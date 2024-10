SHB khuyến nghị khách hàng sớm hoàn tất bổ sung thông tin sinh trắc học theo quy định

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên lưới điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) quản lý vận hành đã xảy ra 2 vụ sự cố lưới điện do sử dụng flycam/drone vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện.