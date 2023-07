Thí sinh nhận được lời giải nhưng không dám mở ra xem, bạn trai người giải đề đăng ảnh chụp lên mạng

VietTimes – Không chỉ rà soát hệ thống phần mềm và và độ an ninh an toàn đề thi, Bộ

GD-ĐT còn phối hợp với Bộ Công an để chống gian lận công nghệ cao, đảm bảo triển khai an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.