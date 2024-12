Pháp sẽ cử phái đoàn ngoại giao tới Syria

Paris sẽ cử một nhóm các nhà ngoại giao đến Syria trong hôm 17/12 để đánh giá tình hình chính trị và an ninh của nước này sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho biết.

"Nhiệm vụ của bốn nhà ngoại giao sắp được cử đến Syria là thu hồi tài sản của chúng tôi ở đó", cũng như thiết lập mối liên hệ với các chính quyền mới và "đánh giá nhu cầu nhân đạo của người dân", ông Barrot cho biết, theo tờ Le Figaro.

Ông Barrot nhấn mạnh rằng phái đoàn của Pháp sẽ đến Syria lần đầu tiên sau 12 năm. Các nhà ngoại giao sẽ "xác minh xem những tuyên bố mang tính khích lệ của chính quyền mới này – trong đó kêu gọi bình tĩnh và nói rằng họ không liên quan đến các hành vi vi phạm – có thực sự được thực hiện trên thực tế hay không", ông nói thêm.

Tình hình ở Syria đã bị đảo lộn do cuộc nội chiến vào đầu tháng này, khi một liên minh các lực lượng đối lập vũ trang do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) cầm đầu đã buộc ông Assad phải lưu vong ở Nga. Mohammad al-Bashir, người lãnh đạo chính quyền do HTS điều hành ở tỉnh Idlib, được bổ nhiệm làm Thủ tướng tạm quyền.

Trong khi nhiều nước phương Tây hoan nghênh sự sụp đổ của chính quyền Assad, họ cũng lên tiếng lo ngại về HTS, xét đến mối quan hệ lịch sử của nhóm này với tổ chức khủng bố al-Qaeda.

"Chúng tôi không ngây thơ về chính quyền mới ở Damascus. Chúng tôi biết về quá khứ của một số nhóm Hồi giáo", ông Barrot nói, đồng thời nói thêm rằng Pháp sẽ theo dõi các diễn biến ở Syria "với sự cảnh giác cao độ".

"Ở cấp độ chính trị, chính quyền trên thực tế phải nhường chỗ cho một chính quyền chuyển tiếp đại diện cho tất cả các tín ngưỡng và cộng đồng ở Syria và có thể dần dần đưa Syria tiến tới một Hiến pháp mới và cuối cùng là tiến tới bầu cử", nhà ngoại giao Pháp cho biết.

Pháp đã cắt đứt quan hệ với chính quyền Assad khi cuộc chiến tranh Syria nổ ra vào năm 2012. Giống Mỹ và các đồng minh châu Âu khác, Paris đã ủng hộ các nhóm đối lập "ôn hòa", cũng như Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo. Vào tháng 4/2018, cùng với Mỹ và Anh, Pháp đã tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ do chính quyền Assad kiểm soát.