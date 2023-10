Nhận định chứng khoán ngày 1/11: Tiếp tục dò đáy

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10/2023, chỉ số VN-Index giảm 14,21 điểm (-1,36%), đóng cửa tại 1.028,19 điểm. Đây cũng là mức thấp nhất của chỉ số kể từ tháng 3/2023.

Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 14.860 tỉ đồng, giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 17.344,5 tỉ đồng, tăng 45% so với phiên liền trước, tăng 7,9% so với trung bình 5 phiên và tăng 1,7% so với trung bình 20 phiên.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng 290,3 tỉ đồng trên HOSE, tập trung chủ yếu vào các mã gồm HPG, PVD, DCM. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh VHM với giá trị 257,8 tỉ đồng.

Trong phiên giao dịch đầu tháng 11/2023, CTCP Chứng khoán Vietcap (Vietcap) dự báo VN-Index sẽ tiếp tục kiểm định hỗ trợ quan trọng quanh 1.025 điểm.

Vietcap kỳ vọng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ dẫn dắt VN-Index tìm điểm cân bằng tại hỗ trợ này. Khi đó, VN-Index nhiều khả năng sẽ hình thành một nhịp hồi phục với kháng cự gần nhất là vùng 1.050-1.055 điểm và cao hơn là 1.070-1.075 điểm.

Tuy nhiên, Vietcap lưu ý, kịch bản tiêu cực sẽ diễn ra nếu VN-Index bị bán mạnh xuống phía dưới vùng 1.020-1.025 điểm.

Trong khi đó, CTCP Chứng khoán SSI (SSI) ghi nhận các chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa có tín hiệu khả quan và khả năng chỉ số sẽ đảo chiều sau giai đoạn giảm điểm.

“Với phản ứng nhẹ trên mức 1.020, chỉ số VNIndex có thể tạm dừng đà giảm và hồi phục ngắn hạn quanh vùng 1.040 - 1.046”, SSI dự báo.

Theo CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), xu hướng và diễn biến của thị trường nhìn chung vẫn còn tiêu cực mặc dù VN-Index đã lùi về gần vùng hỗ trợ 1.015 điểm.

“Trong ngắn hạn, có khả năng thị trường sẽ được hỗ trợ tại vùng này và có nhịp hồi phục kỹ thuật để kiểm tra lại cung cầu”, VDSC nhận định.

Tương tự, CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho rằng đà giảm của thị trường có thể vẫn còn tiếp diễn và ngưỡng hỗ trợ gần của VN-Index là khu vực 1.015 điểm, xa hơn là quanh 1.000 điểm./.