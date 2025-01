Nhân sự tháp điều khiển “không bình thường” vào thời điểm xảy ra tai nạn máy bay ở Mỹ

Theo một báo cáo an toàn nội bộ sơ bộ của Cục Hàng không Liên bang (FAA) được tờ The New York Times trích dẫn, nhân sự tại tháp kiểm soát không lưu "không bình thường trong khoảng thời gian trong ngày".

“Người kiểm soát không lưu đang điều khiển các máy bay trực thăng ở khu vực lân cận sân bay vào tối thứ Tư cũng phụ trách luôn việc hướng dẫn các máy bay hạ cánh và cất cánh khỏi đường băng của nó”, báo cáo cho biết. “Những công việc đó thường được giao cho hai người điều khiển, thay vì một”.

Các nhà điều tra Mỹ hôm 30/1 cho biết họ sẽ cần thời gian để tìm hiểu nguyên nhân vụ va chạm.

Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) Jennifer Homendy nói với các nhà báo: “Chúng tôi thực hiện một nhiệm vụ điều tra an toàn với cách tiếp cận rất cẩn thận. Chúng tôi xem xét sự thật...và điều đó sẽ mất thời gian".

Thành viên hội đồng NTSB Todd Inman cũng cho biết sẽ không có kết luận ngay lập tức về nguyên nhân thảm kịch hàng không.

Ông Inman nói: “Chúng tôi vẫn chưa có đủ dữ kiện để có thể loại trừ yếu tố con người, yếu tố máy móc – đó là một phần của quá trình điều tra của NTSB”.

Vụ va chạm xảy ra vào tối muộn ngày thứ Tư khi chiếc máy bay hạ cánh sau chuyến bay thường lệ từ Wichita, Kansas.

Sân bay quốc tế Reagan là một sân bay lớn nằm cách trung tâm thành phố Washington, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chỉ một đoạn đường ngắn. Đây là vùng trời vô cùng nhộn nhịp, với các máy bay dân sự và quân sự gần như di chuyển liên tục.

Hassan Shahidi, giám đốc điều hành của Tổ chức An toàn Chuyến bay độc lập, nói với AFP: “Tôi nghĩ có rất nhiều suy đoán ở giai đoạn này và cuộc điều tra vẫn chưa thực sự bắt đầu. Có nhiều ca trực khác nhau...được bố trí cùng với những nhân viên phù hợp để xử lý lưu lượng giao thông”.

"Đôi khi các nhân viên kiểm soát không lưu xử lý một tần số. Đôi khi họ xử lý hai tần số. Đôi khi họ xử lý nhiều hơn hai tần số”, ông nói thêm. "Tất cả phụ thuộc vào tình hình, mức độ giao thông và thời gian trong ngày. Lúc đó (xảy ra tai nạn) là vào ban đêm, lúc 9 giờ tối, khi lưu lượng giao thông đã giảm bớt".