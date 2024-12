EVNFinance lọt Top 25 Thương hiệu dẫn đầu do Forbes bình chọn

Đây là năm thứ 9 liên tiếp Forbes Việt Nam lập danh sách thương hiệu dẫn đầu. Danh sách năm nay trải rộng trên nhiều ngành nghề và tập trung vào các công ty niêm yết có số liệu tài chính đầy đủ, minh bạch, giúp cho việc tính toán giá trị thương hiệu chính xác. Theo đó, thương hiệu EVNFinance được Forbes Việt Nam định giá là 20,7 triệu USD và là công ty tài chính duy nhất góp mặt trong danh sách 25 thương hiệu năm 2024.

Bà Tôn Thị Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc EVNFinance nhận chứng nhận tại sự kiện

Forbes Việt Nam cho biết, kết quả bình chọn dựa trên đánh giá về hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính, yếu tố quản trị, vị thế, tầm ảnh hưởng của thương hiệu EVNFinance đối với thị trường và nền kinh tế.

Những năm qua, với các thành tựu trong hoạt động kinh doanh và sự đóng góp tích cực cho cộng đồng, EVNFinance đã đạt được nhiều giải thưởng như: Top 5 Công ty uy tín ngành Tài chính năm 2024 do Vietnam Report đánh giá, năm thứ 4 liên tiếp duy trì xếp hạng tín nhiệm mức B2 từ Moody’s, giải thưởng “Giao dịch Thị trường Cận biên tốt nhất 2022 đối với hạng mục Khu vực Châu Á Thái Bình Dương” do Tạp chí Finance Asia vinh danh, giải thưởng “Giao dịch của năm" do IJ Global trao tặng dành cho giao dịch trái phiếu xanh, Chứng nhận hạng vàng năm 2024 về Bảo vệ khách hàng từ Inclusion Social Ratings…

EVNFinance là thương hiệu tài chính duy nhất góp mặt trong danh sách Top 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2024

Hiện nay, EVNFinance kiên định với định hướng là công ty tài chính tổng hợp cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện cho thị trường, tiếp tục theo đuổi mục tiêu tài chính số và phát triển bền vững.