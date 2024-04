Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp Quốc hội thứ 7

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).