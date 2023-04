Robot lần đầu thay thế người thực hiện thành công thủ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Thay thế các thao tác thụ tinh nhân tạo thủ công tỉ mỉ, phức tạp

Theo bài báo đăng trên New York Post ngày 26/4, hai bé gái này đã chào đời tại New York. Bài báo viết, phần quan trọng nhất của công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm ((In vitro fertilization, IVF) là đưa tinh trùng của người chồng vào trứng của người vợ để thụ tinh trong phòng thí nghiệm, tạo thành phôi; sau đó, phôi sẽ được đưa vào tử cung của người vợ để bắt đầu một thai kỳ.

Đây là một kỹ thuật mang lại hiệu quả thành công cao đối với các trường hợp bất thường ở cả người vợ như: Tắc và tổn thương vòi trứng hoặc không có ống dẫn trứng, lạc nội mạc tử cung… và những bất thường ở người chồng như tinh trùng yếu, tinh trùng dị dạng, tinh trùng bất động, không có tinh trùng…).

Thao tác tiêm tinh trùng vào trứng (quá trình thụ tinh), là phần quan trọng nhất của IVF trước đây được thực hiện thủ công, kỹ thuật viên tạo phôi cần sử dụng kim rỗng siêu mỏng để tiêm tinh trùng vào trứng dưới kính hiển vi. Giờ đây, robot tiêm tinh trùng của công ty khởi nghiệp Tây Ban Nha Overture Life có thể thay thế con người hoàn thành công đoạn đòi hỏi kì công, tỉ mỉ, cẩn trọng này.

Cha của một trong hai bé gái nói: "Công nghệ này thực sự điên rồ, bởi từ trước đến nay, việc tạo ra hài nhi trong ống nghiệm nhìn chung đều đòi hỏi các thao tác thủ công và cẩn thận".

Điều đáng chú ý là robot tiêm tinh trùng do Overture Life chế tạo có thể được điều khiển và vận hành bằng bộ điều khiển của trò chơi điện tử PlayStation 5 của Sony và có thể được vận hành bởi những người không có kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực y học sinh sản.

Vào mùa xuân năm ngoái, các kỹ sư ở Barcelona đã thiết kế, chế tạo robot tiêm tinh trùng của họ và gửi nó đến New York. Tại Trung tâm Sinh sản New Hope ở thành phố New York, họ lắp ráp các thiết bị lại với nhau, bao gồm: kính hiển vi, kim cơ khí, một đĩa siêu nhỏ và máy tính xách tay.

Sau đó, một kỹ sư chưa có kinh nghiệm thực hành về y học sinh sản đã sử dụng bộ tay cầm điều khiển máy chơi game Sony PlayStation 5 để sử dụng kim cơ khí tiến hành thụ tinh. Một quả trứng của con người được quan sát thông qua một camera được robot di chuyển về phía trước, tinh trùng được xâm nhập vào trứng qua kim tiêm và giải phóng một tế bào tinh trùng. Tổng cộng, robot đã thụ tinh cho hơn chục quả trứng trong suốt quá trình.

Các nghiên cứu viên cho biết họ đã tạo được các phôi thai khỏe mạnh và hai bé gái đã chào đời vào mùa xuân năm nay, đây là những con người đầu tiên trên thế giới được sinh ra thông qua "robot thụ tinh". Overture Life cho biết thiết bị của họ là bước đầu tiên hướng tới tự động hóa quá trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), có thể giúp việc thụ thai nhân tạo trở nên rẻ hơn và phổ biến hơn so với hiện nay.

Hoàn toàn tự động hóa, có thể giảm đáng kể chi phí IVF

Hiện tại, việc xây dựng một phòng khám IVF tốn hàng triệu USD và cần một đội ngũ chuyên gia phôi học và bác sĩ hỗ trợ sinh sản. Các kỹ thuật viên phôi người chỉ xử lý quá trình thụ tinh đã kiếm được thu nhập hơn 125.000 USD một năm. Tại Mỹ, chi phí bình quân của một em bé sinh ra bằng IVF là 83.000 USD; trung bình một người phải chi ít nhất 20.000 USD cho mỗi lần thụ tinh nhân tạo nhưng hiếm khi một lần đã thành công. Mục tiêu của robot tiêm tinh trùng làm giảm đáng kể chi phí thông qua quy trình ngày càng tự động hóa, đồng thời nó cũng có thể giúp việc chuẩn bị trứng đã thụ tinh trở nên dễ dàng và chính xác hơn.

Do đó, Santiago Munne, nhà di truyền học trưởng của công ty Overture Life cho biết, sự xuất hiện của robot tiêm tinh trùng có thể giảm 70% chi phí sinh sản như vậy bằng cách cải thiện tỷ lệ thành công của IVF và giảm chi phí phẫu thuật.

Được biết, Overture Life cũng đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tạo ra một "chip sinh học" siêu nhỏ để sử dụng trong phòng thí nghiệm IVF, trong đó ẩn chứa các chất lỏng tăng trưởng và các lối nhỏ để tinh trùng đi qua.

"Hãy tưởng tượng nó là một hộp nhỏ, đưa tinh trùng và trứng vào đó, và phôi có thể được lấy ra sau 5 ngày". Ông Santiago Munne nói, nếu hài nhi trong ống nghiệm có thể được thực hiện sinh ra trong một máy tính để bàn tích hợp thiết bị, trứng của các khách hàng có thể được gửi trực tiếp đến hệ thống hỗ trợ sinh sản tự động của phòng khám hiếm muộn của bác sĩ phụ khoa và khách hàng thậm chí không cần đến phòng khám.

Mục tiêu chính của tự động hóa IVF rất đơn giản là mang lại nhiều sinh mạng hơn. Được biết hiện nay có khoảng 500.000 em bé được sinh ra mỗi năm trên toàn cầu thông qua IVF, nhưng đại đa số những người cần giúp đỡ đều không được tiếp cận với thuốc hỗ trợ sinh sản hoặc không đủ khả năng chi trả. David Sable, một nhà quản lý quỹ đầu tư từng là bác sĩ sinh sản, cho biết nếu thụ tinh trong ống nghiệm vẫn như một định chế thủ công, thì sẽ không thể tăng từ 500.000 lên 30 triệu trẻ em được sinh ra nhờ IVF mỗi năm.

Hiện tại, mặc dù các thiết bị “all in one” (tất cả trong một, nhất thể hóa) chưa ra đời, nhưng việc tự động hóa toàn bộ quy trình, chẳng hạn như tiêm tinh trùng, đông lạnh trứng hoặc nuôi cấy phôi thai, cũng có thể giúp giảm chi phí thụ tinh trong ống nghiệm và hỗ trợ thêm cho sự xuất hiện của nhiều sáng tạo hơn.

Catherine Miller, một chuyên gia sinh sản nói: “Chúng ta sẽ thấy một bước tiến hóa mới trong thế giới phôi thai”. Giới truyền thông Mỹ cũng nhận định công nghệ mới này sẽ là xu hướng mới trong tương lai.

Tuy nhiên, cũng có một số bác sĩ nghi ngờ liệu robot có thể hoặc có nên thay thế các nhà phôi học không. Bác sĩ Zeev Williams, giám đốc Phòng khám Sinh sản của Đại học Columbia (Mỹ), nói: "Cần phải lấy một tinh trùng và đưa nó vào một quả trứng với tổn thương nhỏ nhất và sự cẩn thận nhất; hiện tại, con người làm việc này vẫn tốt hơn nhiều so với máy móc."

Theo CNR