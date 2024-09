Ngày 15/9, theo UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai, lực lượng chức năng đã ghi nhận thêm 18 người mất tích hiện còn sống. Như vậy, cùng với 11 người trở về trình báo ngày 13 và ngày 14/9, đến nay đã có 29 người trong diện mất tích được xác định là còn sống

Do đó, tổng số người chết và mất tích trong vụ lũ quét tại Làng Nủ đến nay còn 66 trường hợp (52 người chết, 14 người mất tích). 87 người an toàn là con số cập nhật đến thời điểm hiện tại.

Theo UBND huyện Bảo Yên, lý do một số trường hợp không khai báo đầy đủ với địa phương, một số gia đình khai báo ban đầu chưa chính xác số lượng, một số trường hợp bị trùng chéo thành phần giữa gia đình bố mẹ và gia đình riêng.

Trên cơ sở rà soát, Ban chỉ huy tiền phương tại làng Nủ đang tập trung lực lượng, khảo sát, xác định thêm những vị trí có khả năng có người bị vùi lấp để tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện để tìm kiếm. Với quyết tâm cao nhất để đưa những người còn mất tích về với gia đình.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định 984 của Thủ tướng về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 cho tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024 sẽ hỗ trợ 150 tỷ đồng cho tỉnh Lào Cai, để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và ổn định đời sống người dân.

UBND tỉnh Lào Cai có trách nhiệm phân bổ cụ thể và sử dụng số kinh phí được bổ sung nêu trên bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương sử dụng tiền hỗ trợ đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Tỉnh Lào Cai cũng được giao sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ cùng với nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để kịp thời khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất.

Do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão từ đêm 7/9 đến 12/9, tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, gây ngập sâu, lũ quét, sạt lở. Hoàn lưu sau bão cũng gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người, cơ sở hạ tầng của Nhà nước, Nhân dân.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, tính đến sáng 15/9, toàn tỉnh có 119 người chết, 49 người mất tích, 85 người bị thương. Trên 15.000 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Gần 6.000 ha cây trồng, diện tích thủy sản, trên 35.200 con gia cầm, gia súc, 229 chuồng trại chăn nuôi bị thiệt hại.

Bão lũ gây nhiều thiệt hại khác về cơ sở hạ tầng y tế, thủy lợi, trường học, trụ sở cơ quan, đơn vị, phương tiện giao thông… Ước thiệt hại ban đầu trên 3.200 tỷ đồng.

Hiện nay có 132 thôn/25 xã các phương tiện giao thông chưa đi lại bình thường do sạt lở gây ách tắc giao thông; 77/598 trường chưa thể tổ chức dạy học trở lại từ ngày 16/9.

Các đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh, các địa phương đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình bị thiệt hại với trị giá gần 109 tỷ đồng (tiền mặt, hiện vật). Đến ngày 14/9, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận trên 65 tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trong và ngoài tỉnh.