Nhà sản xuất xe điện BYD thành lập liên doanh sản xuất pin natri-ion quy mô lớn cho EV

Ngày 12/6, Electrek dẫn nguồn từ truyền thông Trung Quốc cho biết, công ty FinDreams thông báo đã ký kết một thỏa thuận với đối tác trong Tập đoàn Huaihai Holding để liên doanh sản xuất pin natri-ion cấp độ công nghiệp, số lượng lớn để cung cấp điện năng cho xe điện nhỏ tại Trung Quốc và toàn cầu.

Công ty FinDreams thuộc tập đoàn sản xuất ô tô điện BYD ký kết thỏa thuận liên doanh với tập đoàn Huaihai Holding sản xuất pin natri-ion quy mô lớn. Ảnh Electrek.

Công ty Build Your Dreams (BYD) Trung Quốc hiện đang chiếm vị trí nhà sản xuất ô tô lớn thứ 2 trên thế giới sau Tesla.Doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng những hoạt động kinh doanh sang các thị trường mới ở Châu Âu và Châu Á.

Có ưu thế hơn Tesla, BYD còn là một trong 3 nhà sản xuất pin xe điện (EV) hàng đầu, bên cạnh việc sản xuất xe điện. Đến thời điểm này, những tế bào pin lithium-ion vẫn là tiêu chuẩn công nghiệp cho xe điện (EV), nhưng các nhà sản xuất đang đầu tư hàng triệu USD vào nghiên cứu phát triển những hóa chất và thiết kế thay thế nhằm giảm thiểu sử dụng các kim loại quý hiếm, tăng công suất, cho phép EV chạy quãng đường dài hơn trong một lần sạc và sạc nhanh hơn.

Hiện nay, các công ty, các viện nghiên cứu đã công bố những “công nghệ đột phá” trong phát triển pin EV, trong đó có các công nghệ như pin thể rắn, pin pin lithium-iron-mangan-phosphate (LMFP) và pin natri-ion. Trước đây, công ty CATL, đối thủ cạnh tranh chính của BYD đã cam kết phát triển và sản xuất pin natri-ion, một số công ty khác cũng đã giới thiệu những phát triển công nghệ đột phá của các loại pin khác rẻ hơn.

BYD sẽ dẫn đầu trong sản xuất pin natri-ion cho xe điện

Theo một thông cáo báo chí từ Tập đoàn Huaihai Holding, doanh nghiệp đã ký một thỏa thuận chiến lược với FinDreams, thành lập liên doanh pin natri-ion. Liên doanh sẽ bao gồm dự án triển khai một nhà máy sản xuất pin tại Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Từ Châu thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc.

FinDreams sẽ cung cấp sản phẩm và dịch vụ bảo trì pin natri ion cho Huaihai, đồng thời công ty này sẽ cung cấp kiến ​​thức chuyên môn về bán hàng và tiếp thị, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện nhỏ. Thành lập liên doanh các công ty cho biết sẽ cùng trở thành nhà cung cấp hệ thống pin natri-ion lớn nhất thế giới cho những phương tiện nhỏ.

Về bản chất, pin natri-ion cung cấp mật độ năng lượng thấp hơn so với pin lithium-ion truyền thống nhưng chi phí sản xuất thấp hơn rất nhiều. Thành phần chính của pin là kim loại natri, an toàn trong sử dụng và có trữ lượng khoáng sản dồi dào hơn so với lithium. Hóa chất này lý tưởng cho các xe điện nhỏ, thường di chuyển trên phạm vi nhỏ hơn hơn và nhu cầu di chuyển hàng ngày không cao, đây là nguyên nhân để các công ty tập trung vào phân khúc xe điện mini như điểm khởi đầu cho tiến trình hoàn thiện công nghệ và có thể cung cấp pin natri-ion cho các xe điện thông thường hoặc lớn hơn.

Huaihai cho biết, công ty tin rằng, kế hoạch mở rộng sản xuất pin natri-ion sẽ đi song song với nhu cầu ngày càng tăng đối với nhu cầu pin cho EV mini ở Trung Quốc và trên toàn cầu. Thị trường xe điện mini có thể không lớn ở Mỹ, nhưng châu Âu sẽ là thị trường tiềm năng của những xe điện nhỏ, rẻ chạy bằng pin natri-ion.

Không có thông tin về các tế bào pin natri-ion mới của BYD sẽ cung cấp mật độ năng lượng bao nhiêu hoặc loại xe điện có thể sử dụng loại pin này. Nhưng cam kết công khai của công ty về kế hoạch sản xuất hàng loạt quy mô lớn và mục tiêu trở thành nhà cung cấp pin natri-ion lớn nhất thế giới cho thấy các công ty thực sự có niềm tin vào pin điện natri–ion cho xe điện.

Theo Electrek