Thế giới chào đón năm 2025: Nơi rực rỡ trong màn trình diễn ánh sáng, nơi tĩnh lặng

Auckland, New Zealand trở thành thành phố lớn đầu tiên ăn mừng, khi hàng nghìn người đổ về trung tâm thành phố hoặc leo lên vành đai đỉnh núi lửa của thành phố để ngắm pháo hoa. Màn trình diễn ánh sáng được tổ chức tại đây để tôn vinh người bản địa.

Các quốc gia thuộc khu vực Nam Thái Bình Dương là những quốc gia đầu tiên đón năm mới, với tiếng chuông nửa đêm ở New Zealand vang lên vào thời điểm cách 18 giờ so với màn ăn mừng năm mới ở Quảng trường Thời đại, New York.

Đâu đó trên thế giới, tình trạng xung đột đã khiến cho năm mới trở thành một sự kiện đầy tĩnh lặng, như Trung Đông, Sudan và Ukraine.

Pháo hoa ở Sydney, Australia

Pháo hoa trong đêm 31/12 đã thắp sáng rực rỡ Cầu Cảng Sydney và khắp khu vực vịnh của thành phố. Hơn 1 triệu người dân Australia và những người khác đã tụ tập tại Cảng Sydney, khu vực mang tính biểu tượng của đất nước, để ăn mừng. Ngôi sao nhạc pop người Anh Robbie Williams đã tham gia sự kiện.

Lễ kỷ niệm cũng có các nghi lễ và buổi biểu diễn của người bản địa để như một hình thức ghi nhận công lao của những người đầu tiên đặt chân lên vùng đất này.

Châu Á chuẩn bị cho năm con rắn

Trên khắp đất nước Nhật Bản, các cửa hàng đã đóng cửa sớm trước kỳ nghỉ lễ lớn nhất của quốc gia, trong khi các ngôi đền và nhà cửa được dọn dẹp kỹ càng.

Năm Rắn theo quan niệm của người Nhật Bản được cho là năm của sự tái sinh. Các cửa hàng ở xứ sở Mặt trời mọc đã bày bán các sản phẩm theo chủ đề về rắn từ trước ngày 1/1/2025. Những nơi khác ở châu Á sẽ kỷ niệm năm Rắn muộn hơn vào Tết Nguyên đán.

Ở Hàn Quốc, các sự kiện mừng năm mới đã bị cắt giảm hoặc hủy bỏ trong thời gian quốc tang sau vụ tai nạn máy bay của hãng Jeju Air tại Muan vào Chủ Nhật tuần trước khiến 179 người thiệt mạng.

Tại Bangkok, Thái Lan, các trung tâm mua sắm cạnh tranh để thu hút đám đông bằng các tiết mục âm nhạc trực tiếp và chương trình bắn pháo hoa. Một buổi biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng Lisa, thành viên người Thái của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink, đã được lên lịch ngay trước nửa đêm.

Màn trình diễn pháo hoa tại Jakarta, Indonesia có sự góp mặt của 800 máy bay không người lái.

Tại Ấn Độ, hàng nghìn người vui chơi tại trung tâm tài chính Mumbai đổ xô đến con đường dạo bộ nhộn nhịp của thành phố hướng ra Biển Arab.

Tại Sri Lanka, mọi người cùng nhau đi chùa để thắp đèn dầu và nhang cầu nguyện.

Trung Quốc và Nga thể hiện thiện chí

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin về thông điệp chúc mừng năm mới giữa nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin như một lời nhắc nhở về sự gần gũi ngày càng tăng giữa hai nước trong bối cảnh phải đối mặt với tình trạng căng thẳng ngày càng tăng với phương Tây.

Theo hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Putin rằng đất nước của họ sẽ "luôn tiến về phía trước cùng nhau".

Trung Quốc đã duy trì quan hệ và thương mại mạnh mẽ với Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát vào năm 2022, giúp giảm thiểu tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây và các nỗ lực cô lập nước Nga.

Ông Tập Cận Bình cũng đề cập đến Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền: "Chúng ta, những người Trung Quốc ở cả hai bên eo biển Đài Loan đều thuộc về một gia đình. Không ai có thể cắt đứt mối quan hệ họ hàng giữa chúng ta".

Trong bài phát biểu trước toàn quốc, ông Putin cho biết Nga đã "đặt ra những mục tiêu lớn cho mình và đạt được chúng, và chúng ta đã vượt qua khó khăn nhiều lần vì chúng ta đã cùng đồng hành".

Xung đột phủ bóng đen lên Trung Đông

Quân đội Israel cho biết hai quả đạn đã được bắn từ Gaza trong hôm 1/1, ngay vào những phút đầu tiên của năm mới, một quả đã bị chặn lại trong khi quả còn lại rơi xuống một khu vực trống.

Quân đội Israel cho biết còi báo động đã vang lên vào khoảng nửa đêm ở phía tây Negev và "hai quả đạn đã được xác định bay từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel".

Trong khi đó, tình hình ở ở phía bắc Gaza ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nơi đây đang cư trú hàng nghìn người chạy trốn khỏi chiến dịch không kích dữ dội của Israel và theo các nhóm cứu trợ, khu vực này hầu như không nhận được bất cứ chuyến hàng viện trợ nào kể từ tháng 10/2024. Nhiều nhà quan sát dự báo rằng nạn đói có thể xảy ra ở khu vực này.

Tại Lebanon, một lệnh ngừng bắn mong manh đã chấm dứt giao tranh giữa Israel và nhóm chiến binh Hezbollah cách đây hơn một tháng. Trong khi đó, người dân Syria bày tỏ niềm hy vọng trong bối cảnh bất ổn sau khi nhà lãnh đạo Bashar al-Assad bị lật đổ.

Tại Dubai, hàng nghìn người đã tham dự một buổi trình diễn pháo hoa tại Burj Khalifa, tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới.

Pháo hoa rực rỡ trên tòa nhà Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới, tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Ảnh: Reuters.

Lãnh đạo Đức kêu gọi đoàn kết

Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi mọi người đoàn kết bất chấp nền kinh tế đang suy yếu và vụ tấn công chợ Giáng sinh gây chấn động cả nước.

"Chúng ta là một đất nước đoàn kết. Và chúng ta có thể lấy sức mạnh từ điều này - đặc biệt là trong thời điểm khó khăn như thế này", ông Scholz phát biểu trong một bài phát biểu được ghi âm.

Paris lấy lại tinh thần Olympic

Paris khép lại năm 2024 trọng đại bằng lễ đếm ngược truyền thống và màn bắn pháo hoa hoành tráng trên đại lộ Champs-Elysees. Khải Hoàn Môn mang tính biểu tượng của thành phố đã được biến thành một bức tranh khổng lồ cho chương trình biểu diễn ánh sáng tôn vinh các địa danh của thành phố và sự trôi qua của thời gian, với hàng loạt những chiếc đồng hồ kêu tích tắc.

"Paris là một bữa tiệc", Thị trưởng Anne Hidalgo tuyên bố.

Thế vận hội mùa Hè và Thế vận hội dành cho người khuyết tật được tổ chức tại thủ đô nước Pháp từ tháng 7 đến tháng 9 đã biến thành phố thành một địa điểm của niềm vui, tình hữu nghị và những thành tích thể thao đáng kinh ngạc.

Pháo hoa nổ trên vòng đu quay London Eye. Ảnh: Reuters.

Người Anh đối mặt với thời tiết giá lạnh

London chào đón năm mới bằng màn trình diễn pháo hoa dọc theo sông Thames. Tuy nhiên, do một cơn bão mang theo thời tiết khắc nghiệt đến các vùng khác của Vương quốc Anh, lễ hội ở Edinburgh, Scotland đã bị hủy bỏ.

Nhưng ở Thụy Sĩ và một số nơi khác, người dân không ngại ngùng đón nhận thời tiết giá lạnh, họ cởi đồ và lao xuống nước trong nhiệt độ đóng băng.

Rio dự kiến thu hút 2 triệu người tới vui chơi

Rio de Janeiro, Brazil dự kiến tổ chức lễ hội đêm giao thừa chính của Brazil trên Bãi biển Copacabana, với các sà lan bắn pháo hoa liên tục trong 12 phút. Hàng nghìn du khách trên các tàu du lịch và thuyền thuê đã thả neo để chứng kiến ​​màn trình diễn ở cự ly gần, trong khi nhiều người đổ xô ra bãi cát để tìm chỗ ngồi.

Hơn 2 triệu người - hầu hết đều mặc đồ trắng theo truyền thống – dự kiến sẽ có mặt tại Copacabana.

Cũ và mới giao thoa ở Mỹ

Tại Thành phố New York, Quảng trường Thời đại đã tổ chức thử nghiệm quả cầu thả nổi tiếng và kiểm tra con số 202, đèn và hàng nghìn viên pha lê như một phần của truyền thống ăn mừng năm mới có từ năm 1907. Lễ kỷ niệm năm nay sẽ bao gồm các buổi biểu diễn âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng TLC, Jonas Brothers, Rita Ora và Sophie Ellis-Bextor.

Trong khi đó, chương trình bắn pháo hoa của Las Vegas sẽ diễn ra trên phố Strip, với 340.000 người dự kiến ​​sẽ xem pháo hoa được bắn từ trên nóc các sòng bạc. Gần đó, địa điểm Sphere khổng lồ sẽ lần đầu tiên hiển thị đếm ngược đến nửa đêm theo các múi giờ khác nhau.

Tại Pasadena, những khán giả nhiệt tình của Lễ diễu hành Hoa hồng đã cắm trại và hy vọng có được những vị trí đẹp nhất. Khoảng 200.000 người đã đổ xô đến một bữa tiệc ở Nashville, Tennessee, nơi sẽ có chương trình biểu diễn của một số ngôi sao nhạc đồng quê nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Samoa thuộc Mỹ sẽ là một trong những nơi cuối cùng chào đón năm 2025, muộn hơn New Zealand đúng 24 giờ.