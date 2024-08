Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đang được Bộ Công an lấy ý kiến đã đưa ra các mốc trừ điểm giấy phép lái xe và quy định về phục hồi điểm cho tài xế bị "treo bằng".

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (sau đây gọi là dự thảo) trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Một trong điểm mới, đáng chú ý là quy định về trừ điểm giấy phép lái xe và phục hồi điểm. Đây là lần đầu tiên quy định này được áp dụng tại Việt Nam.

Giấy phép lái xe có 12 điểm, tài xế bị trừ hết 12 điểm sẽ bị "treo bằng" ít nhất 6 tháng.

Bị trừ hết 12 điểm sẽ bị “treo bằng”

Luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng công lý) cho biết, theo Luật Trật tự An toàn giao thông, “Điểm của giấy phép lái xe” được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm 12 điểm. Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Dữ liệu về điểm trừ giấy phép lái xe của người vi phạm sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu (do CSGT quản lý, vận hành) ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và thông báo cho người bị trừ điểm giấy phép lái xe biết.

Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm.

“Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm thì người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó” – luật sư Kiên cho biết.

Tài xế ô tô, xe máy bị trừ điểm theo thang điểm 2-3-4-6-10-12

Về Dự thảo nghị định Bộ Công an đang lấy ý kiến, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết Dự thảo nghị định đưa ra các mốc trừ điểm giấy phép lái xe, tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm.

Theo đó, đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ các mức trừ điểm giấy phép lần lượt là 2-3-6-10-12 điểm. Trong khi xe máy các mốc điểm bị trừ lần lượt là 2-3-4-10-12.

“Ví dụ người điều khiển xe máy, ngoài bị phạt tiền, sẽ bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe về các hành vi như: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông...

Tài xế ô tô sẽ bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe với các lỗi như: Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; Đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển; Dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông; Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn; vượt xe trong hầm đường bộ…”- luật sư Kiên nói.

Theo luật sư Kiên, những hành vi, nhóm hành vi bị trừ 12 điểm gồm điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 150%, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ trên 35km/h, đây là những hành vi vi phạm có tính chất cố ý, nguy hiểm, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, hủy hoại công trình giao thông...

Phục hồi điểm và giấy phép lái xe thế nào?

Luật sư Lê Văn Kiên cho biết, tại Dự thảo nghị định mới, Bộ Công an cũng quy định cụ thể về Trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe tại điều 48. Theo đó, Dự thảo quy định, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong cùng một lần hoặc vi phạm hành chính nhiều lần mà bị xử phạt trong cùng một lần, nếu có từ 02 hành vi vi phạm bị trừ điểm giấy phép lái xe trở lên thì chỉ trừ điểm một lần với số điểm bị trừ là số điểm của hành vi có quy định bị trừ điểm nhiều nhất;

Trường hợp trong một lần trừ điểm mà số điểm bị trừ nhiều hơn số điểm còn lại của giấy phép lái xe thì chỉ bị trừ hết số điểm còn lại của giấy phép lái xe;

Người có thẩm quyền trừ điểm giấy phép lái xe thông báo cho người bị trừ điểm giấy phép lái xe biết. Việc thông báo trừ điểm được thực hiện bằng văn bản giấy hoặc bằng hình thức điện tử nếu đáp ứng được điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin và được cập nhật trạng thái trừ điểm trên cơ sở dữ liệu, tài khoản định danh điện tử theo quy định.

Về việc phục hồi điểm giấy phép lái xe, luật sư Kiên cho biết: Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ quy định, sau thời hạn ít nhất là 06 tháng kể từ ngày bị trừ hết (12) điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo quy định của Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ do lực lượng CSGT tổ chức, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Giấy phép lái xe sau khi đổi, cấp lại, nâng hạng được giữ nguyên số điểm của giấy phép lái xe trước khi đổi, cấp lại, nâng hạng. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có thẩm quyền trừ điểm giấy phép lái xe.

Dự thảo mới của Bộ Công an cũng quy định thêm, việc phục hồi điểm giấy phép lái xe đối với trường hợp chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất. Khi đủ thời hạn 12 tháng, người lái xe có giấy phép lái xe bảo đảm được các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì hệ thống cơ sở dữ liệu trừ điểm giấy phép lái xe sẽ tự động phục hồi đủ 12 điểm cho giấy phép lái xe đó;

Với việc phục hồi điểm giấy phép lái xe đối với trường hợp bị trừ hết điểm, Dự thảo quy định, Người có giấy phép lái xe bị trừ hết điểm, đã tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; ngay sau khi có xác nhận của cơ quan kiểm tra về kết quả kiểm tra đạt yêu cầu thì hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ kết nối đồng bộ dữ liệu sang hệ thống cơ sở dữ liệu trừ điểm giấy phép lái xe để phục hồi đủ 12 điểm cho giấy phép lái xe đó và cập nhật trạng thái phục hồi điểm trên cơ sở dữ liệu, tài khoản định danh điện tử theo quy định.