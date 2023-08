Tại sao hơn 38.000 người Hong Kong tranh nhau mua căn hộ của tỉ phú Lý Gia Thành?

Lý do khiến dự án Yu Tong Seaside Station II thu hút nhiều sự chú ý là do giá rao bán mà Tập đoàn Cheung Kong của tỉ phú Lý Gia Thành tung ra thấp hơn 30% so với giá thị trường xung quanh, rất hấp dẫn. Được coi là "người dự báo thời tiết" của ngành bất động sản, động thái đáng kinh ngạc bán bất động sản với giá rẻ của ông Lý Gia Thành đã phát đi tín hiệu gì?

Số đăng ký mua vượt gần 60 lần số nhà bán ra

Ông Kelvin, Giám đốc kinh doanh Centaline Real Estate cho phóng viên Thời báo Chứng khoán biết, trước hạn chót vào 20h ngày 10/8 vẫn còn một lượng lớn người mua tiềm năng nộp hồ sơ đăng ký cho chặng nước rút. Do đó, nhà phát triển phải làm việc thâu đêm cho đến tận sáng sớm hôm sau để xác nhận số đơn đã nhập.

Theo phóng viên, sau khi nhà phát triển kiểm đếm, cuối cùng đã có hơn 38.000 đơn đăng ký mua được ghi nhận, con số này cao gấp gần 60 lần so với 626 căn hộ được bán ra vào ngày 12/8, lên ngôi “Vua dự án mới” Hong Kong thế chỗ dự án The Pavilia Farm II. Về phân bổ khách mua, 15% đến từ khu Yu Tong, 25% đến từ Tseung Kwan O, 20% đến từ Kai Tak, 10% đến từ Kwun Tong, còn lại đến từ Tsuen Wan và Tây Bắc Tân Giới.

Tỷ phú Lý Gia Thành - huyền thoại kinh doanh ở Hồng Kông (Ảnh: Sohu).



Kelvin giới thiệu: " Seaside Station II sẽ được mở bán đợt đầu tiên vào ngày 12/8, với tất cả 626 căn hộ tiêu chuẩn các tầng và giá trung bình mỗi foot vuông là 14.868 HKD (tương đương 150.000 NDT/m2, tức 21.000 USD/m2). Mức giá này thực sự ưu đãi so với khu vực xung quanh, giá giảm không chỉ là một vài căn nhà giá rẻ như một mánh lới quảng cáo, mà là giá trung bình chung có chiết khấu lớn so với khu vực xung quanh”.

Giá trung bình hiện tại cho mỗi foot vuông của bất động sản Xitai (3 năm tuổi) bên cạnh là 16.934 HKD (khoảng 156.000 NDT/m2) và giá foot vuông trung bình của dự án Azure East Coast là 20.245 đô la Hong Kong (khoảng 25.400 USD/m2), giá trung bình mỗi foot vuông của Langyu là 18.321 HKD (khoảng 23.100 USD/m2) và giá foot vuông trung bình của Ocean One (tòa nhà 10 năm tuổi) là 16.516 HKD (khoảng 20.500 USD/m2).

Tuy nhiên, có một vài căn giá rẻ trong dự án này đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Căn hộ nhỏ nhất có hình chữ K diện tích chỉ 210 feet và giá thấp nhất đã chiết khấu là 2,9 triệu HKD (377.000 USD), hay 13.800 HKD mỗi foot vuông (khoảng 17.780 USD/mét vuông). Chỉ tốn 290.000 HKD (37.700 USD) trả trước là có thể vào ở. Đối với những người độc thân, mức giá này thực sự hấp dẫn. Diện tích căn tối thiểu là 19,538 mét vuông, tối đa khoảng 67 mét vuông và diện tích đa số các căn hộ là khoảng 20 mét vuông.

Seaside Station có hai giai đoạn, trong đó đợt đầu tiên gồm 132 căn hộ bao gồm các căn hộ studio và từ một đến ba phòng ngủ. Tỷ lệ chiết khấu vào khoảng 18% đến 19% và giá chiết khấu vào khoảng 2,9 triệu HKD đến 11,143 triệu HKD, ngày giao nhà dự kiến ​​là 15/10/2025 và thời gian bán trước là khoảng 27 tháng.

Vị trí của dự án Seaside Station II (phía trên) nằm sau chợ cá (Ảnh: Sohu).



Lương tháng không cao cũng mua được nhà?

Để thúc đẩy doanh số bán hàng, một số trung gian Hong Kong đã đưa ra khẩu hiệu "Lương tháng 3.000 HKD (384 USD) có thể mua được nhà 3 phòng giá chục triệu". Được biết, đối với những khách hàng có ý định mua nhà 3 phòng ngủ, Cheung Kong cũng đã tung ra "thế chấp 90%" để thu hút khách hàng. Trước hết, khách hàng không cần vượt qua bài kiểm tra căng thẳng, cũng như không cần cung cấp bất kỳ bằng chứng thu nhập nào, miễn có căn cước là được. Thứ hai, khách hàng có thể trả trước 10% và chủ đầu tư sẽ cung cấp vô điều kiện 90% khoản vay còn lại. Thứ ba, bạn chỉ cần trả lãi trong 3 năm đầu tiên, lãi suất cố định là 1% trong năm đầu tiên, 2% trong năm thứ hai và 3% trong năm thứ ba.

Việc bán nhà chiết khấu lớn này đã tác động đáng kể đến thị trường bất động sản Hồng Kông, do giá của những bất động sản này thấp hơn đáng kể so với giá thị trường nên một số người trong ngành thậm chí còn cho rằng mức giá này giống như một "quả bom nước sâu", đánh vào tâm lý phòng thủ của chủ sở hữu các căn hộ cũ, khiến nhiều chủ sở hữu phải đánh giá lại giá trị tài sản của họ và triển vọng thị trường.

Trên thực tế, Cheung Kong gần đây đã và đang tung “bom” vào thị trường bất động sản Hồng Kông, chẳng hạn giai đoạn 2 của Tuen Mun Fei Yang được đưa ra thị trường vào tháng 3 năm nay với mức giá chiết khấu từ 11.042 đến 13.972 HKD mỗi foot vuông (khoảng 100.000 NDT - 130.000 NDT/m2; tức 14.000 đến 18.200 USD/m2), mức giá thấp nhất đạt mức kỷ lục mới ở khu vực xung quanh trong 3 năm và được mô tả là "giá cắt thịt để bán".

Điều này cũng đã gây ra nhiều suy đoán khác nhau trên thị trường về lý do đằng sau việc bán bất động sản của ông Lý Gia Thành. Là một huyền thoại kinh doanh, Lý Gia Thành luôn được biết đến là người có chiến lược đầu tư thận trọng. Có người cho rằng, có thể đợt bán tháo này đồng nghĩa với việc ông đã dự đoán được những rủi ro tiềm ẩn trên thị trường bất động sản trong tương lai nên cần nhanh chóng rút vốn.

Nhà bình luận tài chính Hong Kong Nhan Bảo Cương cho biết, lượng hàng tồn kho của bất động sản nhà ở mới ở Hồng Kông năm nay là gần 20.000 đến 30.000 căn, nếu các chủ đầu tư không muốn giảm giá thì sẽ khó đạt được mục tiêu xả hàng. Phương thức bán hàng mới của Cheung Kong tuân theo chiến lược đầu tư thận trọng và nhất quán của tập đoàn, nhưng nó sẽ đánh vào sự phát triển của thị trường bất động sản.

Báo Hồng Kông ví vụ Tập đoàn Cheung Kong bán tháo nhà như quả bom nổ trên thị trường bất động sản (Ảnh: Sohu).



Thị trường bất động sản suy yếu

Bước vào năm 2023, thị trường bất động sản của Hong Kong không được cải thiện đáng kể và vẫn đang có xu hướng yếu.

Theo dữ liệu do Cục quản lý tiền tệ Hong Kong công bố vào tháng 7, tính đến cuối tháng 6 năm nay, giá bất động sản nhà ở nói chung ở Hong Kong đã giảm 13% so với mức đỉnh vào năm 2021 và tình hình thị trường bất động sản không phải nhà ở cũng tương tự. Theo số liệu thống kê mới nhất do Cục Xếp hạng và Định giá Hồng Kông công bố, giá của các tòa nhà văn phòng, nhà xưởng phân tầng và bất động sản bán lẻ đã giảm lần lượt 20%, 8% và 17% so với thời kỳ đỉnh cao 2018-2019.

Ngày 7/7, Cục Quản lý tiền tệ Hong Kong đã sửa đổi các biện pháp quản lý an toàn vĩ mô ngược chu kỳ đối với một số khoản vay thế chấp tài sản, bao gồm: giảm tỷ lệ bảo hiểm thế chấp cho vay; tăng tỷ lệ cho vay dựa trên giá trị đối với bất động sản phi nhà ở; nâng tỷ lệ cho vay trên giá trị đối với các khoản vay thế chấp tài sản dựa trên "mức tài sản"; hủy bỏ yêu cầu hiện tại về việc hạ trần của tỷ lệ cho vay trên giá trị và trần của "tỷ lệ đóng góp trên thu nhập".

Đây là lần đầu tiên Cục quản lý tiền tệ Hong Kong nới lỏng các biện pháp nhắm vào tài sản dân cư kể từ khi cơ quan này thực hiện các biện pháp điều tiết thận trọng vĩ mô ngược chu kỳ vào năm 2009. Sau lần sửa đổi này, công dân sẽ có thể nộp đơn xin vay thế chấp với tỷ lệ cao hơn.

Theo Thời báo Chứng khoán, Sohu