Ra mắt tàu du lịch lớn nhất thế giới mang tên “Biểu tượng của Biển”

Tàu du lịch kỷ lục thế giới này sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2023, dự kiến sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động từ tháng 1/2024.

Với công viên nước lớn nhất trên biển, bể bơi vô cực lơ lửng đầu tiên trên các tàu du lịch, tàu du lịch Icon of the Seas sẽ ra khơi lần đầu tiên tháng 1/2024.

Đây cũng sẽ là nơi có thác nước cao 16 mét, bức tường leo núi, quầy bar ngay sát bể bơi đầu tiên của công ty và khu phố "Công viên Trung tâm" rất riêng, lấy cảm hứng từ công viên đô thị nổi tiếng của Thành phố New York .

Đi trên hành trình 7 đêm quanh vùng biển Caribear từ thành phố cảng Miami, tàu siêu tốc sẽ mở cửa cho đặt trước vào ngày 24/10.

Có trọng lượng 250.800 tấn, con tàu mới có lượng giãn lớn hơn 5% so với các tàu lớp Oasis của Royal Caribbean , trở thành tàu du lịch lớn nhất trên thế giới. Với chiều dài hơn 365 mét, con tàu dài hơn 3 mét so với Wonder of the Seas, tàu du lịch lớn nhất thế giới hiện nay.

Tàu du lịch có 2.805 phòng nghỉ, trọng tâm của con tàu là những kỳ nghỉ kiểu gia đình, có sức chứa đến 7.800 hành khách và 2.350 thành viên thủy thủ đoàn.

Nâng tầm ngành du lịch

Trong số rất nhiều tính năng hoàn toàn mới, tàu du lịch tự hào với khả năng tắm nắng trên bãi biển, nghỉ ngơi trong khu nghỉ dưỡng, những cuộc phiêu lưu trong công viên giải trí, cho phép du khách tiếp cận với tất cả các loại hình vui chơi giải trí cho mọi lứa tuổi.

Jason Liberty, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty Royal Caribbean Group cho biết: “Với mỗi con tàu mới, chúng tôi nâng cao vị thế trong ngành du lịch đồng thời nâng cao những gì khách biết và yêu thích”.

“Ngay từ khi du khách bước lên tàu, mọi trải nghiệm đều được thiết kế đặc biệt để mang đến cho mọi người kỳ nghỉ tuyệt vời nhất có thể có ở bất cứ đâu trên đất liền và trên biển. Với Icon of the Seas, chúng tôi đã nâng cấp độ này lên một tầm cao mới và thực hiện một kỳ nghỉ tuyệt vời dành cho gia đình ”.

Con tàu mới có những tính năng, mang lại cảm giác choáng ngợp cực mạnh cho hành khách, bao gồm một công viên nước lớn nhất trên biển và những phương pháp thư giãn vô song trên quang cảnh đại dương và hồ bơi.

Tàu cũng mang lại cho du khách sự pha trộn của hơn 40 lựa chọn món ăn, quán bar và những đêm không ngủ, những hoạt động giải trí tiên tiến.

“Icon of the Seas là đỉnh cao của hơn 50 năm kinh nghiệm, mang đến những trải nghiệm không thể quên và những cam kết táo bạo tiếp theo của doanh nghiệp cho những người ưa thích nghỉ dưỡng trên đại dương,” Michael Bayley, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Royal Caribbean International cho biết.

“Hơn bao giờ hết, trên tàu, gia đình và bạn bè sẽ ưu tiên những trải nghiệm, nơi có thể gắn kết và tận hưởng những cuộc phiêu lưu của riêng mình.

Chúng tôi tạo ra một kỳ nghỉ khiến tất cả những điều đặc biệt có thể xảy ra ở một nơi dành cho những người thích cảm giác mạnh, những người đam mê thư giãn và tất cả mọi người mong muốn có một kỳ nghỉ thoải mái mà không cần thỏa hiệp. Chính sự kết hợp độc đáo này đã khiến Icon trở thành điểm đến của những kỳ nghỉ gia đình và tương lai đó là ở đây."

Các khu vực riêng trên tàu hoàn toàn mới

Royal Caribbean đã tạo ra năm khu vực mới cho con tàu, mỗi khu đều có những đặc điểm ấn tượng riêng biệt. Đảo Thrill là nơi có những điểm nổi bật như Category 6, công viên nước lớn nhất trên biển với 6 đường trượt nước kỷ lục.

Đảo Chill có hồ bơi cho mọi tâm trạng, mỗi nơi đều có tầm nhìn tuyệt đẹp ra đại dương cũng như Swim & Tonic, quầy bar trên biển đầu tiên của dòng; Bể bơi Royal Bay, bể bơi lớn nhất trên biển; Cloud 17, nơi nghỉ dưỡng chỉ dành cho người lớn; và Hồ bơi Cove vô cực thanh bình. Đồng thời Surfside là khu phố dành riêng cho các gia đình trẻ.

Hideaway là một khu phố cao 135 feet (41 m) so với đại dương, khu phố kết hợp những rung cảm tuyệt đẹp của khung cảnh câu lạc bộ bãi biển và quang cảnh đại dương mênh mông không giới hạn mà chỉ du thuyền mới có thể có được.

Trung tâm của con tàu là Bể bơi vô cực lơ lửng đầu tiên trên biển. AquaDome, một ốc đảo yên tĩnh vào ban ngày và là điểm vui chơi sôi động lý tưởng về đêm. AquaDome có thác nước riêng và quang cảnh đại dương bao quanh; vào ban đêm, nó sẽ biến thành trung tâm xã hội của con tàu với các nhà hàng, quán bar và chương trình biểu diễn dưới nước, nơi các vận động viên và nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong các hồ bơi biến hình với sự hỗ trợ của những cánh tay robot và công nghệ tiên tiến.

Con tàu du lịch cũng mang trở lại một số tính năng yêu thích của khách. Lối đi dạo Hoàng gia lớn hơn có tầm nhìn ra biển từ trần đến sàn, hơn 15 nhà hàng, quán cà phê, quán bar và sảnh phòng khách; một Công viên Trung tâm tươi mát và sống động với nhiều cách dùng bữa trưa và giải trí hơn.

Một số hình ảnh về tàu du lịch lớn nhất thế giới:

Theo Interesting Engineering