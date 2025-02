7 ngày nghỉ Tết: hơn 24.000 người bị tai nạn giao thông nhập viện

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đón cháu bé chào đời đầu tiên của năm mới Ất Tỵ

Số bệnh nhân nhập viện do TNGT giảm

Trong 7 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, tổng số lượt khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông (TNGT) tại các cơ sở y tế là 24.054 người, trong đó, 9.755 người phải nhập viện điều trị, theo dõi. Có 2.523 người phải chuyển lên tuyến trên vì tình trạng nặng.

Có tới 159 người tử vong liên quan đến TNGT, trong đó, 66 người tử vong trước khi đến bệnh viện, 38 người tử vong tại viện và 56 người tiên lượng tử vong nên xin về.

Đến sáng nay, mồng 4 Tết Ất Tỵ, số người bệnh do TNGT đang điều trị tại các bệnh viện là 5.073 người.

Riêng ngày 4 Tết đã có 3.727 người nhập viện do TNGT, trong đó, gần 1.500 người phải nằm viện điều trị và 320 người phải chuyển lên tuyến trên.

Trao đổi với VietTimes, ông Vương Ánh Dương – Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế - cho biết so với cùng kỳ 6 ngày Tết năm ngoái, số khám, cấp cứu do TNGT trong 7 ngày qua giảm 52 người (không bao gồm 8 trường hợp tử vong trên ô tô 7 chỗ đâm xuống mương tại Nam Định).

Bên cạnh TNGT, số tai nạn nghi do pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ cũng có tới gần 500 người, gồm 481 người do pháo nổ pháo hoa phải nhập viện, 47 người phải cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế.

So với dịp nghỉ Tết năm ngoái, tổng số cấp cứu tai nạn do pháo nổ, pháo hoa giảm 281 người và số cấp cứu tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế giảm 48 người.

Ngoài ra, trong 7 ngày Tết vừa qua, có 709 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu, trong đó 442 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong. Chưa ghi nhận nhập viện do vụ tai nạn hoặc ngộ độc thực phẩm hàng loạt.

“Tình hình khám, cấp cứu, nhập viện, tử vong liên quan đến tai nạn giao thông và tai nạn do pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ tự chế đều giảm rõ rệt so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024” – ông Dương nhấn mạnh.

Các thầy thuốc trực 24/24 trong suốt dịp Tết đảm bảo tiếp nhận người bệnh

Bệnh viện tiếp nhận hơn 548.000 lượt người

Trước đó, để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Y tế ban hành công văn chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh trong dịp Tết.

Theo đó, các cơ sở y tế phải tổ chức thường trực 24/24 giờ; có phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị... để tổ chức cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, sinh đẻ, sẵn sàng cấp cứu ngoại viện hỗ trợ cấp dưới hoặc tham vấn chuyên môn cấp trên khi cần.

Trước khi nghỉ Tết, 1.700 cơ sở khám, chữa bệnh và các Trung tâm Y tế huyện, quận, thành phố đã hoàn thiện xây dựng công cụ báo cáo trực tuyến và tổ chức tập huấn trực tuyến.

Trong 7 ngày qua, các bệnh viện đã phẫu thuật 19.262 ca

Các cơ sở đều thực hiện đúng chỉ đạo, trực 4 cấp đầy đủ để tiếp nhận bệnh nhân. Trong 7 ngày Tết, các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu 548.151 lượt người bệnh. Đến sáng nay, vẫn còn 127.395 người đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Riêng về số ca mổ, ông Vương Ánh Dương cho biết trong 7 ngày Tết, các bệnh viện đã phẫu thuật 19.262 ca, trong đó mổ cấp cứu do tai nạn 3.275 ca. Các cơ sở y tế cũng đã đón 16.508 em bé chào đời và cho ra viện 199.860 người khỏi bệnh.

Bên cạnh đó, có 9.666 lượt vận chuyển bằng xe cứu thương và 2.250 ca tử vong, gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về.