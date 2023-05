Tách khỏi Tập đoàn Alibaba, Alibaba Cloud Intelligence bắt đầu cải tổ, sa thải 7% nhân viên

Vào ngày thứ năm kể từ khi Alibaba Cloud Intelligence tuyên bố chia tách độc lập, Tập đoàn Alibaba lại đứng trước nguy cơ phải sa thải nhân viên và Alibaba Cloud Intelligence cũng không tránh khỏi.

Theo tin ITHome, ngày 23/5, Alibaba Cloud Intelligence gần đây đã bắt đầu sa thải nhân viên. Tỷ lệ sa thải chung khoảng 7%, tiêu chuẩn bồi thường là N + 1 + 1, nếu ai chưa nghỉ phép năm có thể được chiết khấu. Đợt điều chỉnh nhân sự này diễn ra trong tháng 5, bắt đầu từ sau khi chia thưởng cuối năm vào cuối tháng 4. Trả lời báo chí, Tập đoàn Alibaba tuyên bố "đây chỉ là một sự tối ưu hóa bình thường vị trí tổ chức và nhân sự".

Mới chỉ 5 ngày trước, ông Trương Dũng (Zhang Yong), Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Alibaba, đã tuyên bố tại cuộc hội nghị điện thoại báo cáo tài chính rằng Alibaba Cloud Intelligence sẽ tách hoàn toàn khỏi Tập đoàn Alibaba và hoàn thành việc niêm yết trong vòng 12 tháng.

Ông Trương Dũng, Chủ tịch kiêm CEO Alibaba Cloud Intelligence.



Đồng thời, Alibaba Cloud Intelligence Group cũng sẽ mời chào các nhà đầu tư chiến lược bên ngoài để hình thành một công ty mới hoàn toàn độc lập về vốn chủ sở hữu và quản trị doanh nghiệp. Theo trang LatePost, trong tương lai Tập đoàn Alibaba sẽ không còn nắm giữ cổ phần của Alibaba Cloud Intelligence nữa.

Tuy nhiên, việc Alibaba Cloud Intelligence đang rung chuyển dường như không khiến người ta ngạc nhiên. Từ quan điểm kinh doanh, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây trong nước được sinh ra từ những gã khổng lồ Internet, dựa vào kinh nghiệm được trau chuốt bởi bối cảnh của chính họ, đã khiến họ nổi bật. Tuy nhiên, với Internet nói chung đã đạt đỉnh cao, trong hai năm qua, các nhà cung cấp đám mây lớn đã và đang nhấn mạnh tỷ lệ khách hàng không sử dụng Internet, hướng đến các lĩnh vực "nước sâu" công nghiệp, ngành chế tạo, nghiệp vụ chính phủ và doanh nghiệp kinh doanh, v.v., và từ lâu Alibaba Cloud Intelligence đã ở độ tuổi không thể dựa vào "ngôi nhà cũ", cần phải độc lập hoạt động.

Bị kéo lại vạch xuất phát, sau khi Alibaba Cloud Intelligence độc lập, lối thoát tiếp theo phải do chính họ tìm ra.

Cắt giảm nhân sự là bước đi đầu tiên của Alibaba Cloud Intelligence sau khi tách khỏi Alibaba Group.



Theo báo cáo tài chính mới nhất của Alibaba, Alibaba Cloud Intelligence sẽ tách hoàn toàn khỏi Alibaba Group. Phân khúc kinh doanh đám mây bao gồm Alibaba Cloud và DingTalk. Trong quý vừa qua, tổng doanh thu của phân khúc kinh doanh trên nền tảng đám mây là 24,559 tỉ nhân dân tệ (NDT), giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý, sau khi bù đắp tác động của các giao dịch giữa các phân khúc, doanh thu của phân khúc kinh doanh trên nền tảng đám mây là 18,582 tỉ nhân dân tệ, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, báo cáo tài chính cũng cho thấy doanh thu của mảng kinh doanh đám mây giảm so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do dự án đám mây hỗn hợp bị chậm bàn giao do ảnh hưởng lặp đi lặp lại của dịch bệnh COVID-19 vào tháng 1/2023, nhu cầu mạng đã bình thường so với cùng kỳ năm ngoái và các khách hàng chính do các yếu tố phi sản phẩm đã ngừng dần việc sử dụng các dịch vụ đám mây ở nước ngoài cho hoạt động kinh doanh quốc tế của mình.

Theo ITHome, trong năm tài chính 2023, sau khi bù đắp tác động của các giao dịch giữa các phân khúc, doanh thu kinh doanh trên nền tảng đám mây của Alibaba là 77,203 tỉ NDT đã điều chỉnh EBITA 1,422 tỉ NDT, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức năm thứ hai liên tiếp có lãi.

Trong tháng gần nhất, Alibaba Cloud Intelligence đã trở thành khách quen trong danh sách tìm kiếm nóng, công ty đã hoàn thành cuộc xoay chuyển 180 độ với việc thay đổi chủ, giảm giá, độc lập và sa thải nhân viên.

Vào ngày 28/3, ông Trương Dũng, Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Alibaba, đã gửi một lá thư cho toàn thể nhân viên, thông báo về việc khởi động cải cách tổ chức 1 + 6 + N, thành lập 6 nhóm kinh doanh lớn gồm Tập đoàn Alibaba Cloud Intelligence, Tập đoàn Taotian, Tập đoàn Sinh hoạt bản địa, Tập đoàn Alibaba International Digital Business, Tập đoàn Cainiao và Dawen Entertainment Group cùng nhiều công ty kinh doanh khác. Mỗi tập đoàn và công ty kinh doanh sẽ lần lượt thành lập hội đồng quản trị riêng và thực hiện chế độ CEO phụ trách dưới sự lãnh đạo của hội đồng quản trị, trong khi Tập đoàn Alibaba sẽ hướng tới mô hình quản lý công ty cổ phần một cách toàn diện.

Alibaba Group đang tiến hành cải cách quy mô lớn.



Alibaba Cloud Intelligence tuyên bố họ tập trung nghiên cứu và phát triển các công nghệ cốt lõi điện toán đám mây, dữ liệu lớn (Bigdata) và trí tuệ nhân tạo (AI). Vào tháng 4 năm nay, Alibaba Cloud Intelligence đã phát hành một mô hình AI quy mô lớn có tên là Tongyi Qianwen (Thông nghĩa Thiên vấn) và thông báo nó sẽ được kết nối với tất cả các sản phẩm của Alibaba để nâng cấp toàn diện. Thống kê cho thấy có hơn 200.000 công ty đã đăng ký kết nối thử vào Tongyi Qianwen.

DingTalk đã phát hành sản phẩm tích hợp các chức năng thông minh dựa trên mô hình lớn Tongyi Qianwen. Người dùng có thể kích hoạt hơn 10 khả năng của AI như tạo bài viết, tạo hình ảnh và huấn luyện robot bằng cách nhập biểu tượng dấu gạch chéo (/) trong DingTalk.

Alibaba Cloud Intelligence cho biết kể từ đầu năm nay, họ đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công, tung ra các đợt giảm giá sản phẩm cốt lõi và kế hoạch dùng thử miễn phí, tăng đáng kể tỷ lệ hoa hồng đối tác, mở rộng cơ sở khách hàng đám mây công cộng và nâng cao tỷ lệ sử dụng đám mây.

Theo xếp hạng thị trường điện toán đám mây toàn cầu IaaS năm 2022 của Gartner, Alibaba Cloud Intelligence hiện đứng thứ ba trên thế giới và đứng đầu tại thị trường châu Á-Thái Bình Dương. Hiện tại, Alibaba Cloud Intelligence vận hành 86 vùng khả dụng tại 28 khu vực địa lý, phục vụ hơn 4 triệu khách hàng trên toàn thế giới.

Theo ITHome, Sina