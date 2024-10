Tây Ban Nha kêu gọi EU đình chỉ thỏa thuận thương mại tự do với Israel

Tây Ban Nha đã nhắc lại lời kêu gọi khối xem xét lại thỏa thuận liên kết với nhà nước Do Thái trong bối cảnh lo ngại về nhân quyền.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm đầu tuần này nói rằng EU phải xem xét đình chỉ hiệp định thương mại tự do với Israel, do nhà nước Do Thái bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. Ông Sanchez đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngừng bán vũ khí cho Israel.

Tây Ban Nha và Ireland chính thức kêu gọi Ủy ban châu Âu xem xét lại Thỏa thuận Liên kết EU-Israel vào tháng 2, trong bối cảnh xung đột ở Gaza và mối lo ngại lan rộng về khả năng Israel vi phạm luật nhân quyền quốc tế. Brussels hiện vẫn chưa trả lời.

“Ủy ban Châu Âu phải đáp ứng một lần và mãi mãi đối với yêu cầu chính thức của hai quốc gia châu Âu về việc đình chỉ thỏa thuận liên kết với Israel nếu người ta phát hiện ra rằng nhân quyền đang bị vi phạm”, ông Sanchez tuyên bố tại một sự kiện hôm đầu tuần.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Tây Ban Nha còn lên án việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) rút khỏi vùng chiến sự. “Sẽ không có chuyện rút UNIFIL”, ông Sanchez nhấn mạnh, đồng thời chỉ trích các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình.

Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon, hiện do Trung tướng Tây Ban Nha Aroldo Lazaro Saenz dẫn đầu, đã báo cáo ít nhất 4 cuộc tấn công của Israel vào lực lượng của họ vào tuần trước, khi nhà nước Do Thái mở rộng hoạt động trên bộ. Tây Ban Nha đã triển khai hơn 600 lính gìn giữ hòa bình tới Lebanon. Sau các vụ tấn công, ông Sanchez đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngừng xuất khẩu vũ khí cho chính phủ Israel.

Ông kêu gọi các nước khác cùng Tây Ban Nha lên án các cuộc tấn công của Israel vào UNIFIL trong bài phát biểu hôm đầu tuần này, đồng thời tuyên bố rằng ông Netanyahu “có một mục tiêu, đó là áp đặt một trật tự khu vực mới bằng vũ lực”. Ông Sanchez bảo vệ giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine nhưng cáo buộc ông Netanyahu muốn “hủy diệt” mục tiêu này.

Cả Tây Ban Nha và Ireland đều chính thức công nhận nhà nước Palestine vào đầu năm nay.

Cộng đồng quốc tế ngày càng chỉ trích mạnh mẽ quân đội Israel sau một năm xung đột ở Gaza, tàn phá khu vực này và giết chết hơn 42.000 người Palestine tính đến thời điểm này. Đầu năm nay, Nam Phi đã khởi kiện Israel lên Tòa án Công lý Quốc tế, cáo buộc nhà nước Do Thái này đang thực hiện hành vi “diệt chủng” đối với người Palestine tại vùng đất này.

Kể từ khi Israel tuyên bố giai đoạn thứ hai của cuộc xung đột và mở rộng chiến dịch quân sự sang Lebanon, ít nhất 37 quốc gia của Liên Hợp Quốc đã chính thức lên án các cuộc tấn công của Israel vào UNIFIL.

Theo Bộ Y tế Lebanon, hơn 2.100 người đã thiệt mạng ở Lebanon trong cuộc xung đột giữa Hezbollah và Israel.