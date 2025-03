Theo Reuters, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 18/3 nói "khá nhiều" quốc gia sẵn sàng đưa quân đội tới Ukraine tham gia gìn giữ hòa bình sau khi Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận hòa bình. Anh và Pháp là những nước đầu tiên đề xuất kế hoạch gìn giữ hòa bình cho Ukraine ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Người phát ngôn của ông Keir Starmer nói với giới truyền thông rằng dự kiến ​​sẽ có hơn 30 quốc gia tham gia cái gọi là “coalition of the willing” (liên minh tự nguyện) để bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine. "Số lượng quân lính do mỗi quốc gia cung cấp có thể khác nhau, nhưng sẽ là một lực lượng đáng kể và một số lượng lớn các quốc gia sẵn sàng gửi quân đội tới tham gia".

Ông Lý Minh (Li Ming), người phát ngôn của Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Trung Quốc, ngày 17/3 cho biết Trung Quốc mong muốn tiếp tục cung cấp "sự hỗ trợ trong khả năng của mình" "theo ý muốn của các bên liên quan", trong đó bao gồm cả việc tham gia vào công cuộc tái thiết Ukraine trong tương lai.

Tại buổi họp báo, một số cơ quan truyền thông đã hỏi về phản ứng của Trung Quốc trước tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelensky rằng ông hy vọng Ukraine có thể nhận được sự giúp đỡ từ Trung Quốc trong công cuộc tái thiết trong tương lai. Ông Lý Minh trả lời: "Kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra, Trung Quốc đã cung cấp bốn đợt viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Trung Quốc sẽ tiếp tục là một lực lượng tích cực trong việc duy trì hòa bình và ổn định thế giới và là một lực lượng tiến bộ trong việc bảo vệ công bằng và chính nghĩa toàn cầu".

Thủ tướng Anh Stammer và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông Stammer là một trong số những nhà lãnh đạo ở châu Âu ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, Ảnh: PAwire.



Ngoài ra, để đáp lại việc Nga liên tục từ chối chấp thuận đề xuất của các quốc gia thành viên NATO về việc triển khai quân tại Ukraine, khi được hỏi liệu lực lượng gìn giữ hòa bình nếu bị tấn công có nổ súng hay không, người phát ngôn của Thủ tướng Anh trả lời rằng cuộc họp lập kế hoạch quân sự hiện đang diễn ra và các chi tiết vẫn đang được thảo luận.

Ông Keir Starmer hôm 15/3 đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu và các quốc gia khác để thảo luận về việc giành được sự ủng hộ cho "liên minh tự nguyện", trong khi các nhà hoạch định quân sự từ nhiều quốc gia dự kiến ​​sẽ có cuộc đàm phán tại Anh vào Thứ Năm (20/3) để thảo luận về cách đảm bảo thi hành thỏa thuận ngừng bắn.

Khi được giới truyền thông hỏi về tuyên bố của Nga rằng Moscow sẽ không cho phép lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu vào Ukraine, người phát ngôn của ông Keir Starmer cũng nói: "Xin lưu ý rằng vào năm ngoái Nga đã không tìm kiếm sự đồng ý của Ukraine khi triển khai quân đội Triều Tiên tới tiền tuyến".

Anh và Pháp hiện đang tiếp tục yêu cầu Mỹ cung cấp các bảo đảm an ninh để ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra trong tương lai của Nga.