Theo trang Chinatimes ngày 23/6, Tạp chí y khoa uy tín của Anh The Lancet hôm 22/6 đã cập nhật thông tin của Ủy ban về COVID-19, thông báo Tiến sĩ người Anh Peter Daszak, chủ tịch của Eco-Health Alliance (Liên minh Sức khỏe Sinh thái Hoa Kỳ) đã bị ủy ban xóa tên vì hợp tác với chuyên gia virus Vũ Hán Thạch Chính Lệ.

Theo một tuyên bố được công bố trên trang web The Lancet, "Ủy ban COVID-19 Lancet sẽ xem xét cẩn thận nguồn gốc của SARS-CoV-2 trước khi có báo cáo cuối cùng. Mục đích chính là đưa ra các khuyến nghị về chính sách đối với sự bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm, ngăn ngừa và kiểm soát các trường hợp khẩn cấp mới trong trong tương lai. Công việc kỹ thuật của ủy ban sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia độc lập, không trực tiếp tham gia vào các hoạt động nghiên cứu của Mỹ và Trung Quốc. Ông Peter Daszak đã lẩn tránh công tác của Ủy ban trong việc điều tra truy xuất nguồn gốc SARS-CoV-2”.

Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) dẫn trang web News 24 của Pháp ngày 22/6 đưa tin Tiến sĩ Dazak đã bị loại khỏi ủy ban điều tra của The Lancet do Liên Hợp Quốc hỗ trợ vì ông nhiều lần tìm cách bác bỏ các cáo buộc rằng SARS-CoV-2 có thể đã bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán.

Theo nhiều cơ quan truyền thông Mỹ, Anh, Pháp... Peter Daszak bị buộc tội hợp tác với bà Thạch Chính Lệ, một chuyên gia về coronavirus tại Viện Virus Vũ Hán, và vào ngày 19/2/2020, ông ta đã cùng hơn 20 nhà khoa học đã cho đăng một bài báo trên tờ The Lancet chỉ trích việc cho SARS-CoV-2 có thể đến từ một phòng thí nghiệm là một "thuyết âm mưu".

Theo Le Monde của Pháp, trong số những người ký tên vào bài báo "có thẩm quyền" đó, Daszak đã xếp tên ông ta ở vị trí thứ tư nhằm làm giảm bớt danh tính của anh ta với tư cách là một bên liên quan trong hợp tác lợi ích với Viện Virus Vũ Hán.

Mạng Marseille News chỉ ra rằng thông tin sai lệch do tạp chí The Lancet đưa về coronavirus là hoàn toàn do Peter Daszak lên kế hoạch. Ông ta là người chủ trì hầu hết các công việc bưng bít phía sau hậu trường. Peter Daszak cũng là bạn thân của chuyên gia miễn dịch học Tiến sĩ Anthony Fauci, Cố vấn về dịch COVID-19 của Nhà Trắng và đảm nhiệm chức Chủ tịch của Eco-Health Alliance (Liên minh Sức khỏe Sinh thái Hoa Kỳ).

Theo bài báo trên Marseille News, Peter Daszak đã nhận được sự hỗ trợ từ Bắc Kinh để trở thành một thành viên chính trong nhóm điều tra của WHO đến Vũ Hán, Trung Quốc để thực hiện một cuộc điều tra truy tìm nguồn gốc virus vào tháng 1/2021. Báo cáo của cuộc điều tra đó kết luận rằng khả năng SARS-CoV-2 gây COVID-19 đến từ phòng thí nghiệm là “cực kỳ nhỏ”, mặc dù nhóm điều tra không có được hồ sơ nghiên cứu khoa học cần thiết và không được phép tiến hành điều tra sâu về virus trong phòng thí nghiệm của Viện Virus Vũ Hán.

Vào tháng 2 năm nay, trang truyền thông Thụy Sĩ heidi.news đã đưa tin nhà động vật học người Anh Peter Daszak là một trong số 10 chuyên gia nước ngoài được WHO cử đến Trung Quốc để điều tra nguồn gốc của virus. Ông cũng là thành viên của Ủy ban The Lancet có cùng mục đích.

Bài báo cho biết Peter Daszak đồng thời cũng là một trong những mục tiêu của cuộc điều tra. Đơn vị công tác của ông ta là nhà tài trợ, cộng tác viên và đồng tác giả của báo cáo nghiên cứu của Viện Virus Vũ Hán. Bài báo dẫn lời Richard Ebright, Giám đốc phòng thí nghiệm của Viện vi sinh vật học Waksman nói trong một thông cáo báo chí, quan điểm của Peter Daszak có thể bị thiên vị vì quan hệ đối tác với Viện Virus Vũ Hán ở Trung Quốc. Nhiều người cho rằng nếu virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm đó thì sự nghiệp của Peter Daszak cũng sẽ kết thúc.

Bản tin của trang mạng Marseille News cũng cho biết, thực ra hành động che đậy sự thật của Peter Daszak đã bắt đầu từ rất sớm và kéo dài trong nhiều tháng. Những người lẽ ra phải cam kết bảo vệ người dân Mỹ khỏi đại dịch chỉ quan tâm đến một vấn đề: che đậy, bảo vệ lẫn nhau. Trang này cũng chỉ trích tạp chí The Lancet là cơ quan ngôn luận chính để "các nhà khoa học" dẫn dắt mọi người đi sai hướng, bao gồm chỉ trích món súp dơi và mô tả liệu pháp hydroxychloroquine và ivermectin là “liệu pháp rác rưởi”.

Liên minh Sức khỏe Sinh thái Mỹ (EcoHealth Alliance) mà Peter Daszak là Chủ tịch gần đây đã bị lật tẩy là đã đầu tư rất nhiều tiền vào các nghiên cứu do Phòng thí nghiệm Vũ Hán thực hiện. Vào tháng 5 năm nay, Daszak đã nói công khai trong một cuộc phỏng vấn với Đài CNN: "Chúng tôi đã hợp tác với Viện Vi rus Vũ Hán trong 15 năm. Chúng tôi biết tất cả những gì họ làm. Chúng tôi biết rằng trước khi bùng phát dịch (COVID-19), không có loại virus nào như vậy trong phòng thí nghiệm của họ". Trong cuộc phỏng vấn, ông ta tiết lộ rằng trong 15 năm cộng tác với nhau, "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ ai trong số họ nói dối và cũng không phát hiện thấy bất kỳ điều gì bất thường nào trong phòng thí nghiệm".

Peter Daszak là một nhà sinh thái học về bệnh nổi tiếng ở Mỹ, ông ta đã đến thăm hơn 20 quốc gia trong 10 năm qua, cố gắng tìm ra những mầm bệnh mới trong các hang dơi. Liên minh Sức khỏe Sinh thái của ông nhận được tài trợ chính thức từ chính phủ Mỹ và đã cộng tác làm việc với Viện Virrus Vũ Hán trong 15 năm. Tuy nhiên, vào tháng 5/2020, chính quyền Donald Trump đã đình chỉ tài trợ cho tổ chức này vì cho rằng họ đã "hỗ trợ Trung Quốc tiến hành nghiên cứu về coronavirus".