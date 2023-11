Cụm camera thường không phải điểm mạnh trên những mẫu điện thoại gập. Các OEM thường có xu hướng tập trung vào việc giảm thiểu các nếp nhăn trên màn hình, giảm bớt phần cứng và tìm cách làm cho hệ điều hành Android chạy tốt trên những chiếc điện thoại gập. Sau khi xem xét các yếu tốt trên, các nhà sản xuất smartphone gập mới quan tâm đến cụm camera. Tuy nhiên, trường hợp của OnePlus Open lại hoàn toàn khác. Có vẻ như OnePlus Open lại chú trọng vào việc phát triển cụm camera nhờ sự hợp tác phát triển với OPPO. Liệu OnePlus One có phải là mẫu điện thoại gập có cụm camera tốt nhất trên thị trường không?

Cụm camera chất lượng nhờ sự hợp tác với OPPO

Như đã đề cập ở trên, OnePlus đã phát triển điện thoại màn hình gập đầu tiên của mình, OnePlus Open, song song với OPPO Find N3. Vì OnePlus Open được phát triển dựa trên sự hợp tác với OPPO nên chiếc điện thoại này có vẻ ngoài khá giống với Find N3.

OnePlus Open là một chiếc điện thoại gập có cụm camera ấn tượng. Cụm camera trên OnePlus Open được thiết kế dạng hình tròn, với ba camera có độ phân giải cao. OnePlus đã chọn LYTIA LYT-T808 hoàn toàn mới của Sony cảm biến chính, cung cấp độ phân giải 48MP. Nó được hỗ trợ bởi cảm biến tele 64 MP OmniVision OV64B có khả năng zoom quang 3x và camera siêu rộng Sony IMX581 48 MP với trường nhìn 114 độ.

OnePlus Open cũng được trang bị camera selfie cực kỳ ấn tượng. OnePlus gọi camera trên màn hình bên trong là camera selfie chính, mặc dù độ phân giải 20MP của nó không sắc nét bằng tùy chọn 32MP trên màn hình ngoài. Camera selfie ở màn hình ngoài sử dụng cảm biến lớn hơn một chút, mặc dù các pixel riêng lẻ có cùng kích thước. Dù thế nào đi nữa, có một điều chắc chắn là camera selfie trên OnePlus Open tốt hơn trên Galaxy Z Fold.

So với hầu hết các sản phẩm màn hình gập khác trên thị trường, không khó để thấy OnePlus có lợi thế hơn ở đâu – về số megapixel. Tất nhiên số megapixel chỉ là một trong số những yếu tố giúp tạo nên một cụm camera tuyệt vời. Một cụm camera tuyệt vời còn phụ thuộc vào các yếu tố như kích thước cảm biến và sức mạnh xử lý của chip trên điện thoại.

LYTIA và IMX: Sự khác biệt là gì?

Cảm biến camera IMX của Sony đã được trang bị trên các điện thoại thông minh hàng đầu trong một thời gian. Chúng có kích thước lớn — gần 1 inch — và mạnh mẽ, khiến nhiều hãng điện thoại lớn tin tưởng cảm biến của Sony. Tuy nhiên, OnePlus Open không có cảm biến chính mang nhãn hiệu IMX – nó có cảm biến LYTIA. Vậy sự khác biệt là gì?

Nói một cách đơn giản, cảm biến LYTIA là một sản phẩm phát triển tương đối mới của Sony và chúng được thiết kế để sử dụng thiết kế cảm biến xếp chồng giúp chúng thu được một lượng lớn ánh sáng. Cảm biến xếp chồng không hoàn toàn mới, nhưng LYTIA LYT-T808 sử dụng kiến trúc hai lớp khác để tách các bóng bán dẫn pixel khỏi điốt quang. Thiết lập phân lớp này cho phép cảm biến sử dụng không gian hiệu quả hơn.

Đi vào chi tiết, LYTIA LYT-T808 có chỉ số FWC (full-well capacity) là 40.000e. Điều đó có nghĩa là nó có thể chứa 40.000 electron trên mỗi pixel trước khi trở nên bão hòa. Để so sánh, cảm biến 1 inch mạnh nhất hiện nay có chỉ số FWC khoảng 48.000e. Chắc chắn vẫn còn một khoảng cách, nhưng cảm biến LYT-T808 1/1,43 inch nhỏ hơn đáng kể. Sự cải thiện về khả năng thu ánh sáng thậm chí còn đáng chú ý hơn so với các cảm biến mang nhãn hiệu IMX nhỏ hơn như IMX890 được sử dụng trong OnePlus 11. Cảm biến 1/1,5 inch nhỏ hơn một chút đó có chỉ số FWC chỉ 16.500e – chưa bằng một nửa so với LYT-T808.

Sức mạnh xử lý

Như đã nói ở trên, phần cứng chỉ là một trong những yếu tố giúp tạo nên một cụm camera chất lượng. Quá trình xử lý hậu kỳ thường đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra những bức ảnh đẹp. OnePlus dường như đã “học hỏi” khả năng xử lý ảnh hậu kỳ của Google.

Trên thực tế, không phải bức ảnh nào chụp bằng camera của OnePlus Open cũng đẹp, tuy nhiên khả năng xử lý hậu kỳ ảnh của máy là rất tốt. Tuy nhiên, có một điểm trừ là quá trình xử lý hậu kỳ này khá chậm.

Dưới đây là những bức ảnh được chụp từ camera của OnePlus Open

Đánh giá OnePlus Open

Ảnh hưởng của OPPO trên OnePlus Open là không phải bàn cãi. OnePlus Open đã tận dụng được một số ưu điểm tốt nhất trên dòng Find N - tỷ lệ khung hình rộng hơn, nếp gấp nông và độ hoàn thiện tinh tế. Ngoài ra OnePlus Open còn có cụm camera ấn tượng với mức giá hấp dẫn. Những điều này có thể khiến Galaxy Z Fold của Samsung phải dè chừng.

Theo Android Authority