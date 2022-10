Rủi ro thanh khoản của thị trường tài chính toàn cầu

Thông tin này được Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) cho biết trong báo cáo vĩ mô quý 3/2022 vừa công bố.

VCBS cho rằng, các ngân hàng trung ương (NHTW) sẽ tiếp tục quá trình nâng lãi suất để ứng phó lạm phát. Thậm chí, các NHTW chưa tăng hoặc chưa tăng nhiều sẽ có xu hướng phản ứng quyết liệt hơn.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. VCBS đánh giá, trong giai đoạn này, ưu tiên hàng đầu của nhà điều hành là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô khi các yếu tố bất định gia tăng.

"Việc lãi suất trên toàn cầu tăng nhanh trong một thời gian ngắn đặt ra những thách thức không nhỏ đặc biệt liên quan tới vấn đề thanh khoản khi các tổ chức tài chính liên tục trải qua quá trình cơ cấu danh mục, đánh giá lại rủi ro một cách gấp gáp", báo cáo viết.

Do đó, theo VCBS, bên cạnh rủi ro về tăng trưởng thấp đi kèm lạm phát cao, rủi ro về thanh khoản đối với hệ thống tài chính toàn cầu cũng đang tăng lên rõ rệt.

VND có thể mất giá tới 5% so với USD

VCBS đánh giá nền kinh tế Việt Nam nhìn chung vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Tuy nhiên, các điều kiện sản xuất vẫn tiềm ẩn các yếu tố không thuận lợi. Dù vậy, việc khu vực dịch vụ hồi phục mạnh mẽ đóng vai trò tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

VCBS dự báo GDP Việt Nam quý 4/2022 ước đạt 5,5 – 6% và cả năm 2022 đạt 7,87% - 8,02%.

Giai đoạn này, VCBS dành sự chú ý nhiều hơn đến các chỉ bảo ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến không thuận lợi.

Theo đó, VCBS dự báo lạm phát cả năm 2022 của Việt Nam có thể sẽ đạt mục tiêu dưới 4%, cụ thể là khoảng 3,85%. Tuy nhiên, về dài hạn, lạm phát kỳ vọng vẫn đang ở mức cao.

Về tỷ giá, do Fed vẫn đang trong xu hướng tăng lãi suất để ứng phó với lạm phát, đồng USD được dự báo sẽ lên giá và tiếp tục duy trì sức mạnh tương đối so với các ngoại tệ khác. Điều này khiến tỷ giá VND/USD tiếp tục chịu nhiều áp lực.

Ngày 30/9/2022, NHNN đã điều chỉnh giá bán ngoại tệ từ 23.700 VND/USD lên 23.925 VND/USD. Tỷ giá giao dịch tại các NHTM từ đầu năm 2022 tới ngày 3/10 tăng 1.1220 VND đạt 24.030-24.040 VND/USD, tương ứng VND đã giảm giá khoảng 4,88% so với đồng USD. Dù vậy, đây vẫn là mức giảm giá tương đối thấp so với nhiều đồng tiền khác so với USD.

Trong bối cảnh các chỉ báo vĩ mô vẫn chưa có tín hiệu hạ nhiệt, VCBS không loại trừ khả năng VND có thể giảm giá trên 5% so với USD./.