Phóng sự ảnh: “Sóng thần dịch bệnh COVID-19” đang tàn phá Indonesia

Theo dữ liệu dịch bệnh COVID-19 được Cơ quan cứu trợ thảm họa quốc gia Indonesia công bố ngày 22/6, quốc gia này có thêm 13.688 trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận so với ngày trước đó. Kể từ tháng 3/2020, hiện đã có 2.018.113 người đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19; 55.291 người bị tử vong.

Dữ liệu cũng cho thấy, riêng ngày 22/6, Indonesia đã có tổng số 335 ca tử vong vì COVID-19 và đã liên tục có hơn 10.000 ca mới lây nhiễm SARS-CoV-2 được xác nhận mỗi ngày trong nhiều ngày liền.

Sau lễ hội Eid al-Fitr (Bắt đầu Ăn chay) vào tháng 5, tác động của việc di chuyển và tập trung số lượng quá lớn những người đi làm ăn từ các nơi trở về quê quán bắt đầu xuất hiện. Loại virus SARS-CoV-2 đột biến chủng Delta được phát hiện ở thủ đô Jakarta, Trung Java và Đông Java đã đẩy nhanh tốc độ lây lan của dịch bệnh.

Nhà chức trách y tế Indonesia đã phát hiện ra rằng hầu hết các ca nhiễm ở các khu vực liên quan, bao gồm cả thủ đô Jakarta đều là virus biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao.

Dòng đột biến Delta đã gây ra đại dịch ở ba nơi ở Indonesia, đó là Jakarta, quận Kudus đông dân cư khu vực sản xuất thuốc lá ở Trung Java và Bangkalan, nơi gần bờ biển Java.

Sự gia tăng đột biến về số ca lây nhiễm khiến công tác khám chữa bệnh tại địa phương bị thắt chặt, đồng thời dấy lên nghi ngờ về một làn sóng dịch mới ở nhiều vùng khác nhau của Indonesia.

Khả năng theo dõi sự lây lan của chủng đột biến Delta của Indonesia rất hạn chế và không dễ dàng để đánh giá mức độ lan truyền của chủng vi rút đột biến này ở Indonesia, một quần đảo với dân số 270 triệu người.

Các chuyên gia y tế Indonesia cho biết, nếu số ca lây nhiễm tiếp tục gia tăng, hệ thống y tế Indonesia có thể sụp đổ.

Dicky Budiman, một nhà dịch tễ học người Indonesia tại Đại học Griffith ở Australia, nhận định: “Rõ ràng là Indonesia có thể trở thành một quốc gia có số lượng các trường hợp lây nhiễm COVID-19 tăng vọt như một cơn sóng thần”.

Ông Budiman cũng chỉ ra rằng vấn đề của Indonesia không chỉ nằm ở sự hiện diện của biến thể Delta, mà còn ở chương trình tiêm chủng quá chậm của chính phủ Indonesia và việc xét nghiệm không đủ.

Indonesia chủ yếu được tiêm vaccine Sinovac của Trung Quốc, nhưng hiện chưa đến 5% người dân nước này đã tiêm đủ hai liều.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng lý do gia tăng ở Indonesia là do sự lây lan của biến thể Delta, đồng thời kêu gọi các biện pháp khẩn cấp như thực hiện các biện pháp hạn chế xã hội quy mô lớn để ngăn chặn dịch.

Chính phủ Indonesia ngày 21/6 đã thông báo sẽ thắt chặt hơn nữa các hạn chế đối với các hoạt động công cộng. Chủ tịch Ủy ban Phục hồi Kinh tế Quốc gia và Phòng chống COVID-19 của Indonesia cho biết, tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất được đánh dấu bằng màu đỏ, ít nhất 75% nhân viên công ty phải làm việc tại nhà; các trường học, trung tâm nghệ thuật và các địa điểm tôn giáo phải đóng cửa; lượng khách ở những nơi công cộng như trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cà phê ... không được vượt quá 25% sức chứa.

Indonesia đang nỗ lực hết sức để đẩy nhanh quá trình tiêm chủng vaccine COVID-19 và mục tiêu của Tổng thống Joko Widodo đề ra là đạt được 1 triệu liều mỗi ngày vào đầu tháng 7. Thủ đô Jakarta yêu cầu phải tiêm vaccine cho 100 ngàn người mỗi ngày bắt đầu từ tuần này.

Chính phủ Indonesia có kế hoạch tiêm chủng cho 70% dân số cả nước, tương đương 181,5 triệu người, vào tháng 3/2022. Tính đến ngày 20/6, nước này đã có trong tay tổng cộng hơn 104,7 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, bao gồm 94,5 triệu liều Sinovac, 2 triệu liều Sinopharm và hơn 8,2 triệu liều AstraZeneca. Theo thống kê của Bộ Y tế Indonesia, tính đến ngày 21/6, gần 12,4 triệu người dân nước này đã tiêm xong hai liều và hơn 23,53 triệu người đã tiêm một liều.

Số người chết vì COVID-19 tăng vọt trong những ngày gần đây đã gây khủng hoảng huyệt mộ và khiến các công nhân các công ty mai táng kiệt sức.

(Theo DWnews).