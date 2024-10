PetroVietnam: Quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng bộ Tập đoàn) đã phải đối mặt với vô vàn thách thức từ dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, đến các bất ổn địa chính trị chưa từng có trong lịch sử hơn 60 năm phát triển của ngành Dầu khí.

Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với sự đồng lòng, quyết tâm, tinh thần “một đội ngũ”, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn đã vững vàng vượt qua sóng gió, luôn hướng tới “một mục tiêu” xuyên suốt là duy trì sự ổn định để tăng trưởng và phát triển bền vững.

Một nhiệm kỳ đầy “sóng gió”

Có thể khẳng định giai đoạn từ năm 2020 trở lại đây, thế giới đã có nhiều biến động, nổi bật nhất là đại dịch Covid-19 bùng phát và xung đột địa chính trị tại một số khu vực đã gây nên cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, dẫn đến giá năng lượng trồi sụt bất thường theo xu hướng bất ổn ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực...; lạm phát tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa... làm suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Ở trong nước, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành Dầu khí Việt Nam.

Với sự đồng lòng, quyết tâm, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí đã vượt qua giai đoạn đầy khó khăn (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục đối mặt với những khó khăn như xu hướng chuyển dịch năng lượng, sự suy giảm tự nhiên của các mỏ dầu khí, các cơ chế chính sách cho hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị còn nhiều bất cập, diễn biến thị trường còn nhiều bất định...

Trong khó khăn, thách thức bủa vây, Tập đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ tích cực của các Ban/Bộ/ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương liên quan. Vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ được khẳng định trong mọi hoạt động của Tập đoàn.

Với phương châm nhất quán là “quản trị biến động”, Đảng bộ Tập đoàn đã luôn nỗ lực bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phối hợp xử lý các công việc hiệu quả, thực hiện tốt công tác tham mưu, quản lý, điều hành, đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn. Đặc biệt đã tập trung lãnh đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tại các dự án đầu tư trọng điểm của Tập đoàn.

Duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, liên tục thiết lập kỷ lục

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị luôn được duy trì ổn định, liên tục thiết lập kỷ lục trong những năm qua (Ảnh minh họa)

Với các giải pháp quản trị, điều hành hiệu quả, linh hoạt, đặc biệt là quản trị biến động, phát huy hiệu quả chuỗi giá trị toàn ngành được triển khai quyết liệt, xuyên suốt những năm khó khăn, khắc nghiệt do dịch bệnh Covid-19 và giá dầu diễn biến bất thường đã giúp Petrovietnam dự báo chính xác, phản ứng kịp thời, linh hoạt, tận dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực trong chuỗi giá trị để giảm thiểu thiệt hại từ các tác động tiêu cực, tận dụng tốt cơ hội thị trường, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thông suốt, đạt hiệu quả cao.

Tiêu biểu như năm 2020 - ngoạn mục đạt mục tiêu kép trong “khủng hoảng kép”; năm 2021 - phục hồi tăng trưởng; năm 2022 - tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu của toàn Tập đoàn đều tăng trưởng cao so với năm 2021, là động lực cho tăng trưởng, là bài học kinh nghiệm, là niềm tin lan tỏa để Petrovietnam phát triển bền vững. Từ đó, năm 2022 và 2023, Petrovietnam liên tục thiết lập những kỷ lục trong sản xuất kinh doanh.

Với những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn đã hoàn thành 10/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra trước 2 năm.

Đặc biệt là các chỉ tiêu tài chính như doanh thu, lợi nhuận phải nộp ngân sách tăng trưởng rất cao so với giai đoạn 2015-2020. Quy mô doanh thu năm 2023 tăng 1,6 lần so với năm 2020, giá trị thương hiệu tăng gấp ba lần so với năm 2019.

Thu nhập của người lao động tăng từ 18-20%. Ước tính đến hết năm 2024, Petrovietnam sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm về tổng doanh thu.

Như vậy, sau 3 năm (2021-2024), Petrovietnam đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch 5 năm (2021-2025).

Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò trụ cột của nền kinh tế đất nước; đã đóng góp vượt hàng trăm nghìn tỷ đồng với tỷ trọng trung bình trên 8% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Các sản phẩm chủ lực của Tập đoàn là dầu thô, xăng dầu, khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, điện, đạm... chiếm tỷ trọng lớn, đóng góp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn thị trường, gia tăng kinh ngạch xuất khẩu.

Công tác xử lý các tồn tại 05 dự án/doanh nghiệp yếu kém, khó khăn được triển khai khắc phục nghiêm túc, hiệu quả với quyết tâm cao nhất và sự tham gia đồng bộ của toàn bộ hệ thống chính trị, đoàn thể trong Tập đoàn, theo đúng các chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ/ngành đã mang lại những chuyển biến tích cực. Đã hồi sinh các dự án chậm tiến độ (các Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2), đưa vào vận hành khai thác ổn định, hiệu quả.

Tập đoàn đã chủ động bám sát cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách. Đồng thời, tập trung quản trị tốt danh mục đầu tư trong tất cả 05 lĩnh vực; duy trì cơ cấu tài chính lành mạnh, ổn định, thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch tài chính đề ra.

Công tác chuyển đổi số đạt được những kết quả bước đầu, hình thành nền tảng đồng bộ của Petrovietnam.

Thực hiện thành công tái tạo văn hóa Petrovietnam, phục hồi thương hiệu Petrovietnam - Tập đoàn kinh tế, năng lượng chủ lực của đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển.

Quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 được hồi sinh và đưa vào khai thác ổn định, hiệu quả

Mới đây, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XVIII, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã khẳng định, Tập đoàn sẽ kiên định với mục tiêu tăng trưởng để giữ ổn định và phát triển, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.

Để làm được nhiệm vụ đó, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các Đảng bộ/Chi bộ, các đơn vị thành viên/trực thuộc tập trung cao, nỗ lực trong từng công việc, từng hạng mục để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm hiệu quả, ổn định và tăng trưởng.

Giai đoạn tới có vai trò hết sức quan trọng, là thời kỳ đột phá và phát triển mới của Petrovietnam cùng với bước vào kỷ nguyên mới của đất nước.

Đây cũng là thời kỳ Tập đoàn phải bám sát xu thế phát triển kinh tế - kỹ thuật - công nghệ của thế giới, chiến lược phát triển đất nước, chủ động thích nghi với các hiệp định thương mại tự do, hiệp định kinh tế mới; với hệ sinh thái do chuyển đổi số, công nghệ số, giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh (chuyển đổi kép).

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn tiếp tục kiên định phát triển 5 lĩnh vực chính (tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp khí, công nghiệp chế biến dầu khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao). Xây dựng định hướng chiến lược sản phẩm mới của Tập đoàn phù hợp sự phát triển khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, quản trị số, xu hướng chuyển dịch/tiết kiệm năng lượng trong mọi mặt đời sống xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo Petrovietnam chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XVIII

Với bản lĩnh, trí tuệ của “những người đi tìm lửa”, cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Tập đoàn đã, đang và sẽ nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức; bằng mọi nguồn lực hiện có, với các biện pháp cụ thể, khả thi, tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Đại hội III đã đề ra, tiếp tục đưa Petrovietnam phát triển bền vững, trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia theo tinh thần Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị.