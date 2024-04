Philippines giảm ngày làm, cho học sinh nghỉ vì nắng nóng kỷ lục hơn 100 năm

Ngày 28/4, truyền thông Philippines cho biết, Bộ Nội vụ và Chính quyền Địa phương nước này đã ban hành khẩn cấp quy định cho phép lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines, Cục Quản lý Nhà tù và Hình phạt cùng các cơ quan phòng cháy chữa cháy được phép mặc đồng phục nhẹ, thoải mái để giảm bớt những khó khăn khi làm việc dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

“Trời quá nóng, nhiệt độ đạt ngưỡng nguy hiểm với con người, do đó phải khẩn cấp cho phép tất cả cán bộ cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cán bộ làm việc tại nhà tù được mặc đồng phục nhẹ nhàng khi làm việc để giảm bớt khó chịu, phòng tránh nguy cơ say nắng, đột quỵ, kiệt sức và các bệnh khác do nhiệt độ quá cao”, Bộ trưởng Benjamin Abalos Jr. cho biết trong thông báo.

Philippines đã phát cảnh báo về mức chỉ số nhiệt nguy hiểm lên tới gần 50 độ C ở 44 khu vực khắp cả nước. Nhiều nơi mức chỉ số nhiệt đã ghi nhận vượt quá 50 độ C. (Ảnh: AP)

Theo vị bộ trưởng, ông đã nhận được báo cáo về tình trạng có cán bộ làm việc tại các lực lượng nêu trên bị say nắng, do đó phải khẩn trương cho phép các nhân viên được mặc đồng phục nhẹ nhàng, thoải mái.

Thực tế những ngày qua, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines phát cảnh báo về mức chỉ số nhiệt nguy hiểm lên tới gần 50 độ C ở 44 khu vực khắp cả nước. Nhiều điểm ghi nhận chỉ số nhiệt vượt 50 độ C.

Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines, Cục Quản lý Nhà tù và Hình phạt cùng các cơ quan phòng cháy chữa cháy được phép mặc đồng phục nhẹ, thoải mái để giảm bớt nắng nóng (Ảnh: Philstar).

Chỉ số nhiệt là nhiệt độ cơ thể con người cảm nhận thấy khi kết hợp yếu tố độ ẩm không khí và nhiệt độ. Thực tế nếu chỉ xét riêng yếu tố nhiệt độ, mức nhiệt tại thủ đô Manila đã chạm mức 38,8 độ C vào hôm 27/4, vượt qua kỷ lục nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay được ghi nhận vào năm 1915 tại nước này.

Hiện nay, hàng nghìn trường học tại Philippines cũng phải tạm đóng cửa, chuyển sang học trực tuyến do nắng nóng khắc nghiệt, ảnh hưởng đến hơn 3,6 triệu học sinh. Chính quyền một số nơi trên đảo Luzon, hòn đảo lớn nhất Philippines, đã yêu cầu thực hiện chế độ làm việc 4 ngày/tuần cho đến tháng 7 năm nay để giảm thiểu rủi ro do nắng nóng.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời, đặc biệt là vào buổi trưa và uống nhiều nước. Nếu thực sự cần thiết phải ra ngoài, người dân được nhắc nhở sử dụng ô, đội mũ và mặc quần áo dài tay để tránh nắng nóng.

Theo Baogiaothong.vn