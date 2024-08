Phân khúc bất động sản nào đang có xu hướng đi lên?

Phân khúc đất nền có xu hướng tăng

Tại báo cáo công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý II/2024 mới đây, Bộ Xây dựng cho biết lĩnh vực bất động sản đã có những chuyển biến tích cực.

Bộ Xây dựng cho biết, tổng lượng giao dịch quý II/2024 đạt 150.876 giao dịch, tăng 11,5% so với quý I và 36% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, loại hình đất nền ghi nhận 124.991 giao dịch thành công, tăng 27,9% so với quý I và 85,8% so với cùng kỳ năm 2023. Song loại hình căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ lại có xu hướng sụt giảm khi chỉ ghi nhận 25.885 giao dịch thành công, bằng 72,2% so với quý I và 87,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: Bộ Xây dựng.

Nguồn cung chưa có nhiều cải thiện trong khi nhu cầu mua, đầu tư nhà ở không ngừng tăng cao đã đẩy giá giao dịch căn hộ tăng mạnh.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, trong Quý II/ 2024, thì giá căn hộ chung cư tại thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tăng trung bình khoảng 5% - 6,5% trong quý II và 25% theo năm tùy từng khu vực và vị trí. Bên cạnh đó mức giá bán chung cư tăng không chỉ ở những dự án mới mở bán mà còn ở nhiều căn hộ cũ, đã được qua sử dụng nhiều năm.

Tuy nhiên, tình trạng này cũng chỉ xảy ra trong một giai đoạn ngắn, đồng thời có dấu hiệu chững lại vào cuối quý do giá đã ở mức cao và tâm lý người mua đang ở trạng thái chờ đợi.

Tại thị trường Hà Nội, theo khảo sát thì trong quý II giá rao bán một số dự án căn hộ chung cư trên thị trường có sự tăng giá cao, cụ thể như tại các khu đô thị Royal City tăng 33%; The Pride 33%, Mỹ Đình Sông Đà - Sudico tăng 32%; Vinhomes West Point tăng 28%.

Không nằm ngoài xu thế tăng giá, theo khảo sát của một số tổ chức nghiên cứu thị trường thì biến động giá rao bán căn hộ chung cư TP. HCM phân khúc trung cấp (giá 35-55 triệu đồng/m2) tăng 2%; cao cấp (giá trên 55 triệu đồng/m2) tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023, đồng thời giá bán của các dự án chung cư đã qua sử dụng ở TP HCM cũng có xu hướng tăng, nhất là khu vực nội thành, cụ thể như dự án căn hộ chung cư City Garden (quận Bình Thạnh) rao bán trung bình 85 triệu đồng mỗi m2, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái; dự án Antonia (quận 7) và Masteri Thảo Điền (quận 2) lần lượt tăng 11% và 10%.

19 dự án được cấp phép mới trong quý II/2024

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến tình hình kinh tế chung lâm vào trạng thái khó khăn, trong đó có bất động sản. Các doanh nghiệp bất động sản còn gặp khó khăn, “đói vốn”, phải tạm dừng triển khai dự án khi các kênh dẫn vốn bị tắc nghẽn do chính sách thắt chặt tín dụng, lãi suất cao...Vì vậy, trong quý vừa qua, nguồn cung nhà ở chưa ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Bộ Xây dựng cho biết trong quý II/2024, thị trường ghi nhận 19 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới với quy mô khoảng 10.230 căn, bằng số lượng dự án cấp phép mới trong quý I/2024 và đạt 126% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: Bộ Xây dựng.

Về dự án hoàn thành, thị trường cả nước có 9 dự án với quy mô khoảng 5.005 căn, bằng 90% so với quý I/2024 và bằng 128% so với cùng kỳ năm 2023.

Đối với phân khúc nhà ở xã hội, trong quý II/2024 theo báo cáo của 53/63 địa phương cả nước có 9 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai, trong đó, 3 dự án đã hoàn thành với quy mô 1.120 căn; 5 dự án với quy mô 2.876 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; 1 dự án khởi công với quy mô 395 căn cùng một số dự án mới làm lễ động thổ, ra mắt.

Bộ Xây dựng cho biết ngoài 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước thì danh sách có thêm TPBank và VPBank đã có văn bản đăng ký tham gia chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ phân khúc nhà ở xã hội với số tiền đăng ký của mỗi ngân hàng là 5.000 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại các ngân hàng thương mại đã giải ngân với số tiền là 1.234 tỷ đồng bao gồm: 1.202 tỷ đồng cho chủ đầu tư tại 12 dự án; 32 tỷ đồng cho người mua nhà tại 5 dự án.