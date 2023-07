The Ori Garden – Nâng tầm tiêu chuẩn chất lượng NOXH

The Ori Garden xóa đi nhiều lầm tưởng về nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội (NOXH) là loại hình nhà ở có sự hỗ trợ mức giá ưu đãi của Nhà nước cho những nhóm đối tượng được hưởng theo quy định của Luật Nhà ở. Theo điều 49 Luật Nhà ở 2014, có 9 đối tượng được mua nhà ở xã hội gồm: Người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo, cận nghèo ở nông thôn, hộ gia đình thuộc diện thu hồi đất; người thu nhập thấp, hộ nghèo hoặc cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động làm việc tại các khu công nghiệp và ngoài công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ công chức theo quy định và những đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ nhưng không thuộc diện bị thu hồi nhà ở.

Với giá thành rẻ, nhiều khách hàng có những lầm tưởng về NOXH khi cho rằng, loại hình nhà ở này thường chỉ là những cơ sở lưu trú thông thường, ít được đầu tư bài bản về hạ tầng, tiện ích, hay chất lượng công trình chưa cao. Trên thực thế, những lầm tưởng này là có cơ sở khi nhiều NOXH hiện nay chỉ là những tòa nhà cung cấp những căn hộ bình dân. Trong khi đó, dịch vụ tiện ích chỉ ở mức đáp ứng cơ bản, chưa kích thích cảm hứng sống thư giãn và tận hưởng của cư dân, vì thiếu đi những tiện ích hiện đại, tính ứng dụng cao.

Bên cạnh đó, nhiều dự án NOXH còn chưa đáp ứng về mặt an ninh và dịch vụ vận hành cho cư dân, vì vậy, những căn hộ chất lượng cao, vận hành tốt vẫn luôn là mơ ước của nhiều người thu nhập thấp. Với mong muốn mang đến những căn hộ hiện đại, nhiều tiện ích cùng mức giá hợp lý cho đại đa số người dân Đà Nẵng, The Ori Garden được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng dành nhiều tâm huyết kiến tạo với mục tiêu thiết lập một tiêu chuẩn mới về NOXH. Theo đó, dự án có chất lượng tương đương các chung cư thương mại trung cấp khi hội tủ đầy đủ ba yêu tố gồm: hệ tiện ích hiện đại đồng bộ, thiết kế tối ưu và dịch vụ vận hành, quản lý chuyên nghiệp.

Dự án The Ori Garden - Đà Nẵng

NOXH chất lượng tương đương chung cư thương mại

Chung cư nhà ở xã hội tại lô B4.1 và B4.2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside có tên thương mại là The Ori Garden. Dự án sở hữu 3 yếu tố khác biệt so với những dự án NOXH thông thường khác gồm: lối thiết kế có chủ đích, hệ tiện ích khác biệt đắt giá và đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp.

The Ori Garden được hoàn thiện với chất lượng và kỹ thuật xây dựng cao, vẻ ngoài ấn tượng, kết hợp với gam màu sơn trung tính tạo sự cao cấp cho các tòa nhà. Trong thiết kế, chủ đầu tư dựa trên sự tinh giản của người Nhật để tạo nên những căn hộ từ 1 – 3 phòng ngủ, diện tích từ 45 – 68m2, phù hợp với những người độc thân cho tới gia đình đa thế hệ.

Đặc biệt, với những căn hộ có diện tích nhỏ, chủ đầu tư vẫn thiết kế khéo léo để đảm bảo công năng cho ngôi nhà, đồng thời đưa ra mức giá phù hợp với đại đa số khách hàng. Các căn hộ có đầy đủ không gian chức năng phòng khách, bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh, lô gia và đảm bảo 3 tiêu chí: không phòng ngủ âm – không diện tích thừa và không có góc chết với. Không gian căn hộ được bố trí hợp lý tạo những luồng giao thông thông thoáng.

Thiết kế căn hộ hợp lý và thông thoáng

Không hướng tới một nhóm độ tuổi nhất định, The Ori Garden tạo nên một không gian sống nhiều tiện ích, đáp ứng nhu cầu đa thế hệ. Con trẻ, ba mẹ, ông bà đều có thể trải nghiệm những tiện ích phù hợp. Chú trọng tới phát triển thể chất và tinh thần lành mạnh cho cư dân, dự án kiến tạo nên cụm 6 vườn chủ đề Nhật Bản; vườn dưỡng sinh; vườn tri thức; bể bơi nhiệt đới, vườn gym ngoài trời…

Ông bà, cha mẹ có thể dạo bộ, bơi lội và tập luyện thể thao hàng ngày giúp cải thiện thể chất, nâng cao tinh thần. Trong khi đó con trẻ được thỏa sức sáng tạo, nô đùa tại quảng trường tuổi thơ, khu thể chất trẻ em ngoài trời và tham gia học tập tại nhà trẻ thuộc nội khu dự án. The Ori Garden cũng sở hữu những dãy phố thương mại với hệ thống cửa hàng, dịch vụ đa dạng giúp cả gia đình giải trí, mua sắm sau những khoảng thời gian căng thẳng.

Chuỗi những tiện ích liên hoàn tại The Ori Garden là điểm nhấn giúp dự án sánh ngang với nhiều chung cư thương mại trung cấp khác, đồng thời tạo sự khác biệt hoàn toàn so với nhiều dự án NOXH.

Hệ thóng tiện ích khác biệt của The Ori Garden

Yếu tố ít tìm thấy ở những dự án NOXH đó là đơn vị vận hành chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm. Dự án bố trí lễ tân và đội ngũ an ninh giúp cư dân luôn được chăm sóc chu đáo và bảo vệ 24/7. Bên cạnh đó là chuỗi các dịch vụ như: Dịch vụ hỗ trợ sửa chữa kỹ thuật cho từng căn hộ, vận hành và duy trì tiện ích nội khu, vệ sinh cảnh quan khu vực công cộng.

Việc có một đơn vị quản lý vận hành dự án có ý nghĩa to lớn với cư dân khi chất lượng dịch vụ, cảnh quan tiện ích của The Ori Garden luôn được chú trọng và nâng cấp. Đồng thời giúp giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của cư dân, kiến tạo một cộng đồng văn minh, hiện đại.