Sau điều chỉnh dữ liệu GDP, Nhật Bản đảo ngược tình trạng suy thoái kỹ thuật

Nhật Bản đã đảo ngược tình trạng suy thoái kỹ thuật khi dữ liệu chính thức được sửa đổi hôm 11/3 cho thấy nền kinh tế nước này đã tăng trưởng trở lại trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái, nhờ chi phí đầu tư mạnh mẽ.

Tuy nhiên, những điều chỉnh dữ liệu tăng yếu hơn so với ước tính, trong đó mức tiêu dùng cá nhân vẫn còn yếu.

Kỳ vọng về việc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) có thể bình thường hóa lãi suất trong cuộc họp ngày 18-19/3 ngày càng tăng cao, trong bối cảnh có dấu hiệu tăng trưởng lương mạnh mẽ tại cuộc đàm phán lương mùa Xuân giữa công đoàn và người sử dụng lao động năm nay.

GDP của Nhật Bản tăng 0,4% trong quý 4 năm 2023 so với một năm trước đó, yếu hơn so với kỳ vọng chung về mức tăng trưởng 1,1% trong cuộc thăm dò của Reuters. Trước đó, dữ liệu tạm thời tháng trước cho thấy GDP giảm 0,4%. Nền kinh tế Nhật Bản đã thu hẹp 3,3% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm ngoái.

GDP của Nhật Bản trong quý 4 năm ngoái cũng tăng 0,1% nếu so với quý trước đó, thấp hơn so với mức dự báo 0,3% trong cuộc thăm dò của Reuters. Trước đó, dữ liệu tạm thời cho thấy mức giảm 0,1%. Nền kinh tế Nhật Bản đã thu hẹp 0,8% trong quý 3 năm 2023, so với quý trước đó.

“Dữ liệu chỉnh sửa về đà tăng trưởng GDP được công bố trong ngày hôm nay…thấp hơn so với kỳ vọng của hầu hết mọi người”, Marcel Thieliant, người đứng đầu Capital Economics khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, viết trong một ghi chú cho khách hàng.

“Mặc dù có sự điều chỉnh tăng lên đáng kể đối với đầu tư kinh doanh, từ mức giảm 0,1% theo quý được báo cáo ban đầu lên mức tăng 2,0% theo quý, nhưng mức tăng này một phần là do lực cản từ hàng tồn kho và mức tiêu dùng tư nhân giảm nhiều hơn”, ông nói thêm. “Thật vậy, các số liệu xác nhận rằng mức tiêu thụ đã giảm trong 3 quý liên tiếp”.

Lạm phát cao đã làm giảm nhu cầu trong nước và tiêu dùng cá nhân, điều này cho thấy đà tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản vẫn còn mong manh. Tiêu dùng cá nhân giảm 0,3% so với quý trước – cao hơn so với dữ liệu tạm thời được công bố trước đó là 0,2%.

Theo Reuters, BoJ có thể sẽ hạ mức đánh giá về tiêu thụ và sản lượng nhà máy tại cuộc họp hội đồng chính sách tiếp theo vào ngày 18-19/3.

Chi tiêu vốn tăng 2% theo quý, so với mức giảm tạm thời 0,1% mà chính phủ ước tính, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng đồng thuận về mức tăng 2,5%.

Hy vọng về việc điều chỉnh GDP tăng lên đã được thúc đẩy sau khi dữ liệu của Bộ Tài chính công bố vào thứ Hai tuần trước cho thấy chi tiêu vốn tăng 16,4% trong quý 4 so với một năm trước đó và 10,4% trên cơ sở hàng quý được điều chỉnh theo mùa.

