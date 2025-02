Số người nhập viện do TNGT giảm mạnh

Kết thúc kỳ nghỉ Tết, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức không còn cảnh quá tải bệnh nhân do TNGT. Năm nay, số bệnh nhân giảm mạnh, đặc biệt, không có bệnh nhân nhập viện do đánh nhau.

Mọi năm, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, Tết, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn quá tải bệnh nhân cấp cứu, khiến các bác sĩ và các phòng mổ phải làm việc hết công suất. Nhưng năm nay, vào ngày mồng 5 Tết, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, phòng cấp cứu và các phòng mổ đều không quá tải.

Bệnh nhân do TNGT giảm

TS. BS Phan Bá Hải - Phó trưởng Khoa phẫu thuật chi trên và Y học thể thao - cho biết mô hình bệnh tật Tết năm nay có sự thay đổi nhờ Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông có hiệu lực từ đầu năm 2025. Theo ghi nhận, số bệnh nhân do TNGT giảm mạnh từ trước Tết. Trong số bệnh nhân đến cấp cứu tại BV, chỉ khoảng 50% do TNGT, trong khi trước đây chiếm 80-90% với đa số đều có nồng độ cồn cao trong máu.

“10 năm trước, Giám đốc BV khi đó là PGS Nguyễn Tiến Quyết phải yêu cầu chúng tôi dừng mổ phiên để tập trung mổ cấp cứu, vì bệnh nhân TNGT quá đông. Nhưng năm nay, số ca và tỷ lệ bệnh nhân do TNGT đều giảm, 3 ngày Tết chưa đến 100 ca, giảm khoảng 50% so với dịp Tết các năm trước. Riêng ngày mồng 5 Tết chỉ có gần 10 ca phải mổ và chúng tôi giải quyết xong trong buổi sáng. Đặc biệt, rất ít có nồng độ cồn trong máu bệnh nhân TNGT” - TS. BS Phan Bá Hải thông tin.

TS. BS Phan Bá Hải khám cho bệnh nhân vừa được đưa đến phòng cấp cứu sáng mồng 5 Tết

Sự thay đổi mô hình bệnh tật ở BV Hữu nghị Việt Đức - BV ngoại khoa tuyến cuối - cho thấy sự thay đổi ý thức của người dân: Không uống rượu khi tham gia giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu, đồng thời, cũng cho thấy năng lực của y tế tuyến dưới tốt hơn trước, nên đã xử lý được các ca chấn thương không quá nặng.

“Đây là kết quả của sự đầu tư của ngành y tế về trang thiết bị, đặc biệt là về nhân lực với việc đào tạo chuyển giao kỹ thuật của BV Hữu nghị Việt Đức cho tuyến dưới” - BS. Hải chia sẻ.

BV Hữu nghị Việt Đức nhận thấy nơi đây sẽ là nơi chủ yếu tiếp nhận các ca đa chấn thương nặng, nên đã bố trí tại khu vực cấp cứu rộng rãi hệ thống hồi sức tăng 50-60% so với trước, để cấp cứu kịp thời, giảm biến chứng, giảm tử vong. Các kíp trực 24/24, đảm bảo 100% bệnh nhân được cấp cứu, điều trị khi nhập viện. Lãnh đạo BV thường xuyên nắm tình hình để chỉ đạo, xử lý mọi vướng mắc phát sinh.

Mặc dù số ca do TNGT giảm, nhưng tỷ lệ đa chấn thương phải mổ cấp cứu vẫn chiếm cao như chấn thương sọ não kèm gãy tay, chấn thương ngực bụng. Trước đây, hầu hết các ca TNGT liên quan xe máy thì nay, chủ yếu do ô tô.

TS.BS Đỗ Mạnh Hùng - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật cột sống - kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân bị chấn thương

Tai nạn thảm khốc do pháo nổ gia tăng

Trong khi số bệnh nhân TNGT giảm mạnh thì số bệnh nhân cấp cứu tại BV Hữu nghị Việt Đức do pháo tự chế lại tăng, nạn nhân hầu hết dưới 20 tuổi. Sáng nay cũng có 2 bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ vào cấp cứu.

Gia đình các nạn nhân cho biết việc mua bán các nguyên liệu để làm pháo rất dễ dàng, nên nhiều thanh thiếu niên mua qua mạng rồi chế tạo pháo theo hướng dẫn trên YouTube.

Sáng mồng 5 Tết, thêm 2 bệnh nhân do pháo nổ nhập viện

Hậu quả của pháo nổ rất thương tâm. Hầu hết các nạn nhân bị dập nát 2 bàn tay, mất các ngón, có người bị cụt cả 2 tay; chấn thương nặng vùng mặt, đầu, ngực. Nhiều nạn nhân mù mắt do vỡ nhãn cầu (chiếm khoảng 20%). BV Hữu nghị Việt Đức phải mời bác sĩ BV Mắt Trung ương phối hợp xử lý.

“Tai nạn pháo nổ không lo các mảnh nhỏ găm vào người, nhưng lo ngại bị sóng xung kích gây tổn thương ngầm trong cơ thể như chảy máu phổi, gãy xương sườn…” - theo BS Hải.

Không có bệnh nhân đánh nhau

Cũng theo BS Hải, dịp Tết năm nay cũng gia tăng bệnh nhân cấp cứu do tiêu hoá: Viêm tuỵ cấp, đau dạ dày, xuất huyết tiêu hoá... do uống rượu. Một số người lớn tuổi bị hóc xương gà.

Nhiều năm trước, cứ dịp Tết là BV Hữu nghị Việt Đức phải bố trí lực lượng bảo vệ chặt chẽ khu vực cấp cứu, vì số vụ bị thương do đánh nhau có nguyên nhân từ rượu rất nhiều. Đặc biệt, những người đi cùng bệnh nhân cũng có “hơi men” nên việc đe doạ hoặc dùng bạo lực với bác sĩ không hiếm.

Nhưng năm nay, BV không tiếp nhận bệnh nhân nào nhập viện cấp cứu do đánh nhau. Thống kê này cho thấy thay đổi tích cực trong ý thức người dân.