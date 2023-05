Nhận định chứng khoán ngày 25/5: Chờ tín hiệu dòng tiền

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 24/5 mở cửa trong sắc xanh tăng điểm nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán điều điều về vùng giá 1.060 điểm. Kết phiên giao dịch, VN-Index giảm 4,06 điểm (-0,38%) về mức 1.061,79 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục được cải thiện với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn (HOSE, HNX và UPCoM) đạt 15.845,3 tỉ đồng, tăng 4,5% so với phiên liền trước, tăng 8% so với trung bình 5 phiên và 24% so với trung bình 20 phiên trước đó.

Nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng trên sàn HOSE với giá trị 568,4 tỉ đồng, tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu thép, bất động sản và ngân hàng.

Dù tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, nhưng CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng VN-Index vẫn chưa đánh mất nền tảng tích lũy nhỏ và tiếp tục nằm trên đường MA20, cách xa khu vực tích lũy hình nêm.

"Các nhà đầu tư ngắn hạn vẫn có thể xem xét mua vào trong các phiên điều chỉnh đối với các cổ phiếu thu hút được dòng tiền và vận động tích cực, tuy nhiên nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình", SHS khuyến nghị.

Với nhà đầu tư trung, dài hạn, SHS cho rằng các giai đoạn thị trường điều chỉnh giảm vẫn là cơ hội để tích lũy thêm các cổ phiếu nhằm hướng tới giai đoạn bùng nổ sau tích lũy.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng tỏ ra lạc quan với diễn biến của thị trường hiện tại, đồng thời cho rằng vùng 1.055 – 1.060 điểm vẫn đang là vùng hỗ trợ cho thị trường.

"Dự kiến thị trường sẽ được hỗ trợ tại vùng này và có dao động thăm dò cung cầu trong phiên giao dịch kế tiếp", VDSC nhận định.

Đồng quan điểm, CTCP Chứng khoán SSI (SSI) đánh giá chỉ số VN-Index dù suy yếu nhưng vẫn ở trong vùng 1.060 – 1.076 thể hiện xu hướng đi ngang chưa kết thúc.

“Chỉ báo RSI trong giai đoạn điều chỉnh, cho thấy nhịp giảm của VNIndex vẫn đang diễn ra và chờ đợi cân bằng tại vùng 1.054 - 1.056. Tại đây, thị trường sẽ kiểm tra lại cung cầu để gợi ý tín hiệu quan trọng cho xu hướng tiếp theo”, SSI cho hay.

CTCP Chứng khoán Vietcap (Vietcap) dự báo, trong phiên giao dịch ngày 25/5, nhóm vốn hóa lớn có thể tiếp tục tạo hiệu ứng điều chỉnh giảm cho thị trường trong phiên sáng. VN-Index sẽ kiểm định vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.055 điểm, nơi hội tụ các đường MA20 hay MA50 ngày.

Nếu lực bán không mạnh và được hấp thụ tốt bởi lực mua, VN-Index có khả năng thu hẹp đà giảm, thậm chí hồi phục về phía cuối ngày. Ở kịch bản này, chỉ số đại diện sàn HOSE sẽ kiểm định lại đường MA10 vừa đánh mất nằm quanh 1.065 điểm.

Ở kịch bản xấu, nếu VN-Index phá vỡ mốc 1.055 điểm, Vietcap cho rằng đà tăng hiện tại của thị trường sẽ phát ra tín hiệu đảo chiều./.