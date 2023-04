TCBS huy động thêm 118 triệu USD vốn vay tín chấp nước ngoài

Bốn định chế tài chính hàng đầu khu vực gồm Ngân hàng Cathay United Bank, Taipei Fubon Commercial Bank, CTBC Bank và Taishin International Bank cùng tham gia với vai trò đồng thu xếp và dựng sổ (MLAB) cho khoản vay hợp vốn tín chấp trị giá 118 triệu USD trên.

Từ cuối 2020 đến nay, TCBS đã đàm phán thành công lũy kế hơn 500 triệu USD hạn mức tín chấp vay hợp vốn, và hơn 100 triệu USD hạn mức vay song phương với các định chế nước ngoài, bao gồm những định chế tài chính hàng đầu thế giới như HSBC và SMBC. TCBS hiện đang trong hàng ngũ các công ty chứng khoán có định mức tín nhiệm cao nhất dựa trên giá trị những khoản vay tín chấp quốc tế (khoảng 14.000 tỉ đồng) tiếp cận được và cũng nắm giữ kỷ lục khoản vay tín chấp nước ngoài lớn nhất với 170 triệu USD, ký kết vào tháng 4-2022.

Ông Nguyễn Tuấn Cường - Phó Tổng Giám đốc TCBS - chia sẻ: "Trong bối cảnh nguồn vốn trong nước cho lĩnh vực chứng khoán suy giảm vào giai đoạn nửa sau của năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước thắt chặt chính sách tiền tệ, nguồn vốn vay nước ngoài đã trở thành lựa chọn tối ưu giúp TCBS có thể tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh hiệu quả cũng như duy trì chính sách ưu đãi cho khách hàng như Miễn phí giao dịch Zero Fee, ưu đãi vay margin lãi suất chỉ 0,5%/năm".

Mới đây trong quý I-2023, Hội đồng Quản trị TCBS đã thông qua kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ trị giá hơn 10.000 tỉ đồng theo đúng chiến lược 5 năm 2021-2025. Tại thời điểm 31-3-2023, công ty có tổng tài sản 25.117 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 11.332 tỉ đồng. Sau kế hoạch tăng vốn này, CAR dự phóng của TCBS sẽ vượt trên 300% và vốn chủ sở hữu TCBS tăng lên mức hơn 21.000 tỉ đồng, thuộc những công ty có vốn chủ sở hữu cao nhất ngành.

Nguồn vốn mới sẽ giúp TCBS đẩy mạnh tiến độ đầu tư vào hạ tầng và nền tảng công nghệ tiên tiến theo chiến lược Wealthtech đến năm 2025, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh của TCBS trong ngành chứng khoán. Nhờ tiên phong ứng dụng công nghệ vào chuyển đổi số trong kinh doanh, mới đây, TCBS được vinh danh liên tiếp 2 giải thưởng quốc tế công nghệ ở hạng mục Best Data Analytics Project - TCAnalysis (Dự án phân tích dữ liệu tốt nhất - TCAnalysis) và Digital Wealth Manager of the Year (Tổ chức quản lý tài sản kỹ thuật số của năm) tại The Asset Triple A Digital Awards 2023.

Với lợi thế dẫn đầu về sản phẩm tài chính Wealth đa dạng, TCBS tập trung phát triển trở thành một công ty Wealthtech (tài chính công nghệ) điển hình, tập hợp một lực lượng nhân sự công nghệ thông tin lớn tập trung phát triển TCInvest - một nền tảng Wealthtech tiên tiến và miễn phí giao dịch trực tuyến. TCBS đang tiên phong theo đuổi chiến lược phát triển hệ thống công nghệ làm nền tảng kinh doanh để trở thành công ty công nghệ sáng tạo hàng đầu trong khu vực./.