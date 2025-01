Thẩm phán liên bang chặn sắc lệnh của ông Trump về quyền công dân theo nơi sinh

Một thẩm phán liên bang tại Seattle đã ban hành lệnh đình chỉ trong hai tuần đối với sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Thẩm phán John Coughenour cho biết động thái của ông Trump là "hoàn toàn vi hiến".

Sắc lệnh do ông Trump ký duyệt ngay sau khi nhậm chức vào ngày 20/1, nhằm từ chối quyền công dân đối với trẻ em sinh ra tại Mỹ nếu cả cha và mẹ đều không phải là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp.

Sắc lệnh đã vấp phải sự phản đối rộng rãi từ phía đảng Dân chủ và các nhà vận động nhân quyền. Hơn 20 tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo cùng với khu vực Columbia và thành phố San Francisco đã đệ đơn kiện tại Boston và Seattle, với lý do ông Trump đã vi phạm Hiến pháp Mỹ. Các nhóm nhập cư và dân quyền, bao gồm Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU), đã đệ đơn kiện tại New Hampshire.

Lệnh cấm do Arizona, Illinois, Oregon và Washington đệ đơn kiện là vụ kiện đầu tiên như vậy được đưa ra xét xử trước thẩm phán. Tuy nhiên, phán quyết này có hiệu lực trên toàn quốc.

Theo các hãng truyền thông nước ngoài, vị thẩm phán này đã nhiều lần ngắt lời luật sư Brett Shumate của Bộ Tư pháp trong phiên điều trần và đặt câu hỏi về tính hợp pháp của sắc lệnh mà ông Trump đưa ra.

“Đây là một lệnh vi hiến trắng trợn”, ông Coughenour nói, đồng thời nói thêm rằng ông không thể nhớ ra một trường hợp nào khác trong sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của mình mà Hiến pháp bị vi phạm trắng trợn như vậy.

Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ “bảo vệ mạnh mẽ” sắc lệnh của ông Trump, điều mà họ khẳng định là “diễn giải đúng” Hiến pháp.

“Chúng tôi mong muốn trình bày một lập luận đầy đủ trước tòa án và trước người dân Mỹ, những người đang tuyệt vọng muốn thấy luật pháp của quốc gia chúng ta được thực thi”, tuyên bố cho biết.

Sắc lệnh này là một phần của một loạt chính sách “Nước Mỹ trên hết” rộng hơn do ông Trump đưa ra sau khi nhậm chức. Tổng thống đã chỉ thị cho các cơ quan chính phủ trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp và tội phạm có tổ chức, cam kết bảo vệ người Mỹ khỏi "cuộc xâm lược" qua biên giới với Mexico.

Ông Trump đã chỉ định các băng đảng ma túy là các tổ chức khủng bố nước ngoài và triển khai thêm quân để giúp các nhân viên biên giới quản lý dòng người di cư.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi nhậm chức, ông Trump tuyên bố rằng "hàng nghìn" kẻ khủng bố đã lẻn vào nước này và cáo buộc Venezuela "di chuyển" các băng đảng tội phạm đến nước Mỹ.