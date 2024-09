Thủ tướng: 'Chúng ta làm việc vì tình dân tộc, nghĩa đồng bào'

Theo các báo cáo, bão số 3 là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và 70 năm qua trên đất liền nước ta, gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Đến 6h ngày 15/9, đã có 348 người chết và mất tích, 1.921 người bị thương; gần 232.000 ngôi nhà bị hư hỏng; hơn 190.000 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại; gần 48.000 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; gần 32.000 ha cây ăn quả bị hư hại; 3.269 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi; hơn 2,6 triệu gia cầm, gia súc bị chết…

Thủ tướng chủ trì Hội nghị khắc phục hậu quả bão với 4 mục tiêu lớn. Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cơn bão Yagi là cơn bão lịch sử với 7 yếu tố: Cường độ lớn; tốc độ cao; phạm vi rộng; đối tượng tác động nhiều; kéo dài nhiều tiếng khi đổ bộ vào đất liền; gây mưa lũ lớn dài ngày, trên diện rộng từ Thanh Hóa trở ra; gây hậu quả rất nghiêm trọng về người, tài sản, cả vật chất và tinh thần.

Bộ Chính trị dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã họp, ra kết luận rất kịp thời; các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đi các địa phương trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão.

Thủ tướng đã có 9 công điện chỉ đạo với tinh thần bám sát tình hình thực tế, phản ứng đúng, trúng, nhanh, phù hợp, kịp thời, hiệu quả, liên tục cập nhật các chỉ đạo. Điển hình như chỉ đạo các giải pháp phân lũ từ thượng nguồn để bảo vệ đập thủy điện Thác Bà tại Yên Bái, đê Hoàng Long tại Ninh Bình và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng, địa phương, chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

Thủ tướng biểu dương các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng quân đội, công an…người dân với sự ủng hộ, đồng lòng, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước đã nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Trung ương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai.

Thủ tướng nhấn mạnh, hội nghị này nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả bão, đồng thời triển khai các giải pháp với 4 mục tiêu lớn.

Đó là, khẩn trương khắc phục hậu quả bão, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

"Chúng ta làm việc vì tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tất cả vì nhân dân, vì sự phát triển của đất nước", Thủ tướng phát biểu.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng do bão lũ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo Bộ NN&PTNT, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động chỉ đạo từ sớm, từ xa, theo sát tình hình diễn biến bão, mưa lũ.

Các lực lượng, đặc biệt là quân đội, công an, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, qua đó đã hướng dẫn cho 51.319 tàu cá với 219.913 người và phương tiện, tàu vận tải hoạt động trên biển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú; tổ chức sơ tán 52.979 người trên lồng bè, chòi canh nuôi thuỷ sản, nhà yếu đến nơi an toàn; sơ tán, di dời 74.526 hộ với 130.246 người tại các vùng ngập sâu do lũ đến nơi an toàn.

Quân đội đã huy động 438.275 người, 6.642 phương tiện ứng phó với bão; 107.911 lượt người và 2.142 lượt phương tiện ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét; công an huy động hơn 150.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Các cấp chính quyền cơ sở, lực lượng xung kích, đoàn thanh niên,... được huy động tối đa triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ.