho rằng mọi người nên làm công việc mà họ được trả lương để làm – và không gì hơn.

“Xét cho cùng thì đây là vấn đề gắn kết, khi chúng tôi nghĩ về điều mà nhân viên thực sự tìm kiếm và đặt ra những giới hạn cho chính họ”, Lexi Clarke, Phó Giám đốc nhân sự đến từ công ty Payscale, nói. “Nó không đi đến đâu cả”.

Thế nhưng, Cuban không phải ông chủ duy nhất đánh giá cao nỗ lực và kỹ năng giải quyết vấn đề của nhân viên ở nơi làm việc.

Năm ngoái, 2,7 triệu việc làm đăng tải trên trang ZipRecruiter có đòi hỏi kỹ năng mềm “tư duy phân tích”. Và 29% lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn thế giới cho rằng, những nhân viên không nỗ lực sẽ không đạt được thành công và có nguy cơ bị sa thải, theo kết quả thăm dò của Payscale.

Đối với cá nhân tỉ phú Cuban, nỗ lực chính là điều đã dẫn ông tới thành công. Ông tạo dựng sự nghiệp bằng cách phân tích xem đâu là chỗ mang lại phần thưởng lớn nhất nếu đặt nỗ lực vào, thay vì theo đuổi đam mê và để chúng điều khiển bản thân.

“Cuối cùng, những thứ mà tôi thực sự giỏi chính là những thứ mà tôi đặt sự nỗ lực vào”, Cuban nói trong một đoạn video năm 2018. “Rất nhiều người nói về niềm đam mê, nhưng điều đó thực sự không phải thứ mà bạn nên tập trung vào. Bạn thực sự cần phải đánh giá và đặt ra câu hỏi, 'tôi sẽ dành thời gian cho điều gì?'”./.

Theo CNBC