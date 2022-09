Tài sản bay hơi 71 tỉ USD, Mark Zuckerberg trở thành người giàu thiệt hại nặng nhất thế giới

Theo các thông tin công khai, người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu của Facebook đạt 2,936 tỉ USD Whatsapp và Instagram của Facebook cũng lần lượt đạt 1,5 tỉ và 1 tỉ người sử dụng.

Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, thực hiện tự do tài chính năm 20 tuổi, được gọi là "Bill Gates thứ hai", và trở thành tỉ phú giàu thứ ba trên thế giới khi mới 36 tuổi.

Tuy nhiên, khi bày bố thế giới ảo Metaverse, ông đã phải trả một cái giá đắt. Có thông tin cho rằng tài sản của Zuckerberg đã đạt đỉnh 142 tỉ USD vào năm 2021, chỉ đứng sau Jeff Bezos và Bill Gates, nhưng giá trị tài sản ròng hiện tại của ông chỉ là 55,9 tỉ USD, đứng thứ 20 trong số các tỉ phú thế giới.

Mặc dù hầu như tất cả các gã khổng lồ công nghệ của Hoa Kỳ đều phải trải qua một năm đầy khó khăn, khối tài sản của Zuckerberg nhanh chóng sụt giảm vẫn đặc biệt gây chú ý.

Cho đến nay, tài sản của Mark Zuckerberg năm 2022 đã giảm hơn một nửa mất đứt 71 tỉ USD, là mức giảm nhiều nhất so với bất kỳ người siêu giàu nào được theo dõi bởi Chỉ số Tỉ phú Bloomberg. Với giá trị tài sản ròng hiện tại là 55,9 tỉ USD, thứ hạng của ông trong số các tỉ phú thế giới đã giảm từ đứng thứ 6 vào đầu năm nay xuống đứng thứ 20 - thứ hạng thấp nhất của Mark Zuckerberg kể từ năm 2014, đứng sau cả ba anh em nhà Walton (gia đình đứng sau Walmart) và hai thành viên của gia đình Koch (sở hữu phần lớn tài sản của Koch Industries).

Chỉ chưa đầy hai năm trước đây, Mark Zuckerberg, 38 tuổi, có tài sản trị giá 106 tỉ USD và nằm trong nhóm top các tỉ phú ưu tú toàn cầu, chỉ đứng sau Jeff Bezos và Bill Gates.

Tài sản của Mark Zuckerberg tăng lên mức cao nhất là 142 tỉ USD vào tháng 9/2021, khi giá cổ phiếu của công ty Facebook giao dịch ở mức cao 382 USD. Nhưng chỉ trong tháng sau, Zuckerberg thông báo rằng Facebook sẽ được đổi tên thành Meta và chuyển đổi hình thái sang Metaverse. Kể từ đó, Meta liên tục trên đà sa sút, hiện đang cố gắng tìm kiếm một chỗ đứng mới trong phía dưới lĩnh vực công nghệ.

Báo cáo thu nhập tài chính gần đây của Meta rất kém. Điều này bắt đầu vào tháng 2, khi công ty tiết lộ rằng số lượng người dùng hàng tháng của Facebook không tăng, gây ra một đợt lao dốc lịch sử về giá cổ phiếu khiến tài sản của Zuckerberg bị bay mất 31 tỉ USD, một trong những đợt sụt giảm tài sản chỉ trong một ngày lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Các vấn đề khác bao gồm việc Instagram đặt cược vào nền tảng video ngắn Reels, là sự đáp trả TikTok, nhưng doanh thu quảng cáo khá thấp. Trong bối cảnh lo ngại về suy thoái kinh tế, toàn bộ ngành kinh doanh đã bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm chi tiêu tiếp thị.

Mọi việc được cho là bắt đầu khi tại một phiên điều trần ở Anh vào ngày 25/10/2021, cựu nhân viên Công ty Facebook Frances Haugen đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trước thế giới. Cô cáo buộc Facebook chỉ chạy theo lợi nhuận, dùng thuật toán của Facebook thúc đẩy sự thù hận và chủ nghĩa cực đoan chính trị, có thể gây ra nhiều bạo lực và xung đột trên khắp thế giới.

Haugen nói: “Mọi người thích tham gia vào các chủ đề gợi lên phản ứng cảm xúc và họ càng tiếp xúc nhiều với sự tức giận, càng tạo ra nhiều tương tác và Facebook càng kiếm được nhiều tiền.”

Thậm chí, có tài liệu cho thấy Facebook đã biết được những kẻ buôn người sử dụng nền tảng này để buôn người ít nhất từ ​​năm 2018. Tuy nhiên, với tư cách là một nền tảng, họ đã không xử lý những thông tin bất hợp pháp này một cách kịp thời, dẫn đến việc liên tục xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật.

Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng quan hệ công chúng do tiết lộ của nhân viên cũ, Mark Zuckerberg đã quyết định đổi tên công ty và tuyên bố tiến vào thế giới ảo Metaverse, nhằm định hình lại hình ảnh thương hiệu của công ty.

Vào ngày thứ ba sau phiên điều trần tại Vương quốc Anh, Zuckerberg bất ngờ thông báo rằng Facebook sẽ được đổi tên thành "Meta", theo tên "Metaverse". Vào thời điểm đó, Facebook vẫn đang trên đà phát triển, và một động thái điên rồ như vậy rõ ràng là một vụ đặt cược toàn bộ giá trị tài sản của ông.

Nhưng kết quả là giá cổ phiếu của Facebook đã giảm mạnh, giá trị tài sản của người sáng lập Zuckerberg bị thu hẹp mức độ lớn và danh tiếng của ông cũng "sụp đổ".

Không chỉ có thành tích kinh doanh kém, Zuckerberg còn bị cho là phải đối mặt với nhiều vụ kiện, hầu hết liên quan đến dữ liệu quyền riêng tư của người dùng. Trong đó, Zuckerberg không bảo vệ được dữ liệu riêng tư của người dùng và Công ty phân tích Cambridge Analytica đã lấy được một cách không chính đáng từ Facebook dữ liệu của 50 triệu người dùng và đẩy quảng cáo một cách chính xác. Đồng thời, Zuckerberg cũng cho biết trang web của công ty đã bị tấn công, liên quan đến gần 50 triệu người dùng. Điều này có nghĩa là Facebook đã gián tiếp thừa nhận sự thật.

Laura Martin, nhà phân tích internet cấp cao tại ngân hàng đầu tư Needham &Co, cho biết khoản đầu tư của Meta vào Metaverse cũng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty.

Mark Zuckerberg cho biết ông dự đoán dự án sẽ tiêu tốn một khoản tiền "rất đáng kể" trong vòng 3-5 năm tới. Meta cũng "phải giành giật người dùng từ TikTok" và bị cản trở bởi "sự can thiệp và giám sát quá mức", Mark nói.

Gần như toàn bộ tài sản của Mark Zuckerberg đều gắn liền với cổ phiếu Meta. Theo tuyên bố ủy quyền mới nhất của công ty, ông nắm giữ hơn 350 triệu cổ phiếu. Vào thời điểm đóng cửa vào ngày 20/9, giá cổ phiếu của Facebook được báo cáo là 148,02 USD, tăng 1,18%, với tổng giá trị thị trường là 397,8 tỉ USD.

Nền kinh tế tăng trưởng chậm lại đã khiến các công ty giảm quy mô chi tiêu cho tiếp thị trực tuyến; và sự cạnh tranh từ TikTok đã khiến nhiều nhà quảng cáo và người dùng rời khỏi nền tảng của công ty. Trong báo cáo quý II trước đó của công ty, đây là lần đầu tiên doanh thu giảm so với cùng kỳ năm ngoái với mức giảm cao hơn dự đoán của thị trường, đồng thời lợi nhuận cũng giảm mạnh ngoài dự đoán.

Meta hiện đang ở vào hoàn cảnh tồi tệ hơn nhiều so với những gã khổng lồ công nghệ khác, công ty giảm 14% vào tuần trước và giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái, bỏ xa Apple (-14%), Amazon (-26%) và công ty mẹ Alphabet của Google (-29%). Điều đáng nói là khối tài sản cá nhân của Zuckerberg gần như gắn liền hoàn toàn với cổ phiếu Meta, và theo tài liệu tiết lộ mới nhất của công ty, ông đang nắm giữ 350 triệu cổ phiếu của công ty. Hiện tại, cổ phiếu Meta đang giao dịch quanh mức giá 148 USD so với 382 USD vào tháng 9/2021.