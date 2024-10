Tổng thư ký LHQ: Israel tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình có thể cấu thành tội ác chiến tranh

Xe tăng Israel phá cổng xông vào doanh trại lực lượng gìn giữ hòa bình

Theo một tuyên bố được đưa ra trên trang web của Liên Hợp Quốc ngày 13/10, ông Antonio Guterres nhấn mạnh rằng "nhân viên Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc ở Lebanon (UNIFIL) và địa điểm của họ quyết không được trở thành mục tiêu tấn công. Các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình đã vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế, có thể cấu thành tội ác chiến tranh".

Ông Guterres nói rằng xe bọc thép của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã cố tình xông qua cổng ra vào khu đóng quân của lực lượng Liên Hợp Quốc, vụ việc này là "rất đáng lo ngại". UNIFIL đang đánh giá và xem xét tất cả các yếu tố, phái bộ Liên hợp quốc đang thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình.

Ngoài ra, ông kêu gọi tất cả các bên, bao gồm cả IDF, không thực hiện thêm bất kỳ hành động nào có thể gây nguy hiểm cho lực lượng gìn giữ hòa bình, kêu gọi chấm dứt các hành động đối địch và thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Binh sĩ Israel vượt biên giới tiến vào Lebanon (Ảnh: Reuters).



Theo giới thiệu, UNIFIL được thành lập theo Nghị quyết số 425 được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua năm 1978. Vào tháng 8/2006, sau cuộc xung đột giữa Lebanon và Israel Hội đồng Bảo an đã thông qua Nghị quyết 1701, quyết định mở rộng nhiệm vụ của UNIFIL và tăng cường triển khai quân đội để duy trì an ninh ở miền Nam Lebanon.

Hiện tại, UNIFIL có hơn 10.000 quân nhân và cảnh sát đến từ các nước Italy, Ireland, Pháp, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Ba Lan, Indonesia, Sri Lanka...

40 quốc gia lên án hành động của Israel

Sau sự leo thang gần đây của xung đột giữa Hezbollah Lebanon và Israel, 5 binh sĩ gìn giữ hòa bình UNIFIL đã bị thương. Ngày 12/10, 40 quốc gia tham gia cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới UNIFIL đã ra tuyên bố chung kịch liệt lên án các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng này.

Liên Hợp Quốc cho biết, xe tăng của Israel đã phá hủy cổng căn cứ của UNIFIL ở miền Nam Lebanon hôm Chủ nhật và tiến vào bên trong. UNIFIL đã yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Israel giải thích về những vi phạm "khiến người ta bị sốc".

Tuyên bố nêu rõ lực lượng gìn giữ hòa bình trên thực địa đã quan sát thấy 3 trung đội binh sĩ Israel vượt qua "Đường màu xanh" của ranh giới tạm thời giữa Lebanon-Israel để tiến vào Lebanon. Khoảng 4h30, hai xe tăng Merkava của quân đội Israel phá hủy cổng, tiến vào doanh trại lực lượng gìn giữ hòa bình và liên tục yêu cầu tắt đèn pha. UNIFIL đã phản đối thông qua cơ chế liên lạc, các xe tăng Israel rời đi khoảng 45 phút sau đó.

Bom đạn Israel tàn phá nam Lebanon (Ảnh: Reuters).



Vào lúc 6h40 sáng cũng tại trại này, lực lượng gìn giữ hòa bình báo cáo một số quả đạn pháo đã nổ và khói bốc lên cách trại chỉ 100 m về phía Bắc. 15 lính gìn giữ hòa bình đang được điều trị vì sức khỏe bất ổn, bao gồm bị kích ứng da và phản ứng đường tiêu hóa.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó đã kêu gọi Liên Hợp Quốc rút quân UNIFIL khỏi vùng chiến sự Lebanon. Vài giờ sau, xe tăng Israel đã tiến vào cổng doanh trại của lực lượng gìn giữ hòa bình.

Ông Netanyahu trước đó đã nói với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres: "Đã đến lúc ông rút lực lượng UNIFIL khỏi các cứ điểm của Hezbollah và vùng chiến sự".

"Lực lượng Phòng vệ Israel đã nhiều lần đưa ra yêu cầu này, nhưng việc Liên Hợp Quốc từ chối nhiều lần chả khác nào cung cấp lá chắn người cho những kẻ khủng bố Hezbollah", ông Netanyahu nói thêm.

Trong những ngày gần đây, 5 nhân viên gìn giữ hòa bình đã bị thương trong một loạt cuộc tấn công, UNIFIL đổ lỗi phần lớn các vụ việc cho lực lượng Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Galante hôm 12/10, nói rằng ông "quan ngại sâu sắc" về các báo cáo cho rằng quân đội Israel đã nổ súng vào các vị trí của lực lượng gìn giữ hòa bình và kêu gọi Israel đảm bảo an toàn cho họ cũng như của quân đội Lebanon.

Theo CNS, Singtao