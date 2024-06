Tập đoàn Tuấn Ân: Nhà thầu "ruột" của hệ sinh thái EVN

Thời gian qua, cơ quan điều tra đã phát hiện loạt vụ án sai phạm trong hoạt động đấu thầu, trong đó phải kể đến trường hợp Tập đoàn Tuấn Ân.

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khởi tố vụ án "Đưa, nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng..." xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân (Tập đoàn Tuấn Ân), Công ty Điện lực tỉnh Bình Thuận (EVN Bình Thuận) và các đơn vị liên quan.

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân thành lập vào cuối năm 2009, trụ sở tại huyện Hòa Đức, tỉnh Long An. Doanh nghiệp này là thành viên trong hệ sinh thái Tuấn Ân Group của ông Huỳnh Tuấn Ân.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhóm này còn sở hữu loạt doanh nghiệp "họ" Tuấn Ân khác chuyên hoạt động trong lĩnh vực phân phối thiết bị và phụ kiện ngành điện khác như: Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội, Công ty TNHH Tuấn Ân miền Bắc, Công ty TNHH Tuấn Ân Ninh Bình, Công ty TNHH Tuấn Ân Nha Trang, Công ty TNHH Tuấn Ân Khánh Hòa, Công ty TNHH Tuấn Ân miền Tây, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Thương mại Tuấn Ân, Công ty Cổ phần Tuấn Ân Đà Nẵng, Công ty TNHH Tuấn Ân Thái Nguyên, Công ty TNHH Tuấn Ân Đồng Nai, Công ty TNHH Tuấn Ân Lào Cai, Công ty TNHH Tuấn Ân Hải Phòng, Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Tuấn Ân.

Mặc dù vậy, Thiết bị Điện Tuấn Ân, Tuấn Ân Hà Nội và Tuấn Ân Miền Bắc là 3 doanh nghiệp "năng nổ" nhất trong hoạt động đấu thầu với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp họ Tuấn Ân đều là nhà thầu quen mặt của các đơn vị EVN, Tổng Công ty Điện Lực TP Hà Nội (EVNHANOI) và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC).

Sau diễn biến liên quan đến vụ án giữa EVN Bình Thuận và Tuấn Ân, đầu tháng 5/2024, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã ra quyết định cấm Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Tuấn Ân tham gia hoạt động đấu thầu đối với các gói thầu do tổng công ty này và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư trong thời gian 4 năm.

Mặc dù vậy, ít ai biết được rằng, trước khi bị cấm, Thiết bị Điện Tuấn Ân lại chính là doanh nghiệp trúng đấu thầu nhiều tại các đơn vị trực thuộc EVNHCMC.

Cuối tháng 12/2023, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận cùng Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân và 15 người bị bắt do cáo buộc nhận hối lộ, sai phạm đấu thầu, cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện cho ngành điện và kế toán trong quản lý doanh nghiệp.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 1/2/2024, đại diện Bộ Công an nói rằng vụ án xảy ra tại EVN Bình Thuận và Công ty cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân là điển hình việc chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau nâng giá. "Phần lớn vật tư, thiết bị điện đã bị nâng giá vài chục, vài trăm phần trăm; thậm chí 300%", đại diện Bộ Công an nói và cho rằng đây là một trong những nguyên nhân làm tăng giá điện, ảnh hưởng tới người tiêu dùng do việc nâng giá vật tư sẽ được cộng vào giá thành điện.